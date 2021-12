Belastende verklaringen over vergismoord Marokko

Zowel in het criminele milieu als binnen de opsporing wordt met argusogen gekeken naar een strafzaak in Marokko. Die zaak draait om de vergismoord op de zoon van een Marokkaanse rechter, eind 2017 in Marrakech. In hoger beroep hebben de twee schutters, die eerder tot de doodstraf zijn veroordeeld voor die moord, belastende verklaringen afgelegd voor een aantal hoofdrolspelers in de Nederlandse onderwereld.

Het gaat om de twee mannen die opgroeiden in Amsterdam: Shardyone S. en Edwin R.M. Zij zijn in de zomer van 2019 veroordeeld voor de schietpartij op een terras van een café in Marrakech, waarbij het oorspronkelijke doelwit Mustapha F. werd verwisseld voor een 26-jarige student medicijnen. Mede omdat hij de zoon is van een Marokkaanse rechter leidde de zaak tot grote ophef en hard ingrijpen in Marokko.

De opsporingsdiensten in Marokko en Nederland gaan ervan uit dat de aanslag is gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi, die sinds begin 2016 een hoogoplopend conflict had met Mustapha F. Een van de broers van Ridouan Taghi is voor zijn rol bij de vergismoord in Marrakech in eerste aanleg veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Een andere broer van Taghi is in diezelfde zaak tot tien jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij drugshandel. Ridouan Taghi is in deze zaak niet vervolgd. Het doelwit van de aanslag, Mustapha F., wel. Hij is veroordeeld voor witwassen van geld dat met drugshandel is verdiend.

Mustapha F. is net als Taghi in Marokko geboren en op jonge leeftijd met zijn ouders naar Nederland gekomen. Uit stukken in de strafzaak-Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi kan worden afgeleid dat het conflict tussen beide mannen in 2016 is ontstaan. In april van dat jaar is volgens justitie in Nederland ook al een liquidatiepoging op Mustapha F. voorbereid in opdracht van Taghi. In de onderwereld doet het verhaal de ronde dat de twee tegen elkaar zijn opgezet.

Zaak van martelcontainer

De twee schutters hebben in hoger beroep een volledige bekentenis afgelegd en belasten daarin niet alleen de broer van Ridouan Taghi, maar ook een aantal andere mannen. Dat staat althans vermeld in een verslag van de zitting in Marokko op 14 december van dit jaar dat circuleert in het criminele milieu. Bronnen in de opsporing en het milieu bevestigen op grote lijnen de inhoud van dat verslag.

Daarin worden ook de namen genoemd van een groep prominente figuren uit het criminele milieu in Utrecht en omgeving die nog altijd op vrije voeten zijn en vermoedelijk verblijven in Dubai of Turkije. Een aantal van hen is eerder in beeld gekomen als potentieel doelwit in het onderzoek naar de martelcontainer, die in het voorjaar van 2020 is gevonden in het Brabantse Wouwse Plantage. Het complexe conflict dat met de vondst van die container aan het licht kwam, smeult nog altijd. En daarom wordt er door justitie en politie ook nog altijd onderzoek gedaan naar de achtergronden van de onderwereldruzie.

Dat is ook de reden dat het hoger beroep in Marokko nauwgezet wordt gevolgd, melden bronnen in de opsporing. Hoewel wordt betwijfeld of de verklaringen van de twee schutters in Nederland als bewijs kunnen worden gebruikt, werpen ze mogelijk wel meer licht op de oorsprong van dit conflict en betrokkenen. „Daarom is die informatie voor ons niet minder interessant”, zo stelt een bron.

Enkele maanden voor zijn veroordeling in Marokko in 2019 is de broer van Edwin R. doodgeschoten bij de flat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost. Een drietal aangehouden verdachten voor die moord is wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. Mogelijk is de gewelddadige dood van zijn broer de reden dat hij alsnog een verklaring heeft afgelegd. In de onderwereld wordt ook gesuggereerd dat de twee meewerken in de hoop dat ze hun straf in Nederland mogen uitzitten. Volgens de planning gaat de strafzaak komende week verder.