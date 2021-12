Dit nemen we mee naar 2022 en dit mag 2021 houden

De helft van de tijd vergeet ik welk jaar het is, maar afgelopen week attendeerde een collega me erop: het is bijna 2022 en dat betekent dat 2021 vrijwel voorbij is. Goddank. Ik vond het een lastiger jaar dan 2020.

Want inmiddels zitten we al bijna twee (!) jaar in de coronacrisis met amper wat uitzicht op verbetering en weet ik soms echt niet meer waar ik de motivatie vandaan moet halen voor nóg een coronajaar op het werk. Wórdt het beter in 2022? Ik durf er nog geen stuiver op te zetten.

En toch was het ook weer niet allemaal ellende hè, in 2021. We kregen handigheid in het thuiswerken, of nou ja, de meesten van ons; we mochten zelfs af en toe weer naar kantoor, gingen oefenen met ‘hybride werken’ en veel kantoortijgers kwamen er achter dat thuiswerken niet altijd de hel is.

En dus dacht ik: laat ik eens een overzicht maken van dingen die we willen houden in het nieuwe jaar op het werk, die eigenlijk best goed bevallen sinds de coronacrisis. Met uiteraard ook aandacht voor de absolute coronamissers van 2021 die we nooit meer terug willen op de werkplek. Misschien blijkt dan dat 2021 best meeviel en we met frisse moed aan 2022 beginnen. Of juist niet natuurlijk.

Meenemen naar 2022

Huisdieren

Je zal maar geen hond, kat of andere viervoeter met een vachtje gehad hebben het afgelopen jaar om rondjes mee te lopen, tegenaan te kletsen tijdens het thuiswerken of bij uit te huilen – dan had je écht een zwaar jaar. Iedereen die tijd, moeite en zorg in een dier wil investeren weet: een huisdier kan je leven redden en daar gaan ze gelukkig ook mee door in 2022. Sterkte voor alle dierenhaters, mensen die allergisch zijn en mensen zonder tijd voor beesten: we leven met jullie mee.

Mee stoppen in 2022

Kerst in een weekend

Hou eens op. Dat plannen we in het vervolg gewoon weer midden in een week hoor.

Meenemen naar 2022

Kinderen bij het hek van de school afzetten

Dat was heerlijk, geef het maar toe: dat je je kinderen niet meer in de klas mocht brengen. Daar gaan we in 2022 mee door. Heerlijk efficiënt, geen gedraal en geen tranen meer in de klas. En je kinderen hoeven zich niet meer voor je joggingbroek en slippers te schamen.

Mee stoppen in 2022

Non-stop online vergaderen

Ik vind het een prestatie dat jullie het het afgelopen jaar volgehouden hebben, al die uren achter elkaar naar een scherm staren met je collega’s in kleine vakjes opgehokt – met hun neusgaten, boezems, wasmanden, onderkinnen en badjassen. Maar 2022 wordt toch echt het jaar dat we ermee gaan ophouden. Al die uren videovergaderen putten ons uit, voegen niets toe en kunnen net zo goed in een mail.

Gelukkig deden de meeste mensen dat ook in 2021: de mail wegwerken tijdens het videovergaderen, de was opvouwen, neusharen knippen of wortels schrappen, maar als toch niemand meer luistert, kunnen we er beter helemaal mee stoppen, sorry managers. Stuur maar een video als je zo nodig bewegende beelden wilt. Wij gaan weer even aan het werk.

Meenemen naar 2022

De korte, efficiënte online vergadering

En toch gaan we ook weer niet álle online vergaderingen afschaffen in 2022. Klinkt gek, maar ze hebben ook voordelen. Om niet uren te hoeven reizen voor een overlegje van een half uur bijvoorbeeld. Maar ook voor gehandicapte collega’s voor wie ‘even’ naar kantoor een mijl op zeven is, om even een kijkje te nemen op dat vroeger zo vermoeiende congres, en voor iedereen die verkouden is, of anderszins even geen zin heeft in collega’s om zich heen.

Maar hou het dus kort! Als de hele inauguratie van Joe Biden in een half uur kan, inclusief J-Lo, Amanda Gorman en Lady Gaga, dan kan jouw werkoverlegje zéker in dertien minuten. Maximaal. Pas op hoor, ik hou jullie in de gaten.

Mee stoppen in 2022

Collega’s die nog steeds niet weten hoe de techniek werkt

Jullie worden allemaal ontslagen. Net als mensen die eten tijdens het online vergaderen, naar de wc gaan zonder hun geluid uit te zetten of ‘governance’, ‘iemand ergens in meenemen’, ‘op de lijn komen’, ‘fysieke hotspots’, ‘inschieten’, ‘aanhaken’ en ‘insteken’ zeggen. Iemand moet de boodschap brengen en dan doe ik het maar weer.

Meenemen naar 2022

Klagen

Ergens is tijdens de coronacrisis het misverstand ontstaan dat je niet zou mogen klagen over gemiste inkomsten, je manager die nog steeds geen idee heeft wat ‘hybride werken’ is, het werk dat je over de schoenen loopt of de muren die thuis op je afkomen, maar dat is onzin: klagen mag gewoon, ook in 2022 want klagen lucht op.

