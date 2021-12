2021. Met crypto’s heb je nooit last van lockdownverveling

De beelden zijn in zwart-wit. Na twintig seconden is het voorbij. Je ziet een jonge vent een glas in een teug leegdrinken. De boodschap: „Dit is de man. Dit is zijn bier. Prachtpils.” Deze reclame van Amstel is meer dan een halve eeuw oud. In het publieke debat vielen toen geen woorden als genderdiversiteit en woke. Is er sindsdien iets veranderd?

Sommige fabrikanten zullen mannen op een voetstuk blijven plaatsen om hun producten te verkopen. Van sigaretten en bier tot klusmarkten en autoracerij. Maar er is de afgelopen jaren ook iets nieuws bijgekomen waarmee mannen, echte mannen, zich kunnen onderscheiden.

Crypto. Digitale valuta’s, zoals bitcoin, ethereum, cardano. Dat zijn echte mannendingen. Ruim drie jaar geleden was de verhouding tussen mannen en vrouwen die in crypto beleggen negen tegen een, bleek uit een onderzoek van beleggingsplatform eToro. Sindsdien zijn de prijzen van crypto’s zigzaggend omhoog gegaan. Het is simpeler geworden om crypto’s te kopen en verkopen. De advertenties groeien rap. Meer financiële influencers op sociale media praten erover. En daardoor is de populariteit van de bitcoin en andere cryptomunten met sprongen toegenomen. De man-vrouwverhouding is wel wat evenwichtiger geworden dan in 2018, maar het mannelijke overwicht blijft.

Uit een onderzoek (september 2021) van Rabobank en financieel voorlichtingsinstituut Nibud naar beleggen door jongvolwassenen (18-30): 36 procent van de mannen bezit crypto’s, tegen 17 procent van de vrouwen. Uit een onderzoek (augustus 2021) van beurstoezichthouder AFM naar beleggingen van Nederlanders van 18 jaar en ouder: 12 procent van de mannen heeft crypto’s, tegen 5 procent van de vrouwen. Het percentage jongeren (tot 32) is het hoogst: 16 procent belegt in crypto’s tegen bijvoorbeeld 3 procent van de 55-plussers. Nog eentje, nu uit de Verenigde Staten. In de leeftijdsgroep 18-29 jaar handelt of belegt 43 procent van de Amerikaanse mannen in cryptovaluta’s, of heeft dat in het verleden gedaan, bleek in november uit onderzoek van Pew Research. Onder vrouwen was dat 19 procent.

Momenteel beleggen 1,6 miljoen Nederlanders in cryptomunten, concludeerde onderzoeksbureau Kantar twee weken geleden. Hun aantal is dit jaar met 570.000 gegroeid.

Wat maakt crypto’s zo aantrekkelijk? Er zit knappe techniek achter. Dat spreekt mannen wel aan. Je kunt als blijk van mannelijkheid natuurlijk je baard laten staan, maar met crypto’s kun je ook nog eens rijk worden. Tesla-fabrikant Elon Musk, een van dé rolmodellen van een geslaagd en avontuurlijk leven, is een cryptofan. Het is ook het moderne generatiegevoel: hippies hadden Woodstock, wij hebben crypto’s. Je kunt je met crypto’s buiten het financiële systeem wanen. Stiekem de financiële elite/de euro/de Europese Centrale Bank/het World Economic Forum (doorstrepen wat niet van toepassing is) ondermijnen.

En het is spannend. Met crypto’s heb je nooit last van lockdownverveling. Drie weken geleden kelderde de koers van bitcoin in een weekend met 20 procent. Juist de risico’s van financiële rampspoed lijken de aanleiding voor onderzoeken als die van beurswaakhond AFM en Rabobank/Nibud. Maar juist die risico’s maken crypto’s aantrekkelijk voor de doelgroep. Echte mannen. Vol testosteron.

Dat het aanmaken van crypto’s energie slurpt en een aanslag is op het klimaat, kan de pret niet drukken. Ook dat is onderscheidend in de man-vrouw verhouding. Hét gezicht van klimaatactie is een jonge vrouw, Greta Thunberg. Het gezicht van crypto is een jongeman.

