Moet de samenleving zich structureel aanpassen aan het coronavirus? ‘Vier carnaval in de zomer’

Hoe lang bepaalt het coronavirus nog het dagelijks leven? Moeten we de maatschappij anders inrichten en rekening houden met in de winter lockdowns en ’s zomers meer mogelijkheden? Moet de zomervakantie korter, de kerstvakantie langer?

Het kabinet werkt sinds kort aan een langetermijnstrategie voor de omgang met corona. Het plan daarvoor moet in maart afgerond zijn.

Hoogleraar infectiepreventie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en OMT-lid Andreas Voss vindt het goed na te denken over andere manieren om de maatschappij in te richten. Uitgangspunt: de dingen die voor Covid-19 mogelijk waren, moeten dat nu ook weer zijn. Voss vreest dat de samenleving nog wel een paar jaar last gaat hebben van het coronavirus. „We kunnen meer varianten verwachten die een andere immuunreactie of ‘vaccinatie-escape’ laten zien.”

Het goede nieuws is: de golven zullen, zo denkt Voss, waarschijnlijk elk jaar minder heftig zijn. De natuurlijke immuniteit zal toenemen, de bescherming tegen nieuwe varianten eveneens, door vaccinaties en misschien wel seizoensvaccinaties – zoals de griepprik elk najaar voor kwetsbare mensen.

In de zomer zal er meer kunnen dan in de winter, maar tot een maatschappij in winterslaap zal het niet leiden, denkt Voss – alleen al omdat mensen ook ’s winters bij elkaar zullen komen en op stap willen gaan.

Voss: „Eigenlijk moet je de hele maatschappij nalopen om te kijken wanneer je wat doet. „Waarom moet carnaval in februari zijn? Een feest dat buiten plaatsvindt, vier dat in de zomer. Je verandert de gebruiken niet, het feest niet, je verandert alleen de datum waaarop het gehouden wordt.”

Maar je moet ook kijken naar bijvoorbeeld thuiswerken. Formaliseer dat, vindt Voss.

Andere manier van bouwen

Omdenken, dat is nodig om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Dat gaat van kleine veranderingen tot grote ingrepen. Moeten er geen nieuwe businessmodellen komen voor winkels en moeten die niet anders ingericht worden? Dat kan zorgen voor een betere doorstroming van klanten. Zo zouden bijvoorbeeld producten die strategisch bij de kassa’s zijn geplaatst, de doorgang niet moeten versperren.

Ook gebouwen kunnen anders worden ingericht. Voss: „We moeten een andere manier van bouwen van openbare gelegenheden overwegen, bijvoorbeeld theaters met betere ventilatie en meer ruimte om afstand te houden. Dus zonder dat mensen dicht op elkaar staan. We moeten wegen vinden om de dingen die we vroeger deden, veiliger en beter te doen zonder ze volledig te veranderen.”

Wim Schellekens is oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en voormalig lid van het Red Team dat het coronabeleid kritisch volgde. Hij blijft bij de metafoor van de hamer en de dans, eerder door het Red Team gepropageerd: korte periodes met strenge maatregelen (‘de hamer’) zullen ook in de nabije toekomst gevolgd worden door lange periodes met minder maatregelen (‘de dans’). Waakzaamheid is nodig, zegt Schellekens: veel testen, besmettingen volgen met bron- en contactonderzoek en niet langer vrijblijvende isolatie. Schellekens: „Als we erin slagen om het aantal besmettingen omlaag te brengen – de WHO adviseert voor Nederland 850 per dag – moeten we dat aantal ook laag houden. Dat doen we door maximaal in te zetten op vaccineren en boosteren én het volhouden van de basismaatregelen. Dan ziet ons leven er nog steeds redelijk normaal uit. Dat moet toch mogelijk zijn?”

Ingrijpen moet snel en krachtig gebeuren, en eventueel op lokaal niveau, met maatregelen die contacten beperken. „Zo sparen we de zorg, kan de reguliere zorg weer op gang komen en kunnen horeca, cultuurinstellingen en bedrijven open blijven.”

Gezondheidseconoom Xander Koolman ziet veel manieren waarmee de verspreiding van luchtwegvirussen zonder ingrijpende maatregelen bestreden kan worden. „Sommige collega’s van mij noemen lucht de nieuwe poep. De gedachte hierachter is dat er in het verleden forse maatregelen zijn genomen om drinkwater te zuiveren. Hierdoor is de verspreiding van ziekten zoals cholera en tyfus enorm gedaald.”

Betere zuivering van de lucht zou hetzelfde effect kunnen hebben op de verspreiding van luchtweginfecties. Dat kost geld, maar vraagt verder minimale aanpassingen. Volgens Koolman voorkomt betere ventilatie en luchtfiltering verkoudheid en kan het bijvoorbeeld fysiek onderwijs mogelijk houden.

