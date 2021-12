‘Stel: je kúnt je auto niet eens meer opladen, tenzij je meer betaalt’

Het is balen dat zijn huisbaas de beloofde zonnepanelen nog niet op het dak heeft gelegd, verder is hij heel blij met zijn all electric-appartement. Duurzaam wonen is belangrijk voor Robin Smale (1991). Begin december promoveerde hij aan de Wageningen Universiteit op de rol van huishoudens in een ‘slim’ elektriciteitsnet.

Robin Smale (1991) studeerde milieubeleid aan de Wageningen Universiteit. Op 2 december promoveerde hij aan diezelfde universiteit bij de Environmental Policy Group met zijn proefschrift Smart grids, the human scale. Sinds 2019 werkt hij bij de gemeente Wageningen als beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid.

Het maakt uit hoe huishoudens omgaan met energie. Het elektriciteitsnet leunt steeds meer op het – grillige – aanbod van wind- en zonne-energie, en tegelijkertijd elektrificeert veel in en om het huis. Vooral op piekmomenten knelt het. Daarom draait Smales wasmachine in de nacht. „Maar bij het gebruik van mijn computer let ik niet op het tijdstip. Daar moet je huishoudens ook niet mee lastigvallen”, weet hij dankzij zijn onderzoek. „Je moet ze handelingsperspectieven bieden die realistisch zijn, anders heeft het geen nut.”

Je onderzocht het ‘slimme’ elektriciteitsnet, ook wel ‘smart grid’ genoemd. Wat versta je daaronder?

„Dat is een verzameling toepassingen, meest digitaal, die helpen om het elektriciteitsnet flexibel en duurzaam te maken. Dan moet je denken aan slimme meters, displays die mensen inzicht geven in hun energieverbruik, warmtepompen die aangestuurd worden door algoritmes, thuis- en buurtbatterijen en flexibele laadpalen voor elektrische auto’s.

„Het smart grid is nodig. De vraag naar elektriciteit stijgt enorm. En eerder werd energie door een handvol, continu leverende energiecentrales opgewekt, nu steeds meer door zonnepanelen en windmolens die niet continu leveren en ook nog eens verspreid over het hele land staan. Om dat op te vangen kun je gigantische batterijen bouwen en heel veel extra leidingen in de grond leggen. Of je kunt vraag, aanbod en opslag slimmer op elkaar afstemmen.”

De netbeheerder gaat met het smart grid een grotere rol spelen in het huishouden

Je keek mee bij twee pilotprojecten. Hoe wijdverbreid is het slimme net?

„Op een groter schaalniveau wordt het al ingezet. Er zijn bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten die op piekmomenten hun koeling een graadje minder koud zetten, daar krijgen ze compensatie voor. Energieleveranciers willen het graag ook op kleiner niveau gaan doen, in huishoudens en buurten, maar verder dan pilots is dat nog niet. Vooral in de organisatorische hoek moet veel gebeuren. De apparatuur is wel uit de pilotfase, die werkt gewoon goed.”

In de titel van je onderzoek noem je specifiek ‘de menselijke maat’ in het slimme energienet. Waarom?

„Dit probleem wordt tot nu toe vooral vanuit het netbeheerdersperspectief bezien. Zij moeten het net draaiend houden, het komt hun goed uit als een warmtepomp het huis vast opwarmt voordat een piek in het energienet wordt verwacht, of dat tijdens een piek een batterij bij mensen in de garage ingeschakeld kan worden. Dat helpt inderdaad om pieken op te vangen. Maar een man die ik interviewde voor mijn onderzoek kreeg het gevoel dat hij het probleem van een ander aan het oplossen was. Hij wilde het liefst zo zelfvoorzienend mogelijk zijn en was daarom enthousiast over een batterij in huis. Maar het ding werd aangestuurd met het doel het energienet te ontlasten en de man had weinig inzicht in het functioneren ervan.

