Als Nederland aanspraak wil maken op Europese miljarden, zijn pijnlijke keuzes onvermijdelijk

Nederland heeft als enige EU-lidstaat nog geen herstelplan ingediend bij de Europese Commissie. Het heeft nog tot de zomer van 2022. Om aanspraak te maken op de voor Nederland beschikbare 5,96 miljard euro aan giften uit het Europees herstelfonds zal de regering niet alleen moeten investeren in de groene en digitale transities, maar ook hervormingen moeten doorvoeren die door de Europese Commissie zijn aanbevolen in 2019 en 2020.

Luuk Molthof en Louise van Schaik zijn verbonden aan Instituut Clingendael.

De Europese Commissie spoort Nederland onder meer aan om de „prikkels voor het aangaan van schulden door huishoudens” te verminderen, „verstoringen op de woningmarkt” terug te dringen, het belastingstelsel onder de loep te nemen, „agressieve fiscale planning” tegen te gaan, de „prikkels voor zelfstandigen zonder personeel” te beperken en „schijnzelfstandigheid” aan te pakken. Nederland heeft er zelf op aangedrongen dat zulke aanbevelingen voorwaarden zijn voor de goedkeuring van de herstelplannen, zodat met name de zuidelijke landen hun arbeidsmarkt ook echt gaan hervormen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 1 november jl. erkent demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra dat Nederland zelf aandrong op deze conditionaliteit. Hij geeft verder aan dat de Commissie voor Nederland met name kritisch zal kijken naar hervormingsplannen op de arbeids- en woningmarkt. Voor een positieve beoordeling van het Nederlandse herstelplan was het volgens Hoekstra noodzakelijk om een aantal belangrijke maar controversiële hervormingen door te voeren. Zo sprak de minister bijvoorbeeld van het versneld afbouwen van de zelfstandigenaftrek en de hypotheekrenteaftrek.

De concrete invulling van de benodigde hervormingen werd echter overgelaten aan het nieuwe kabinet. Het recent gepresenteerde coalitieakkoord geeft wat dat betreft onvoldoende duidelijkheid. De coalitie wil de middelen uit het Europees herstelfonds gebruiken om plannen uit het akkoord te financieren, maar het geeft nog weinig inzicht in hoe de regering aanspraak denkt te maken op deze middelen.

Weinig transparant

Op het gebied van de arbeidsmarkt komt de coalitie de Commissie deels tegemoet. Het wil de zelfstandigenaftrek gestaag afbouwen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen invoeren, en schijnzelfstandigheid tegengaan door betere handhaving bij vermoeden van werknemerschap.

Op het gebied van de woningmarkt blijft de coalitie echter stil. Zo is de door Hoekstra genoemde afbouw van de hypotheekrenteaftrek niet opgenomen in het regeerakkoord. Het is de vraag of het kabinet om deze maatregel heen kan. Ook is het nog onduidelijk of en hoe het kabinet het belastingstelsel wil aanpassen en „agressieve fiscale planning” alsook belastingontduiking wil tegengaan.

Natuurlijk, wat niet is kan nog komen. De nieuwe coalitie heeft nog een half jaar om een herstelplan in te dienen. Maar met dit regeerakkoord is de nieuwe coalitie vooralsnog een aantal moeilijke keuzes uit de weg gegaan, terwijl het zich al wel rijk lijkt te rekenen met de Europese miljarden. En welke nieuwe minister zal in het eerste halfjaar een voorstel willen presenteren voor afbouw van de hypotheekrenteaftrek? Economie-redacteur Yvonne Hofs noemde het regeerakkoord in De Volkskrant er al eentje „zonder pijn”. Het kabinet zal echter snel genoeg een aantal pijnlijke keuzes moeten maken.

Nederland heeft zelf, terecht, aangedrongen op strenge voorwaarden voor het Europese herstelfonds. Het is daarom weinig transparant dat het coalitieakkoord niet aangeeft wat dat betekent voor Nederland. Als de nieuwe regering ervoor kiest de aanbevelingen van de Commissie (deels) te negeren is het niet zeker of het geld naar Nederland komt en maakt de nieuwe regering het moeilijker dat Nederland de door haar gewenste voortrekkersrol gaat spelen in de EU.