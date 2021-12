Zondagavond eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

Zondagavond zal de eerste schaatsmarathon op natuurijs van het seizoen worden gereden in Noordlaren, Groningen. Dat heeft de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) zondag bekendgemaakt. Competitieleider Willem Hut besloot dat de ijsdikte voldoende is om de wedstrijd door te laten gaan.

De race bij IJsvereniging De Hondsrug begint voor de vrouwen om 19.00 uur. Voor de mannen gaat de wedstrijd om 20.00 uur van start. „Er ligt een prima ijsvloer, we gaan er vanavond een mooie wedstrijd van maken,” zegt Willem Hut. „Heerlijk dat het weer kan.”

Elk jaar strijden Nederland ijsverenigingen om de eerste marathon op natuurijs te kunnen organiseren. In de laatste jaren ging die strijd vooral tussen Noordlaren en het Overijsselse Haaksbergen. Noordlaren won in 2017 voor het laatst. Haaksbergen won de twee jaren daarna. In 2019 werd de marathon voor het laatst gereden. Vanwege de coronamaatregelen werden in 2020 geen schaatsmarathons georganiseerd. De marathon van zondagavond vindt plaats zonder publiek.