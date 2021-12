Boodschappen

Ze liet haar boodschappenlijstje vallen. Ik raapte het op voor haar. Ze bedankte me maar hoefde het niet terug, ze had haast en was op weg naar de kassa, sprak ze geagiteerd. Dus stak ik het papiertje in mijn jaszak – ik gooi nooit iets weg, dat zit er diep in. Thuis onderwierp ik het vanuit voyeuristische belangstelling aan een vluchtig onderzoekje. Ze bleek een gestructureerde mevrouw, ze had alles afgevinkt. Eén post stond nog open: „waxinelichtjes/vanmiddag branden voor T.”. Mocht ze die in alle haast vergeten zijn, ik heb ook waxinelichtjes. Eentje brandt er nu. Voor T.

