Zonder publiek voelt het OKT voor Jutta Leerdam als een ‘trainingswedstrijd’

Het is zondag aan het begin van de middag en over minder dan een uur begint het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), maar de schaatshal van Thialf biedt nog een gesloten aanblik. Het geroemde ijs kleurt blauw van de gedimde lichten die erop schijnen, op een wandeltempo dweilt een Zamboni de baan. Naast het gebrom van de dweilmachine en het geritsel van wat sluiters van de camera’s van aanwezige persfotografen hoor je niks. Als schaatster Jutta Leerdam in haar zwarte schaatspak even later een paar rondjes inrijdt, doen haar eenzame gestalte in het blauwe licht en het geklapper van haar schaatsen spookachtig aan.

Aan de lange zijde van de tribune waarvoor de schaatsers hun ritten beginnen, is een honderd meter lang spandoek geplaatst. „Schaatsers, veel succes op weg naar Beijing!”, staat erop. Het is de enige indicatie dat hier het belangrijkste toernooi van de afgelopen vier jaar zal worden verreden, te beginnen met de 1.000 meter voor vrouwen op zondagmiddag. Tijdens het OKT moeten de Nederlandse schaatsers zich weten te verzekeren van een ticket voor de Winterspelen, straks in China in februari.

Normaliter zit het stadion nu stampvol, gevuld met publiek dat is aangetrokken door de belofte van ‘alles of niets’, koek en zopie en oud-Hollandse gezelligheid. Er waren in de voorverkoop vijftigduizend kaarten verkocht.

Maar daar waar duizenden toeschouwers hadden moeten zitten en de hoempapa-muziek van Kleintje Pils had moeten klinken, staan nu een paar kerstbomen met lichtjes op de tribunes. Ertussenin zijn grote kartonnen posters geplaatst, een zogenoemde ‘eregalerij’ van olympische kampioenen uit het verleden – van Ard Schenk tot Ireen Wüst.

Kostenpost van ‘zeven cijfers’

Het blijft wennen, zeggen de schaatsers, de sereniteit die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Nu de Omikronvariant van het coronavirus zich snel verspreidt, is publiek net als vorig seizoen, toen er een schaatsbubbel in Heerenveen werd opgetuigd, niet welkom. De media mag alleen naar binnen met negatieve PCR-testen en nieuwe zelftesten gedurende de week. De schaatsers zijn enkel aanspreekbaar in een mixed zone op de omloop van het stadion, waar in normale tijden supporters worst en bier kunnen kopen, maar nu stalen hekken en plastic spatschermen de sporters en de pers van elkaar scheiden.

Het leegblijven van de tribunes tijdens het OKT levert een kostenpost van „zeven cijfers” op, liet de schaatsbond KNSB onlangs tegen de NOS weten. Daar zijn ook de misgelopen inkomsten bij opgeteld van het EK afstanden, die begin januari in Thialf worden gehouden.

Eind oktober zaten hier nog wel toeschouwers op de tribune, toen het coronavirus nog redelijk onder controle leek. „Dat went zo snel, het voelde gelijk weer normaal”, zei Leerdam na afloop van de 1.000 meter, die ze won in een tijd van 1.14.09. Ze noemde de schaatshal „sfeerloos” tijdens haar rit. Leerdam: „Het leek wel een trainingswedstrijd”.

Antoinette de Jong, achter Leerdam tweede in 1.14,61, heeft trainingswedstrijden gereden waar meer mensen op de tribune zaten dan nu, zei ze. „Het is wel bijzonder dat ik nu moet infietsen op de plek waar normaal toeschouwers staan. Dat geeft een beetje somber gevoel.”

Ireen Wüst, de nummer drie van de 1.000 meter in 1.14.80, had tijdens haar race opeens haar rondetijden gehoord – via de omroeper, nog voordat ze bij de kruising het bord zag van haar coach waarop diezelfde rondetijd werd aangegeven.

Daar waar schaatsliefhebbers er reikhalzend naar uitkijken, is het OKT een toernooi waar schaatsers huizenhoog tegenop kijken, zoveel staat er op het spel. Een slechte dag kan je carrière maken of breken, vraag dat maar aan de eendagsvliegen die verrassend olympisch kampioen werden of de schaatsers die nooit de Spelen haalden. De spanning is groot en manifesteert zich zondag direct in de eerste rit, als Gioya Lancee gediskwalificeerd wordt na twee valse starts. Twee schrille fluitjes klinken door de hal, en haar 1.000 meter is voorbij voordat-ie is begonnen.

Kippenvel

Het publiek kan op zulke toernooien zorgen voor een boost, zegt Leerdam. „Ze zorgen ervoor dat je in een tunnel wordt gedrukt, dat je je nog beter focust op je rit. En als je vermoeid aan de laatste bocht begint, ga je toch harder als je wordt aangemoedigd.” De Jong heeft het over de energie die de aanwezige toeschouwers kunnen brengen. „Nu moet ik die energie zelf opwekken.”

Femke Kok is pas 21 jaar en heeft meer wedstrijden gereden op het hoogste niveau zonder dan met publiek – haar doorbraak kwam nu eenmaal pas in het seizoen dat ook corona ‘doorbrak’. Ze kan zich nog de EK afstanden van 2020 herinneren, waar ze als junior vierde werd op de 500 meter, en waar publiek bij was. Kippenvel. „Als mensen voor je klappen dan krijg ik daar zoveel energie van”, zei ze eerder dit seizoen.

Misschien dat het daarom misgaat op deze zondag, in de stilte van Heerenveen. Kok wordt de grote verliezer van de 1.000 meter, door als zesde te eindigen op de afstand waar ze eerder dit seizoen tijdens het NK afstanden tweede werd. Niet zij, maar Leerdam, De Jong en Wüst rijden straks namens Nederland op de kilometer in Beijing.

Haar prestatie kwam als een verrassing, zegt coach Michel Mulder, omdat Kok goed had getraind en de problemen waar ze eerder dit seizoen mee te kampen had – slaapproblemen, liesblessure, wennen aan haar nieuwe status als vice-wereldkampioen – achter zich leek te hebben gelaten. „Ze begon heel goed, maar de laatste ronde verkrampte ze. Misschien is het spanning, dit zijn gekke wedstrijden.”

Kok zelf hield het na een paar korte interviews langs de ijsbaan voor gezien, ze was zo teleurgesteld dat ze zich niet in de mixed zone vertoonde. De keuze voor een stille aftocht was eenvoudig: geen toeschouwer die het zag.