Trek je dus niks aan van mensen die zeggen dat ze het erger hebben of die ‘gewoon’ naar hun werk moesten tijdens de coronacrisis en zeg gerust af en toe ‘kackerdekudt’, hét klaagwoord van 2021 – daar wordt iedereen beter van. En ja, daarna, uiteraard, weer netjes je zegeningen tellen.

Mee stoppen in 2022

De ‘gevouwen handjes’-emoji

Er zijn weinig aspecten van het moderne werkende leven waar we collectief zo de schurft van krijgen als van de groepsapp van het werk. Maar er is nog één ding ergerlijker, en dat is de gevouwen handjes-emoji die je van Jan en allemaal krijgt toegestuurd – we worden er week en misselijk van en gaan ermee ophouden in 2022.

Datzelfde geldt voor de hashtags #blessed, #lovemyjob en #thewordisout op LinkedIn, mails die worden afgesloten met ‘gaarne actie’ en humblebraggende zinnen als: „ik heb een mooie online training mogen geven”, of: „ik heb een waardevol webinar mogen organiseren”, maar je kunt niet alles tegelijk afschaffen. Dat doen we in 2023.

Meenemen naar 2022

Op je sloffen naar de vergadering

We hebben er het huis niet voor, worden er eenzaam van of hebben juist weer veel te veel huisgenoten die je van je werk houden, maar toch durf ik de conclusie te trekken dat we thuiswerken niet meer willen missen in 2022.

Want onze eigen koffie, de bh-loze dagen, vergaderen met de kat op schoot, niet meer elke dag in de file hoeven staan, uitslapen tot tien minuten voor de eerste vergadering, de wasjes tussendoor, lunchen met je pubers, sporten na een saaie vergadering: de voordelen zijn de afgelopen twee jaar genadeloos aan het licht gekomen. En de grootste verrassing: de productiviteit nam niet af, zo blijkt uit alle thuiswerkstudies uit 2021. Eat that, managers.

Meenemen naar 2022

Kantoor

En toch gaan we kantoor ook meenemen naar 2022. Voor iedereen die niet thuis kán werken, voor de gezelligheid of om ‘gewoon’ weer even met z’n allen te zijn. Als we iets geleerd hebben in de coronacrisis is het dat fulltime kantoor niet werkt, maar fulltime thuis ook niet.

Mee stoppen in 2022

Al die veel te grote, lelijke kantoorschuren langs de snelweg

Wat niet wil zeggen dat we álle kantoren meenemen naar 2022. Integendeel. We gaan flink wat van die naargeestige schuren langs de snelweg sluiten – zaten we daar ooit écht allemaal elke dag? Ja, dat zaten we.

We maken er woonruimte van. Appartementen, sociale woningbouw, huizen voor starters en studenten: kom op nou planologen, ‘omgevingsmanagers’ en architecten, maak jezelf eens nuttig.

Mee stoppen in 2022

Verbouwen

Langs de snelweg gaan we dus druk verbouwen. Maar in de stad houden we ermee op in 2022. Zeker als we het thuiswerken allemaal nog even moeten volhouden is het echt genoeg geweest met al dat zagen, boren, drillen, schuren en frezen. We stoppen trouwens ook met bladblazers en hogedrukreinigers. Het is klaar, Nederland is af. Kunnen alle aannemers mooi aan de slag met die kantoren.

Mee stoppen in 2022

Buiten bellen op de speaker

Knotsgek werden we in 2021 van al die mensen die buiten lopen te bellen op de speaker. Hou daar eens mee op, met dat gezwets op straat, op het balkon of in je tuin met je mobiel als een cracker voor je gezicht. Doe gewoon oortjes in, of hou de telefoon aan je oor. Zo moeilijk is het allemaal niet.

Net als al die mensen die ineens één op één met je willen videovergaderen – stop daar eens mee. Daar is de telefoon voor! En die gaan we dan ook gewoon gebruiken in 2022.

Meenemen naar 2022

Naar buiten

We blijven wel buiten rondlopen in 2022. Vroeger zaten we de hele dag op ons luie gat op kantoor, nu maken we ommetjes tijdens de lunch, kopen we tussen de middag een broodje bij de bakker of een fles wodka bij de slijter (steun de lokale middenstand mensen) – wát je ook bedacht hebt in 2021 om je dagelijkse 10.000 stappen te halen, blijf het doen in 2022. Neem meteen de hond even mee of een eenzame buurtgenoot.

Mee stoppen in 2022

Voorstelrondjes, ‘energizers’, ‘de sleutelbos’, ‘de ansichtkaart’, ‘online borrels’ en al die andere ‘gezellige’ online ‘momenten’

Als iets meedogenloos is aangetoond de afgelopen twee jaar, is dat ‘gezelligheid’ online niet af te dwingen is. „Maar je moet toch íéts om de spirit erin te houden”, zeggen sommige mensen, klopt, maar een Teams-verbinding open zetten en dan maar hopen dat mensen daar vanzelf gezellig met elkaar gaan doen is hetzelfde als de koelkastdeur open zetten en hopen dat het bier er vanzelf in opduikt.

