Celstraf Russische ontdekker massagraf uit Stalin-tijdperk met twee jaar verlengd tot 15 jaar

Een Russische rechtbank heeft maandag de celstraf van historicus Joeri Dmitriëv met twee jaar verlengd tot vijftien jaar. Dat schrijft persbureau Reuters. Dmitriëv, die een belangrijke rol speelde in de onthulling van een massagraf uit het terreurbewind van Jozef Stalin, werd vorig jaar veroordeeld voor het maken en in bezit hebben van kinderporno. Zijn advocaat en medestanders stellen dat het strafproces een wraakzuchtige reactie is op Dmitriëvs onderzoek naar het Stalin-bewind. De 65-jarige historicus wordt vastgehouden in een streng bewaakte strafkolonie.

De historicus werd vorig jaar veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf, nadat hij in 2016 werd opgepakt onder verdenking van het maken van pornografie van zijn pleegdochter. Dmitriëv heeft gezegd dat de naaktfoto’s bedoeld waren voor het bijhouden van „haar fysieke ontwikkeling”. Kort voor zijn geplande vrijlating in november 2020, verlengde een rechtbank in de regio Karelië de straf met tien jaar. Maandag zijn daar nog eens twee jaar bij gekomen. Waarom de rechtbank zijn straf heeft verlengd, is onduidelijk.

Zijn advocaat zegt in beroep te gaan, al is het de vraag hoe succesvol deze poging gaat zijn. Zelf ging Dmitriëv in beroep tegen zijn eerste veroordeling, maar het Russische hooggerechtshof maakte in oktober bekend zijn zaak niet in behandeling te willen nemen.

Dmitriëv heeft veel onderzoek gedaan naar de jaren 1937-1938, een periode die bekendstaat als De Grote Terreur. Geschat wordt dat meer dan 700.000 mensen zijn geëxecuteerd in opdracht van Jozef Stalin. De historicus zocht meer dan dertig jaar naar bewijs voor de Goelags (Sovjetconcentratiekampen) en massagraven uit het Stalin-bewind. Mede dankzij zijn werk werd in 1997 een massagraf in Sandarmoch ontdekt.