Het kriebelt vanaf november Marc Kompier, waarnemend voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg: „Als we het carnaval zouden verplaatsen naar de zomer, dan is het geen carnaval meer. Dan kan je wel een carnavalesk feest vieren, maar dat is geen echt carnaval. Ik kan me niet voorstellen dat we in de zomer een prins proclameren. Dat past niet in de christelijke traditie van het carnaval. „In Limburg is er nog een heel actief verenigingsleven. ’s Zomers zijn er ook andere feesten, van bijvoorbeeld de schuttersverenigingen. Momenteel is ons advies aan alle verenigingen om carnaval te vieren binnen de huidige maatregelen. Dat doen we liever dan verplaatsen. Vastelaovend, zoals we carnaval in Limburg noemen, begint op de elfde van de elfde. Nu zijn er de adventsweken en gebeurt er ook niet echt veel. De viering – dit jaar eind februari – valt altijd veertig dagen voor Pasen. Dat ga je toch ook niet verplaatsen? „Carnavalsvierders in Limburg hebben het al heel moeilijk gehad – in 2020 gingen veel optochten niet door vanwege de harde wind. Dit jaar kon veel niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. De verenigingen passen zich zoveel mogelijk aan: door bijvoorbeeld de benoeming van de Prins en andere ceremonies uit te stellen totdat het hopelijk wel weer kan. Het is moeilijk, maar ook tijdens de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog werd geen carnaval gevierd. Daarna kwam het carnaval er altijd weer bovenop. De tradities van carnaval zijn diep geworteld. Het carnavalsgevoel zit diep in mensen: bij mij begint het in november altijd weer te kriebelen.”

Ons publiek is weg in zomer Peter Dijkstra, programmeur van poppodium Vera in Groningen: „Hoe we moeten leven met de coronavirussen is de grote vraag die boven onze sector hangt. Tot voor kort ging het vooral om overleven op de korte termijn – we gingen van maatregelenpakket naar maatregelenpakket. We moeten nu omschakelen en bedenken: wat kan wel en wat kan niet? ’s Zomers door gaan en in de winter dicht, dat klinkt als een makkelijke oplossing, maar voor ons is dat het slechtste scenario. Wij komen dan – zeker in een studentenstad als Groningen – in de knoei. „Ons publiek verdwijnt in de zomer volledig. Wij draaien voornamelijk op vrijwilligers en zij zijn er in de zomer ook niet. Je concurreert dan bovendien met festivals – wat kunnen wij daar als kleine club tegenover zetten? „In de toekomst willen wij nog steeds een volgepakt huis hebben. Een plek waar concertgangers al struikelend met zes bier hun best doen om vooraan te staan. Als dat maar een aantal maanden per jaar mogelijk is, dan moeten we ons in de overige maanden aanpassen aan wat mogelijk is. „Ventilatie, praktische oplossingen, daar kun je mee werken. Uiteindelijk hoop ik dat maatregelen van de overheid komen. Voor het coronavirus waren de poppodia een vrij traditionele plek. Dat was al aan het veranderen, maar is door corona versneld. Een poppodium heeft een veel bredere waarde gekregen, bijvoorbeeld als plek voor jonge artiesten.”

Supporter komt minder in vakantie Frank Maatje, directeur voetbalclub FC Emmen „Ik ben alleen voorstander van een kortere zomerstop en langere winterstop als de schoolvakantie ook korter wordt. De no-show onder seizoenskaart- en businessseathouders is groot in de vakantieperiode. In de planning willen wij daarom zoveel mogelijk rekening met hen houden. Uiteindelijk betalen zij het grootste deel van ons salaris. „Het is voor ons niet zinvol het stadion aan te passen. Ook is het belangrijk alle stoelen te bezetten, anders zorgt dat voor schade die wij zelf niet kunnen opvangen. Ons stadion bestaat– in tegenstelling tot veel andere stadions – uit vier losse tribunes. Bezoekers kunnen buitenlangs naar binnen. Onze looproutes zijn dus eigenlijk al buiten. Ook consumpties kunnen buiten worden gehaald. Het gezondheidsrisico voor de toeschouwers is hier dan ook klein. „In de toekomst willen wij een nieuw stadion bouwen. Als bij de start van de bouw in 2023 blijkt dat de coronapandemie een langdurige impact blijft hebben, houden we daar rekening mee in het ontwerp. Het idee is dat het nieuwe stadion in 2025 in gebruik wordt genomen. „Sinds het uitbreken van de pandemie krijgen wij klap op klap. Terugkeren naar normaal is broodnodig. Ook om perspectief en energie te houden in onze organisatie. Wij kijken naar de beschikbare informatie en delen hoopvolle berichten intern. Dat helpt als licht aan het einde van de tunnel.”