‘Energize’ jezelf liever met een kop warme chocolademelk, gooi een emmer water over je heen, vraag een leuke spreker voor je online borrel of ga lekker onder de douche staan. Af en toe een collega bellen voor wat kletspraatjes doet ook wonderen. Maar kale online vrijmibo’s zijn geen vrijmibo’s.

Meenemen naar 2022

De muteknop

Wat mij betreft: dé uitvinding van de coronacrisis – hadden we die maar 20 jaar eerder gehad – de muteknop. Middenin een ‘lessons learned’ de boel even op stil kunnen zetten, halverwege een deep dive het hele zaakje de mond snoeren of gewoon alleen maar die ene irritante collega: hoe deden we het ooit zonder!? Die knop gaat straks ook mee als we ooit weer teruggaan naar kantoor.

Mee stoppen in 2022

Praten over ‘hybride werken’

Als we ergens collectief eczeem van krijgen is het wel van de term ‘hybride werken’ en nog erger: al het loze gepraat erover. Daar gaan we mee ophouden in 2022 en in plaats daarvan gaan we het eindelijk eens dóén. Managers die er seminars over organiseren durven gewoon niet te kiezen, schreef een lezer, en zo is het.

Ga dus uitproberen, proefdraaien, testen, vallen, weer opstaan en opnieuw beginnen met de combinatie thuiswerken en kantoorwerken – dat is echt de enige manier – praatjes vullen geen gaatjes. Veel succes ermee.

Meenemen naar 2022

Buiten vergaderen

Vroeger zaten we allemaal uren in onze zaaltjes tijdens al onze netophaalsessies, scrums en brown paper-sessies. Sinds de coronacrisis vergaderen we wandelend, snorkelend, bergbeklimmend, zwemmend en fietsend en daar gaan we mee door in 2022.

Ik zie in ieder geval steeds vaker mensen buiten met oortjes in, heftig gesticulerend over hun ‘big hairy audacious goals’, ‘executiekracht’ en ‘procesregie’ – heel goed. Als we ooit weer naar kantoor mogen, vergaderen we nooit meer binnen. Zullen we dat afspreken?

Mee stoppen in 2022

‘Handjes’ opsteken

We gaan weer lekker door elkaar praten tijdens online vergaderingen. Net als vroeger op kantoor.

Meenemen naar 2022

De volle koelkast van het thuiswerken

We rijden de voorraden desnoods in bestelwagentjes naar kantoor mensen, maar 2022 wordt culinair een hoogtepunt.

Mee stoppen in 2022

De klantreis

De ‘customer journey’ of, nog erger: ‘de klantreis’ was altijd al een van de meest ergerlijke termen. Maar nu ook gemeenten, de Belastingdienst, ziekenhuizen, de IND en zelfs de zelfmoordpreventielijn (!) er op hun websites en in persberichten en vacatures over zemelen, wordt het écht tijd er korte metten mee te maken. Doe normaal!

Meenemen naar 2022

Airfryers, espresso-automaten en staafmixers

Als de bedrijfskantines en de horeca weer eens dicht zijn nemen we het heft in eigen hand en frituren we de kroketten, grillen we de courgettes en maken we die smoothies en koffies met havermelk zelf. Stukje professionalisering naar de inwendige mens toe.

Mee stoppen in 2022

Het hectische gezinsleven

Het ’s ochtends om 6 uur op, baby naar de opvang, 9 uur werken, reistijd, de baby weer ophalen, boodschappen doen, koken, sporten en doodop weer naar bed – hoe we het ooit deden in 2021 is niet van belang. Van belang is dat we in 2022 nooit meer die tredmolen in stappen. Het komende jaar gaan we met oppas, vaders, moeders, grootouders, traiteurs en goedwillende bazen uitvinden hoe. We steunen elkaar.

Meenemen naar 2022

Lege snelwegen

Nooit meer in de file in 2022. En iedereen doet mee.

Mee stoppen in 2022

Denken dat corona voorbij gaat.

Als íéts niet geholpen heeft de afgelopen twee jaar, is het de gedachte: ‘dit gaat ooit weer voorbij’. Denken ‘dit blijft nog tien jaar zo’ maakt je zoveel daadkrachtiger.

Zo ben ik zelf ook opgevoed, als ‘depressionist’, dat heeft socioloog René Gude, god hebbe z’n ziel, me geleerd. Een depressionist is een mislukte pessimist. Ik denk altijd: ‘het zal wel niks worden’ en dan valt het altijd mee.

Meenemen naar 2022

Collega’s die er wat van proberen te maken

Hou vol lieve mensen. Ik wens jullie een mooi, gezond en liefdevol nieuw jaar. Ook alle pessimisten hoor. Put hoop uit kleine dingen en hou je taai.

Volgende maand zingen de merels al weer.

