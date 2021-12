De beste klassieke muziek van 2021 volgens NRC-recensenten

In geen decennia was de muziekagenda zo taai als in 2021. Als recensenten kauwden we met lange tanden op de vraag: wat tekende 2021? Was het de ophef over de machopraat en de niet aflatende stroom gelikte sixpackfoto’s op Instagram van de kersverse operachef Lorenzo Viotti (31)? Het overlijden van de drie generaties oudere dirigent Bernard Haitink – en daarmee het definitieve afscheid van een era? Het feit dat musici – met meer vrije tijd dan normaal – de breedte zochten? Jaap van Zweden ging componeren, fluitiste Lucie Horsch ontwikkelde pianospel en zang en bariton Thomas Oliemans polijstte zijn pianospel: hij gaat straks solo met Schuberts Winterreise op tournee.

Soms echoden trends binnen de klassieke muziek bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Er werd volop gecomponeerd over het klimaat en opgeroepen tot het cancellen van Beethoven en Mozart. Maar om nou te zeggen dat dát de toon zette? Na het geschrokken 2020 was 2021 vooral een jaar van volhouden en bijkoersen, van verweesd staren naar een onbetrouwbare stip aan de horizon: het spekje van het ‘oude normaal’ dat steeds weer met een venijnig rukje voor de neus werd weggetrokken. Wéér geen normaal passiejaar. Weer geen live Opera Forward Festival. Zomer dan! Met, gelukkig, een live Holland Festival, Oranjewoud, Festival Oude Muziek. In Aix-en-Provence knipperden de zintuigen tegen de verblindende euforie van weer live een geniale nieuwe opera (Saariaho’s Innocence) kunnen meemaken. Met als bonusbesef: hoe je ook denkt over hippe zelfpromotie (Viotti), opera heeft die niet nodig. Zolang er componisten en uitvoerenden zijn die onze zielenroerselen (juist ook in eigentijdse onderwerpen) stem geven, zullen daar volle zalen mee te trekken én te ontroeren zijn.

Het overheersende gevoel van een wat dobberige en tobberige overgangstijd werd ook bepaald door een radicale verjongingsslag onder de Nederlandse orkesten. Het Concertgebouworkest zoekt nog naar een nieuwe chef, (daar bleef de verjonging beperkt tot een nieuwe directie) maar verder startte naast Viotti bij de Nat. Opera en het NedPhO de ene na de andere nieuwe jonge chef-dirigent. Het Noord Nederlands Orkest stelde de Noor Eivind Gullberg Jensen aan als chef. Het Residentie Orkest verwelkomde Anja Bihlmaier, bij Philharmonie Zuid begon Duncan Ward. Ook recent benoemd: Otto Tausk (2020, Phion), Karina Canellakis (2019, Radio Fil. Orkest) en Lahav Shani (2018, Rotterdams Phil.) Droeve vaststelling: van hen heeft het merendeel zich nog weinig kunnen bewijzen – dankzij corona.

Is dat erg? Ja. Juíst nu. Hoe langer de pandemie duurt, hoe scherper het besef dat cultuur niet achter, maar voorin de rij zou moeten staan. Een boosterprik is goed voor de fysieke afweer, cultuur vergroot de mentale weerbaarheid. Juist daarom is (veilig) concert- en theaterbezoek cruciaal in de strijd tegen eenzaamheid die in 2022 zeker niet voorbij zal zijn.

Ook dat was een inzicht van 2021. De meerwaarde van samen opgetild worden door schoonheid voelde je nooit eerder zo sterk als tijdens die paar live topconcerten dit jaar. Evenementen waaraan je nu, opnieuw in lockdown, vaker terugdenkt dan je toen vermoedde.

Mischa Spel

