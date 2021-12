Nu brachten anderen Dai Dai N’tab van de wijs op de 500 meter

Dai Dai N’tab (27) staat op van het bankje bij de start en begeeft zich naar de rode lijn waarachter hij moet blijven tot er een schot heeft geklonken. Zijn mond is droog van de zenuwen. Hij maakt zich lang, trekt de spanning uit de spieren van zijn bovenlijf. Zijn doorzichtige sportbril heeft hij op de cap van zijn schaatspak gezet. Pas als de speaker zijn naam noemt, zet hij die voor zijn ogen. Hij zwaait naar de mensen die thuiszitten maar in het stadion hadden moeten zijn. Ze kennen zijn verhaal.

Voor de halve minuut die komen gaat, heeft hij zichzelf moeten heruitvinden, twijfels in eigen kunnen opzij moeten zetten en zijn zelfvertrouwen van de grond af moeten opbouwen. Vier jaar geleden startte hij twee keer vals bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), hier in Heerenveen, en kon hij de Spelen vergeten.

In de twee seizoenen die volgden, was hij een schim van zichzelf. Hij had het gevoel dat hij niet meer kon presteren onder druk. Dat de mensen langs de baan keken naar een sportman die elk moment kon bezwijken. Twee jaar kwijt door valse starts, zo genadeloos kan de 500 meter zijn. Een foutje kan allesbepalend zijn. De 500 meter is vallen of winnen, zei hij eens in een documentaire. Je moet alle risico nemen.

Lange tijd twijfelde hij of hij nog wel schaatser wilde zijn. Hij kon ook gaan studeren. Of piloot proberen te worden. In gesprek met de mensen die hij liefheeft – zijn vriendin, zijn moeder – verwerkte hij de grootste teleurstelling uit zijn leven. Hij kan goed spiegelen; met de mensen die hij vertrouwt praten over wat hij voelt en waarom.

De klok die nooit liegt

Eind 2017 was hij pas 23 jaar, hij had nog tijd voor een olympische cyclus of twee, drie. Bovendien bleef het leven van een topsporter aan hem trekken. Hij houdt van de afwisseling die bij zijn sport hoort; van het reizen, van de keten van bewegingen die samen moeten komen op het ijs, van de klok die nooit liegt. Al is het soms ook een ingewikkeld leven, vindt hij. Als er een belangrijke wedstrijd aan zit te komen, kan hij nergens anders meer aan denken. Een pijntje in zijn knie kan monsterlijke vormen aannemen. En zijn vriendin moet dat allemaal slikken. Sommige schaatsers zien hun sport als een verrijking. Hij heeft nog wel eens het gevoel dat hij dingen in moet leveren. Vrijheid. Contact met vrienden. Hij woont in een noordelijke provinciestad waar hij nooit terecht was gekomen als hij niet zo hard had kunnen schaatsen. En toch staat hij nu weer aan de start voor de rit van zijn leven.

Een leeg en doodstil Thialf is gunstig voor hem. Hij kan van het geringste afgeleid raken. Van een fan met een roze sjaal, een kuchje aan de andere kant van het stadion, zijn verwachtingsvolle familie op de tribune. Hij krijgt alles mee van wat er in de hal gebeurt. Voorheen zag hij dat als iets negatiefs, raakte hij verstrikt in gedachten óver gedachten. Tegenwoordig, na gesprekken met een sportpsycholoog, kijkt hij eerst eens rustig in de rondte, neemt hij alles in zich op. Het is een kwestie van accepteren dat hij nu eenmaal zo in elkaar zit. Soms grillig, zegt hij. Maar dat hoort bij hem.

Linkeroksel op linkerknie

Hij ramt zijn schaatsen in het ijs, zoekt met de vlijmscherpe messen aan zijn voeten naar houvast op een glibberige ondergrond. Slaakt een diepe zucht. Dan zakt hij langzaam in, met zijn linkeroksel leunt hij op zijn linkerknie. Zijn hele wezen is gericht op het geluid van een pistool. Als het afgaat, moet hij zijn lange lichaam in gang zien te trekken. Hij heeft nog wel eens moeite met de eerste paar passen. Dan kantelt hij zijn schaatsen niet genoeg en duwt hij zich omhoog in plaats van naar voren. Zijn klappen worden pas efficiënt na een meter of zes.

