Tutu wordt herinnerd als strijder voor gelijke rechten

Wereldwijd reageren politiek en geestelijk leiders op het overlijden van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar en aartsbisschop Desmond Tutu (90). Ze herdenken vooral zijn toewijding aan de strijd voor gelijke rechten. President Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika, die het overlijden zondagochtend bekendmaakte, noemde Tutu een man met „buitengewoon intellect, integriteit en onoverwinnelijkheid in zijn strijd tegen apartheid”.

Tutu’s dochter Mpho Tutu, die in Nederland woont en sinds kort predikant is in Amsterdam, noemt haar vader in dagblad Trouw „een man van gebed en een man van vrede”. „Hij verkeerde met de machtigen der aarde, en zat bij de kleinsten, de zwaksten, de armsten en de meest hulpbehoeftigen. Hij deed het met dezelfde liefde en lach.”

De Britse premier Boris Johnson reageert op Twitter bedroefd op het overlijden van Tutu en noemt hem „cruciaal in de strijd tegen apartheid en in de strijd om een nieuw Zuid-Afrika te creëren”. De Dalai Lama, geestelijk leider van de Tibetaanse boeddhisten, zegt de „vriendschap en spirituele band” met Tutu de koesteren en noemt hem „een toegewijd verdediger van de mensenrechten”.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt Tutu op Twitter „een groot man”: „Desmond Tutu leefde wat hij preekte. Streed tegen het onrecht van apartheid en werkte aan verzoening in zijn land.”

„Ik ben bedroefd door het overlijden van een wereldwijsgeer, mensenrechtenleider en machtige pelgrim op aarde. Wij zijn beter omdat hij hier was”, zei Bernice King, dochter van de vermoorde Amerikaanse dominee en voorvechter van mensenrechten Martin Luther King.

Ook voetbalclub FC Twente staat stil bij het overlijden van Tutu en wenst „zijn dierbaren veel sterkte met het verwerken van het verlies”. In 2012 bracht hij een bezoek aan de club, waarbij hij werd benoemd tot erelid.