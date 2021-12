Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop en Nobelprijswinnaar Desmond Tutu is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zondag bekendgemaakt. Tutu was een van de iconen van de strijd tegen apartheid. In 1984 won hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn strijd.

President Ramaphosa noemde het overlijden van Tutu „een nieuw hoofdstuk van rouw in het afscheid van onze natie van een generatie van buitengewone Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd Zuid-Afrika hebben nagelaten”. Tutu was een van de meest vooraanstaande leiders en de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse kerk.

Enkele jaren na de afschaffing van de apartheid werd Tutu benoemd benoemd tot voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, bedoeld om de uitvoerders van apartheid openheid van zaken te laten geven in ruil voor amnestie.

