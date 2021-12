Van Kabul naar de Groningse polders

Naderend onheil

Het is veel drukker dan normaal op de Nederlandse ambassade in Kabul. Al het Afghaanse personeel is op deze voorjaarsdag in april opgetrommeld: van beleidsadviseurs en beveiligers tot chauffeurs en schoonmakers. Een deel van hen heeft bij de Nederlandse staf van de ambassade aangedrongen op deze ingelaste vergadering, de eerste van een reeks. Zij willen weten welke plannen er zijn voor het geval dat de dan al oprukkende Talibanstrijders de macht volledig overnemen in het land.

In de zwaar beveiligde greenzone van de hoofdstad, waar westerse diplomatieke missies en de hoofdkantoren van internationale organisaties zijn gevestigd, lijkt zo’n scenario nog ver weg. Maar sinds de Amerikaanse president Joe Biden in april het volledige vertrek van de Amerikaanse manschappen uit het land aankondigde, heersen volop zorgen bij de lokale staf.

Bij de vergadering zijn ook Mojeeb Hairan (33, plaatsvervangend operationeel manager), Muzghan Mehr (33, consulair medewerker) en Tahmeena Sattari (28, adviseur mensenrechten en gender) aanwezig. De drie Afghanen behoren tot de kantoorstaf van de Nederlandse post, banen die ze verkregen na studies bij gerenommeerde instellingen in Parijs en Kabul.

Mojeeb, sinds twaalf jaar in dienst bij de Nederlandse ambassade en de laatste twee jaar nauw betrokken bij diplomatieke missies, volgt bezorgd het nieuws over dorpen, steden en regio’s die in handen vallen van de Taliban. Hij stuurt in mei een memo naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarin maakt hij zich hard voor een tijdige evacuatie van de lokale medewerkers. Zij zullen bij een machtsovername door de Taliban worden gezien als verraders.

Als begin juli Amerikaanse manschappen op stel en sprong de luchtbasis Bagram verlaten, slaat de schrik hen om het hart. „Ik heb het management gewaarschuwd”, vertelt Mojeeb. „Ik zei: doe alsjeblieft iets voor ons, wacht niet tot het te laat is. Het antwoord was telkens: ‘Maak je geen zorgen, we werken aan een plan. De diplomatieke missies zullen de terugkeer beter organiseren.’”

Mojeeb Hairan (33) Foto Merlin Daleman

Andere westerse landen beginnen te werken aan een exitstrategie. In dezelfde maand krijgt de ambassade bericht van de Franse ambassade: wil Nederland personeel of burgers laten meevliegen met een gecharterde vlucht, vooruitlopend op evacuaties? Als consulair medewerker krijgt Muzghan het bericht onder ogen. Een dag later wordt haar echter duidelijk dat de Nederlandse ambassade het aanbod formeel zal afslaan. Er hoeft nog niemand mee Afghanistan uit, is de inschatting van Nederland.

Wel worden voorbereidingen getroffen voor het moment dat de militaire missie straks eindigt: Muzghan, Tahmeena, Mojeeb werken de klok rond om de benodigde visa voor onder anderen de tolken in orde te maken. Ook het papierwerk voor het vertrek van Nederlands personeel wordt voorbereid. Ze komen niet toe aan voorbereidingen voor hun eigen evacuatie.

De val van Kabul

Hun vrees komt uit. Veel sneller dan verwacht, zeggen de Nederlandse autoriteiten. Op zondag 15 augustus nemen de Taliban Kabul in. Als het Afghaanse ambassadepersoneel die ochtend op kantoor aankomt, is er helemaal niemand. „Ze hebben ons achtergelaten”, zegt Mojeeb die avond telefonisch vanuit Kabul. „Zonder enig bericht. Ik kan niemand bereiken.” Hij hoort geweerschoten dichterbij komen, burgers op straat zijn in paniek. Mojeeb vindt de situatie in de stad riskant. Hij neemt de leiding, stuurt het achtergelaten Afghaanse personeel naar huis en zet een groepsapp op.

