Wende's Kerstkaleidoscoop mag elke week wel op tv, als lichtpuntje in de duisternis

Voorspelbaarheid bieden in onvoorspelbare tijden, dat leek de missie van veel programmamakers dit kerstweekend. De tv-zenders brachten een vermoeid land vooral degelijke en veilige gerechten: op het menu stonden onder meer All You Need is Love, een EO-special vanaf de hei en een kerstuitzending met de semi-gecancelde familie Meiland. SBS6 had op Eerste Kerstdag de handdoek in de ring gegooid en toonde urenlang een haardvuur, met muziek van Sky Radio op de achtergrond. Het bleek minder tenenkrommend dan het gemiddelde aanbod van de zender. De kijkcijfers waren zoals verwacht niet best: er keken 281.000 mensen.

Weinig spanning en avontuur op de buis dus deze periode. Gelukkig maakte één programma, zaterdagavond te zien op NPO2, bijna alles goed. Wende’s Kerstkaleidoscoop (NTR) zorgde ruim een uur lang voor een enerverende en veelzijdige explosie van creativiteit. In het prachtig gefilmde programma lieten zangeres Wende Snijders en zo’n tweehonderd andere artiesten zien wat cultuur toevoegt aan de wereld. In een concertzaal haalde Snijders musici, dansers en andere makers bij elkaar. Zij gaven in dezelfde ruimte losse optredens die naadloos in elkaar over gingen. Er waren geen presentatieteksten, interviews of verdere uitleg.

Schrijver Dimitri Verhulst las aan het begin een weinig feestelijke kerstbrief voor. „Kruipend door het laatste vuil van de kalender” zijn we op weg naar het nieuwe jaar, vertelde hij. Geen typische kerstmagie, maar magisch werd het wel. Snijders gaf zelf een aantal verpletterende optredens, onder meer met het koor van de Nationale Opera. De spotlight ging daarnaast geregeld naar jonge talenten.

Daarbij viel op dat de toekomst van de Nederlandse popmuziek overduidelijk in de handen van vrouwen is. Tijdens de Kerstkaleidoscoop maakten S10, Froukje en Sophie Straat veel indruk, net als de Belgische Meskerem Mees. S10 (Stien den Hollander) gaat in 2022 naar het Eurovisie Songfestival, hopelijk met een vergelijkbare performance. De manier waarop ze haar nummer ‘Maria’ bracht, maakt in elk geval duidelijk dat ze een eigen pad volgt. „It’s a man’s world, maar niet in de mijne”, zong ze. Europa kan de borst nat maken.

Wende’s Kerstkaleidoscoop is het soort tv waar de publieke omroep voor bestaat. Volgens Stichting Kijkonderzoek keken er minder mensen naar dan naar het SBS-vuur. Dat zal deels met het lastige uitzendmoment te maken hebben. Hopelijk haalt Nederland het programma online massaal in. Het komende jaar zal de cultuursector het zeer waarschijnlijk weer zwaar krijgen. Misschien valt er van Wende’s Kaleidoscoop wel een wekelijks lichtpuntje in de duisternis te maken.

Knuffel op afstand

Op Tweede Kerstdag was er meer ruimte voor muziek. Op NPO3 trapte presentator Matthijs Van Nieuwkerk voor de twintigste keer de Top 2000 a gogo (NTR) af, een programma dat naast de Top 2000 leeft en bewijst dat voorspelbaarheid niet per se slecht is. „We zijn er nog, we zijn springlevend”, stelde Van Nieuwkerk ons in de opening gerust. Hij mocht vanwege coronamaatregelen niet zomaar door de tot café omgebouwde studio lopen, verder was alles als vanouds. In dit programma gaat het vooral over de verhalen achter de muziek en de verschillende onderdelen veranderen nooit: er zijn gesprekken met normale mensen die een popster hebben ontmoet, minidocumentaires en een quiz met twee BN’ers die niet altijd over de benodigde muziekkennis beschikken. Deze keer herkenden deelnemers Défano Holwijn en Merel Westrik de band Radiohead niet. Maakt dat uit? Natuurlijk niet. De eerste aflevering van de nieuwe reeks voelde als een knuffel op afstand. En dat kunnen we wel gebruiken.

Thijs Schrik vervangt deze week Arjen Fortuin.