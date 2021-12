Exceptionele winstmaker tijdens coronapaniek

Is het rustig op de beurs? Grote kans dat je aandelen gestaag meer waard worden. Breekt er paniek uit? Grote kans dat je veel geld verliest door kelderende koersen.

Behalve met een aandeel in Flow Traders, de marketmaker die juist profijt heeft van turbulentie op de beursvloer. Hoe moet je dit ‘contraire’ aandeel, genoteerd aan de Midkap, precies bekijken?

„Het aandeel Flow Traders heeft een heel eigen dynamiek”, zegt Michael Roeg, die het fonds als analist bij Degroof Petercam al jarenlang volgt. Twee variabelen zijn van belang voor het aandeel ‘Flow’: het volume van de handel in andere aandelen, obligaties en valuta op de beurs, en de volatiliteit ervan – de beweeglijkheid van de koersen. Flow Traders verdient sowieso aan het verhandelen van aandelen en verdient méér naarmate het verschil tussen bied- en laatprijs (de spread) toeneemt. Dat is vaak aan de hand bij hoge volatiliteit.

Voor volatiliteit bestaan eigen indices – ook wel ‘angstindices’ genoemd – die direct samenhangen met paniek op de beurs. De bekendste is de VIX-index, voor de verwachte volatiliteit van de S&P 500, maar er is ook een pan-Europese en een Japanse variant, zegt Roeg.

Flow Traders publiceert daarnaast elke maand een overzicht van verhandelde volumes. Roeg: „Er zijn weinig bedrijven waarvan je maandelijks statistieken ontvangt die een bepaalde richting geven voor de verwachtingen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.”

Enorme verschillen

Zelfs in flauwe handelsperiodes maakt Flow Traders in principe elke dag winst, benadrukt Roeg, en dat maakt het interessant. Wel kan de winst per aandeel enorm verschillen, zegt Nico Inberg van De Aandeelhouder, afhankelijk van de turbulentie in de handel. „In 2020 was dat nog een tientje per aandeel. In het derde kwartaal van dit jaar was het heel weinig: slechts 20 cent per aandeel.”

Dat beleggers teleurgesteld waren over dat derde kwartaal van Flow Traders is te zien aan een scherpe knik in de koers, eind oktober. De aandeelwaarde zakte van 35 naar 29 euro, na publicatie van de resultaten.

Waren die dan echt zo slecht? „Nee”, zegt Michael Roeg. Maar een omzet van 67 miljoen valt tegen als je die vergelijkt met de 78 miljoen die een jaar eerder werd behaald. Maar 2020 was een exceptioneel jaar, vanwege de onrust op de beurzen door de coronapandemie. In 2021, zeker in de zomer, was daarvan geen sprake meer.

Roeg wijst op het groeipatroon van de omzet in de jaren daarvoor, van 30 miljoen in 2016 tot 53 miljoen in 2019. „Als je die sterke uitschieter van vorig jaar negeert, was het afgelopen derde kwartaal het beste ooit.” Waarom kelderde de koers in oktober dan met 15 procent? Roeg: „Vergeleken met de consensus van analisten leek het helemaal mis, maar die consensus was niet reëel.”

Flow Traders keert jaarlijks ten minste de helft van de winst als dividend uit, soms meer. Inberg: „Flow Traders staat er financieel zo goed voor dat ze in een slecht jaar kunnen kiezen voor een hoger percentage.” In 2019 was dat bijvoorbeeld 78 procent.

Het walhalla van volatiliteit en volume is op dit moment de markt voor cryptovaluta, zegt Inberg. „Er gaan enorme bedragen in om, er is sprake van enorme spreads, maar het is wel een heel ongereguleerde markt.”

Flow Traders geeft weinig informatie over de resultaten die het nu haalt uit de cryptovalutahandel. Logisch, vinden Inberg en Roeg, ze willen niet te veel prijsgeven aan concurrenten. „Ik denk dat het nu om maximaal 5 procent van de omzet gaat”, zegt Roeg, „maar ik kan ernaast zitten. Het is moeilijk in te schatten.”