Niet aan denken nu, gewoon gaan. Maar dan klinkt er een fluitje. Zijn tegenstander, Hein Otterspeer, zakt te langzaam in. Valse start. Nu staan ze allebei op scherp. Alsof de duivel ermee speelt.

Aan de overkant van de baan trekt coach Jac Orie zijn mondkapje van zijn gezicht. Hij heeft frisse lucht nodig. Orie kent de weg die zijn pupil tot hier heeft afgelegd. Sinds twee seizoenen heeft hij Dai Dai N’tab onder zijn hoede. Hij bracht meer tests en wetenschap in zijn loopbaan, waar hij bij zijn vorige ploeg – Team Reggeborgh – wat meer op gevoel werd gecoacht en zelf op zijn materiaal moest letten. Soms hadden zijn ijzers niet de juiste ronding voor een bepaalde baan. Aan die scherpte kan het hem ontbreken.

Nu Jumbo-Visma alles tot in de puntjes voor hem regelt, presteert hij constanter. Vorig jaar reed hij vijf van de zes wedstrijden over 500 meter op het podium en haalde hij zijn eerste medaille op een mondiaal toernooi – hij werd derde op het WK afstanden. Maar dit voorseizoen wilde het nog niet. Het lukte maar niet om „de leeuw” in zich wakker te maken, om „de echt gevaarlijke Dai Dai” te laten zien. De laatste weken herpakte hij zich. Een week voor het OKT won hij een trainingswedstrijd, in zijn snelste tijd in Thialf dit seizoen. Een betere generale kon hij zich niet wensen.

Vijftienhondersten

Bij de herkansing zijn ze wel goed weg, N’tab en Otterspeer, twee mannen die nog nooit de Spelen haalden. Ze openen aardig en vouwen zich door de eerste bocht. Bij het uitkomen verliest Otterspeer zijn evenwicht en hij vliegt in de kussens. Het gebeurt vlak voor N’tab, maar die lijkt nu eens onverstoorbaar verder te rijden. Achteraf zou hij balen. Hij had Otterspeer goed kunnen gebruiken om op de kruising in de luwte te rijden. Had hem zo vijftienhonderdsten kunnen schelen. De eerste 500 wint hij wel, maar in de tweede kan er nog van alles gebeuren. Want alleen de snelste man verzekert zich meteen van de Spelen.

In de tweede rit rijdt Dai Dai N’tab als laatste, tegen zijn ploegmaat Kai Verbij. Vlak ervoor heeft de 21-jarige Merijn Scheperkamp met 34,45 seconden de snelste tijd van de dag gereden. Hij rijdt nog in de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar laat dit seizoen een ongekende progressie zien. N’tab weet wat hem te doen staat. Hij werkt al jaren aan een vlekkeloze race en die moet hij nu rijden.

Zijn start is goed, maar die van de man naast hem niet. Verbij maakt een misslag en lijkt door zijn rug te gaan. N’tab krijgt dat vanuit zijn ooghoek mee en raakt afgeleid. Het kost hem een goede timing en dat neemt hij in de rest van zijn race mee. Hij overtreft zichzelf niet en wordt tweede. Nu moet hij afwachten hoe de rest het deze week doet. Alleen als schaatsers zich op meerdere afstanden kwalificeren voor de Spelen, maakt hij nog een kans.

Hij heeft er vooral de pest over in dat hij door rommelige ritten die hij „om zijn oren kreeg” misschien de Spelen zal missen. Verslagen werd hij door een jonge kerel uit Hilversum die zegt nooit naar anderen te kijken. Die niets te verliezen had toen hij aan de start stond, omdat hij zijn tijd ver vooruit is. Die onbevangenheid, zegt Dai Dai N’tab met een wrange grijns, had hij vier jaar terug. „Maar toen startte ik twee keer vals.”