De beelden van de chaos die ondertussen uitbreekt op het vliegveld van Kabul gaan de wereld over. Westerse autoriteiten leiden vanaf het militaire deel van de luchthaven hun evacuatiemissies. Dat trekt een mensenmassa naar het vliegveld. Enkelen klampen zich in paniek vast aan een opstijgend Amerikaans vliegtuig en vallen te pletter op de landingsbaan. Er zijn schietpartijen, mensen raken in de verdrukking. Er vallen die dag zeker twaalf doden.

In Nederland komt een verhit debat op gang. De Tweede Kamer, teruggekomen van zomerreces, eist dat Afghaanse burgers die de laatste twintig jaar de Nederlandse militaire en diplomatieke missie bijstonden, bescherming krijgen, evenals journalisten en fixers. De kamer bekritiseert het ontbreken van een gevoel van urgentie bij het kabinet.

Hamid Karzai International Airport, de luchthaven van Kabul, is de enige vluchtweg: zo voelt het ook voor de ambassademedewerkers. Zij maken een week vol angst, woede en moedeloosheid door. Muzghan omschrijft de situatie als „de hel”. Geen van de drie weet wat hun lot zal zijn. Het evacuatieplan waarop de medewerkers hadden aangedrongen, is nog niet klaar.

Als de evacuatieplannen in Den Haag zijn verruimd, kunnen ze regelen dat ‘directe familieleden’ ook mee Afghanistan uit mogen. Uiteindelijk staan 207 mensen als evacués op de lijsten die de autoriteiten op het vliegveld hanteren, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Muzghan zet een broer op de lijst en voor Tahmeena gelden haar ouders en jongere zus als medereizigers. De familie van Mojeeb vluchtte eerder naar Turkije.

Dan is het eindeloos wachten op een vliegtuig. „Ik hoop maar dat ze ook aan ons denken”, zegt Muzghan na twee slapeloze nachten. Haar gordijnen houdt ze gesloten sinds de eerste gewapende Talibanstrijders door haar straat patrouilleerden, bang als ze is voor huis-aan-huis-controles.

Woensdag 18 augustus arriveert ambassadeur Caecilia Wijgers met een diplomatiek crisisteam en ruim zestig Nederlandse commando’s in Kabul. Ze maken contact met het drietal, maar om het vliegveld te bereiken moeten de ambassademedewerkers die door Nederland worden opgeroepen eerst langs controleposten van de Taliban. Bij het vliegveld staan dagelijks duizenden mensen te dringen voor de toegangspoorten. Het lijkt de evacués onmogelijk daar doorheen te komen, wat ze keer op keer proberen duidelijk te maken aan het crisisteam. Maar de groep ophalen in de overgenomen stad is geen optie, hoort Tahmeena van het crisisteam.

Op zaterdagochtend lukt het eindelijk om door te dringen tot de militaire basis op het vliegveld en – cruciaal om de evacuatiepoging te laten slagen – om Nederlandse militairen te vinden. Het is Muzghan die tegen 10.00 uur als eerste binnenkomt. „Het was erg heet en mijn gezicht was volledig verbrand”, blikt ze later terug. „Tussen duizenden mensen lukte het me eindelijk om de poort te bereiken. Ik haalde mijn benen open aan het prikkeldraad en verloor een schoen, maar met de hulp van mijn broer klom ik op een muur. Daar zag ik veel militairen en herkende ik de Nederlanders aan de oranje dingen die ze droegen.” Om herkenbaar te zijn draagt ze zelf ook oranje.

Urenlang helpt Muzghan, een ervaren consulair medewerker, de commando’s. „Ik stelde me voor en zei: ik ken iedereen die mee moet. Ik heb iedereen aangewezen en binnengehaald, water uitgedeeld en hielp de militairen documenten te controleren: eerst kinderen, dan vrouwen, dan mannen.” Een deel van de evacués moet door het riool langs de poort komen; Mojeeb is in het vieze water gevallen. „Mensen bleven maar duwen en veel vrouwen en kinderen kwamen er moeilijk doorheen. Ik heb mensen begeleid en geprobeerd hun spullen bij elkaar te krijgen.” Tegen 15.00 uur is iedereen binnen.

