Een kist op gouden wielen

Victor Hugo keek zijn ogen uit. Het was 15 december 1840 en de geestelijk vader van de klokkenluider van de Notre-Dame zag in de verte iets bewegen over de Champs-Élysées. Kort daarvoor hadden kanonschoten de stilte verscheurd en nu deden zonnestralen hetzelfde met de bewolking die boven de Franse hoofdstad hing. Licht beroerde het gevaarte dat zich langzaam door de mensenmassa bewoog.

Het was een torenhoog rijtuig, zag Hugo, dat de stoffelijke resten van Napoleon Bonaparte vervoerde. „Het heeft grandeur. Het is een enorme massa, geheel verguld, die boven de vier vergulde wielen trapsgewijs oploopt naar een piramide.” De schrijver was teleurgesteld omdat de kist niet te zien was. Die lag onderin, verbogen. „Dit is een grote tekortkoming van het rijtuig. Het verbergt wat men wil zien: hetgeen dat Frankrijk heeft teruggevorderd, waar het volk op wacht, waar alle ogen naar zoeken, de grafkist van Napoleon.” Deze ontwerpfout „verminderde de emotie”, aldus Hugo.

De terugkeer van het lichaam van Napoleon, negentien jaar na zijn dood op Sint-Helena, was het gevolg van de politieke turbulentie die Frankrijk teisterde sinds de Julirevolutie van 1830. Die had de ‘Burgerkoning’ Lodewijk Filips op de troon gebracht, maar daarmee was de rust niet weergekeerd. Het idee om de overblijfselen van de keizer naar Parijs te halen kwam van hem en de politicus Adolphe Thiers, premier van Frankrijk en daarnaast een bijzonder productief historicus. (Hij schreef onder meer de twintigdelige Histoire du Consulat et l'Empire faisant suite à l'histoire de la Révolution française.) Met de wederkomst van het lichaam van Napoleon hoopte hij zijn positie en die van de monarchie te verstevigen.

Helaas voor Thiers pakte het anders uit. Zijn kabinet viel in oktober 1840. De sterke man in de nieuwe regering was François Guizot, die eerder als ambassadeur in Londen tegen zijn zin om de terugkeer van overblijfselen van de keizer had gevraagd. Hij wilde nu de hele boel niet afblazen en had het geluk dat de koning Napoleons voormalige maarschalk Nicolas Soult premier had gemaakt. Die mocht mooi vooraan staan bij de ceremonie in het Hôtel des Invalides.

De Retour des cendres (terugkeer van de as, de term waaronder deze episode de geschiedenis inging – vreemd, omdat de keizer niet gecremeerd was) zelf was een nogal knullige vertoning. Toen de kist was afgeleverd in de kerk moest de zoon van Lodewijk Filips die het lichaam had opgehaald een speech houden, maar dat had niemand hem verteld. Hij kwam niet verder dan: „Sire, ik presenteer u het lichaam van keizer Napoleon.” De koning bedankte beleefd.

De aanwezige parlementariërs gedroegen zich volgens Hugo alsof ze liever ergens anders waren geweest, maar hun geschutter werd goedgemaakt door de doodzieke maarschalk De Moncey (86). Die had zijn dokters gesmeekt hem tot deze dag in leven te houden. Aan het eind van de ceremonie sprenkelde hij wijwater over de kist en sprak daarna de woorden: „Laat ons nu naar huis gaan om te sterven.” (Hij leefde hierna nog anderhalf jaar.)