Amerikaanse advocaat die aan basis stond van abortuswet overleden

De Texaanse advocaat Sarah Weddington is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat melden internationale media maandag. Weddington won in 1973 een historische rechtszaak waardoor abortus onder voorwaarden legaal werd in de Verenigde Staten. Susan Hays, haar voormalig collega en student, zegt op Twitter dat Weddington is overleden na „een reeks gezondheidsproblemen”.

De door Weddington gewonnen rechtszaak staat bekend als ‘Roe versus Wade’. De destijds 26-jarige Weddington spande met haar collega Linda Coffee een zaak aan tegen Henry Wade, openbaar aanklager van Dallas Country. Dat deden ze namens de zwangere Jane Roe - echte naam Norma McCorvey, maar ze wilde in eerste instantie anoniem blijven - die haar zwangerschap wilde afbreken. Dat was tot dan toe verboden, volgens de Texaanse wet mocht een zwangerschap alleen worden afgebroken als het leven van de moeder in gevaar was. Uiteindelijk oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof met een uitslag van 7-2 dat de wet in strijd was met het recht op privacy. Het was Weddingtons eerste rechtszaak na haar rechtenstudie.

Weddington zat ten tijde van de zaak in het Huis van Afgevaardigden van Texas, waarin ze drie termijnen diende. Later werd ze adviseur op het ministerie van Landbouw en adviseur voor vrouwenrechten van president Carter (1977-1981). Daarnaast gaf ze colleges aan de Universiteit van Texas over leiderschap, recht en genderdiscriminatie.

Wet onder druk

De uitspraak in de door Weddington gewonnen rechtszaak is nog steeds de belangrijkste jurisprudentie over abortus in de VS. Maar de abortuswet is door de jaren heen meerdere keren aangevochten en staat ook nu onder druk. In Mississippi loopt momenteel een zaak over het terugbrengen van de wettelijke grens van abortus van 24 naar 15 weken. Met de huidige ruime conservatieve meerderheid van zes in het gerechtshof maken de tegenstanders van abortus een grote kans om de zaak te winnen.

Een overwinning betekent dat het hof de weg vrijmaakt voor nieuwe restricties van het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen in meerdere staten, waar Republikeinse meerderheden al wetten hebben klaar liggen om abortus in de praktijk onmogelijk te maken.

Correctie (27 december 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Jane Roe de echte naam was van de zwangere vrouw. Dat klopt niet, Norma McCorvey was de echte naam. Dat is hierboven aangepast.