Voor de evacuatie wordt de groep gesplitst. Eén vlucht gaat via Georgië naar Schiphol, de ander via Pakistan en Istanbul. Muzghan: „Ik was aan de ene kant ontzettend blij, maar had ook een minder goed gevoel. Door het besef dat ons land is verwoest door de vijand en dat ik alles heb moeten achterlaten.”

Muzghan Mehr (33) Foto Kees van de Veen

„Nu we uit die nachtmerrie zijn, ziet de wereld er weer hoopvol uit”, zegt Tahmeena in een spraakbericht vanaf tussenstop Islamabad. De opluchting klinkt door in haar stem. Op Schiphol staan de bussen al klaar en worden de evacués direct naar het Groningse Zoutkamp gebracht. Daar is tijdelijk noodopvang geregeld voor de Afghanen. Ze komen terecht in de polders, bij de afgelegen Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

Ze zijn op tijd weggegaan uit Kabul. Laat op donderdagmiddag 26 augustus blaast een zelfmoordterrorist zich op in de buurt van het vliegveld. Zeker 183 mensen komen om, onder wie 170 Afghaanse burgers en 13 Amerikaanse militairen.

Een nieuw bestaan

„Moet je nagaan: die explosie had precies plaats bij de poort waar wij eindelijk de doorgang vonden. Als je dat bedenkt… Wat hebben we geluk gehad.”

Tahmeena houdt even haar pas in op het zanderige pad dat door natuurgebied Heumensoord loopt. Het is begin december. Sinds een aantal weken zitten zij en haar familie in een noodopvanglocatie met tenten die hier, nabij Nijmegen, is ingericht voor duizend vluchtelingen uit Afghanistan. De afgelopen maanden raakten de reguliere asielzoekerscentra van het COA overvol.

Heumensoord is al de derde opvanglocatie die Tahmeena van binnen ziet. Ook Mojeeb en Muzghan zijn al heen en weer verhuisd, van Zoutkamp naar Legerplaats de Harskamp in Ede en weer terug.

Mojeeb schetst hoe die verhuizingen verlopen: „We hoorden om 17.00 uur dat we direct na het eten vanuit Zoutkamp zouden worden verplaatst en dat we ons moesten haasten. Maar toen iedereen helemaal klaar stond, bleek het vertrek te zijn uitgesteld tot zeker een dag later.” Het voelt vreemd om terug te zijn in Nederland, het land dat ze alle drie meermaals bezochten voor onder meer congressen. Nu zijn ze terug, als asielzoeker.

De dagen zijn saai, lang. In de noodopvanglocaties, waar meerdere gezinnen ruimtes delen, is er geen enkele privacy. Mojeeb heeft weinig om handen: „Soms loop ik hier een rondje door klein bos, met niemand behalve mezelf. Ik wil gewoon even alle droefheid en zorgen uit mijn hoofd krijgen”, vertelt hij.

Helemaal stil staat het proces niet. Eind oktober krijgen het drietal en hun familieleden een verblijfsvergunning van vijf jaar. Dankzij de verblijfsvergunning kunnen ze dingen gaan dóén: Tahmeena wil een huis regelen voor haar familie en een studie kiezen voor zichzelf. Bij de ambassade werkte ze als beleidsadviseur voor genderprojecten, misschien wil ze daarmee verder. Ze hoopt op echte onafhankelijkheid: „De mogelijkheid om te beslissen hoe we doorgaan met ons leven. We hebben nu recht op bijstand, hulp.”

De plannen worden echter belemmerd door het verkassen naar steeds weer nieuwe COA-locaties. Niet alleen zijn de asielzoekerscentra vol, door de woningcrisis kunnen statushouders ook niet doorstromen naar een huis.

Het is oncomfortabel in Heumensoord, maar meer nog voelt Tahmeena zich zelf ongemakkelijk. „De ochtenden zijn het ergst: als ik wakker word in deze tenten, word ik in één klap herinnerd aan alles. Er moet nog zo veel worden geregeld.”

Ze blijft maar dezelfde instanties afgaan. Kan het COA al vertellen waar ze straks naartoe verhuist? Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar ouders, die zij nu ook vluchteling heeft ‘gemaakt’. „Het is erg dat je je baan verliest, maar door mijn werk kwamen mijn ouders en zus ineens echt in gevaar. Ik had het best voor elkaar in Kabul. En nu... Ik wil zeker weten dat ik de juiste keuzes maak, maar kan me eigenlijk nergens op concentreren.”

Van ambassademedewerker naar vluchteling, het is een harde omslag. Tahmeena probeert zich vast te klampen aan de zaken die wel geregeld konden worden: een versnelde asielprocedure, een psychosociaal werker die door Buitenlandse Zaken is ingezet voor wie wil spreken over de recente hevige ervaringen, en het traject van de organisatie SPARK dat ex-personeel van de ambassade helpt nieuw werk te vinden. Hun contracten van de ambassade zijn een maand na aankomst ontbonden, vernemen ze per brief. Mojeeb: „Zonder enig overleg. Dat is weer een kopzorg erbij voor ons, een tragedie. We willen alle drie heel graag weer aan het werk.”

Tahmeena Sattari (28) Foto Kees van de Veen

De drie krijgen twee maanden salaris mee, plus een ontslagvergoeding op basis van hun aantal gewerkte jaren. Alles is welkom, want toegang tot hun bankrekening in Afghanistan, bij een lokale bank, hebben ze niet vanuit Nederland. „Er was geen tijd om na te denken over zaken zoals mijn bankrekening, huis of bezittingen. Ik dacht alleen aan daar wegkomen”, zegt Muzghan hierover. „Misschien krijg ik wel nooit meer toegang tot mijn bankrekening.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de Afghaanse oud-stafleden intensieve taaltraining geregeld. Die lessen zijn een welkome onderbreking van de monotonie. Muzghan is dolgelukkig als ze daar op 3 december mee kan beginnen, aan de universiteit Groningen. De andere vluchtelingen beginnen aan hun basistraining Nederlands van het inburgeringstraject, georganiseerd via het COA.

Muzghan: „Het nieuwe hoofdstuk van mijn leven is al begonnen hier in Nederland, ik kan niet wachten om ook te gaan werken. We zijn gemotiveerd om een leven op te bouwen in de Nederlandse maatschappij. Een baan vinden voor mezelf. Ik wil gewoon groeien.”

Maar het optimisme krijgt diezelfde week weer een tik als Muzghans gezin en zes andere families opnieuw worden overgeplaatst naar een nieuwe locatie. Het Fletcher-hotel in Emmen dit keer, voor drie weken wordt hen verteld. Haar taallessen staan weer stil, de jongere kinderen kunnen nog altijd niet naar school. De frustratie komt tot een kookpunt als ze zich de eerste dag onheus bejegend voelt door een COA-medewerker, tegen wie ze een klacht indient. „Ze slaat op de tafel en schreeuwt tegen ons”, vertelt ze, nog kokend van woede. „Ze wilden ons hier met zeven mensen in een kleine kamer met maar twee bedden proppen en zeiden dat er geen andere lege kamers in dit hotel zijn. Daar bleek helemaal niets van te kloppen: er staan zoveel kamers leeg.”

Na een hoog opgelopen discussie krijgen ze alsnog nieuwe kamers, twee dagen later komen twee collega’s vanuit Zoutkamp aan in het hotel. Muzghan: „Ik ben gelukkig samen met mijn familie, maar ze behandelen ons hier soms erg slecht.”

Ze dachten Nederland en de Nederlanders te kennen, maar het onthaal valt tegen. Als ze ernaar wordt gevraagd tijdens een wandeling reageert Tahmeena eerst voorzichtig. Ze wil voormalige collega's niet beschuldigen, want die tonen zich betrokken op het persoonlijke vlak. „Maar het is een teleurstelling dat het systeem niet makkelijker is.”

Muzghan heeft nog altijd gemengde gevoelens. „Je bent blij dat je het hebt gehaald, maar het blijft ook moeilijk.” De angst toen de Taliban kwamen, het niet kunnen slapen. Het gaat beter dan in het begin, zegt ze. „Maar sommige stukken kan ik nooit vergeten.”