„De netbeheerder gaat met het smart grid een grotere rol spelen in het huishouden, wat ten koste kan gaan van de invloed die mensen hebben op apparaten in huis. Voor een batterij is dat misschien niet zo gek. Maar stel: je kúnt je wasmachine niet eens meer aanzetten of je auto laadt niet meer tijdens piekmomenten, tenzij je bereid bent een premium prijs te betalen.

Het slimme net is niet alleen iets voor duurzame types of mensen die van gadgets houden

„Het is nog ver weg van waar we nu zijn, maar dat we variabele tarieven krijgen is denk ik onvermijdelijk als je richting 100 procent duurzame energie gaat. Tel onze enorme energievraag daarbij op en de timing van het gebruik heel zwaarwegend. Het slimme net is niet alleen iets voor duurzame types of mensen die van gadgets houden, het is een lastenverdelingsvraagstuk. In de transitie daarnaartoe is de menselijke maat enorm belangrijk.”

Is het een kwestie van wennen en accepteren dat we niet meer zomaar op elk moment elektriciteit kunnen gebruiken?

„Mensen wennen wel en ontwikkelen nieuwe routines. Maar het is meer dan dat. Er ontstaat een heel nieuwe relatie tussen huishoudens en netbeheerders. Nu is er weinig interactie. Bij inzet van een batterij zouden de waarden van mensen bijvoorbeeld een rol kunnen spelen. Vinden zij kosten besparen, het eigen verbruik optimaliseren of het elektriciteitsnet helpen belangrijk? Huishoudens zijn co-managers van het energienet, ze zetten hun huis en hun energiehuishouden in om een stukje van de lasten van het netbeheerdersvraagstuk op te lossen. Voor wat hoort wat.”

Je ziet nu al dat wat je opwekt niet altijd direct gebruikt kan worden

De mensen die meededen aan de pilots staan vast heel welwillend tegenover het energievraagstuk, hoe zit het met de rest?

„De mensen die aan deze pilots meedoen hebben zonnepanelen op hun dak. Die hebben positieve gevoelens over eigen stroom opwekken en duurzaam leven. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die een dak delen, of die sowieso minder betrokken zijn bij duurzaamheid. Maar je kunt mensen op verschillende waarden en ambities aanspreken. Misschien heeft men niet zoveel gevoelens bij de aanpak van klimaatverandering, maar vindt men autonomie of kostenbesparing wel belangrijk. Dat laatste wordt actueler wanneer energietarieven variabel zijn.

„Overigens waren de meeste mensen die ik ondervroeg heel coöperatief. Iedereen kan zich inleven in het probleem dat als je je energiesysteem bouwt op zon en wind, dat er dan aanpassingen nodig zijn. En dat het netvraagstuk een vraagstuk voor iedereen is. Dat veel mensen open staan om mee te werken, is echt een kans die aangegrepen moet worden.

„Veel mensen denken dat je met zonnepanelen en een batterij erbij zelfvoorzienend kan worden, dat je je terug kan trekken op een eilandje. Maar dat is niet zo. Zeker als je hem vanuit de netbeheerder laat plaatsen, dan integreer je juist meer in het energiesysteem. Op macroniveau is het niet haalbaar als iedereen een eigen eilandje wordt. Dan gaan vermogende wijken zich afkoppelen, die willen dan ook niet meer betalen voor de landelijke infrastructuur en dan zadelen ze anderen op met de kosten.”

Welke rol hebben wijken en coöperaties in het slimme net?

„Doordat energie lokaal wordt opgewekt en wellicht ook opgeslagen in buurtbatterijen, kan er onderling energie-uitwisseling plaatsvinden. Ook hier komen weer allerlei maatschappelijke vraagstukken bij kijken. Hoe verhoud je je als rijke energiegemeenschap tot mensen in energiearmoede? Je ziet nu al dat wat je opwekt niet altijd direct gebruikt kan worden, en ook niet altijd teruggeleverd kan worden aan het net. Misschien wil je het wel leveren aan een wijkgenoot die zonder werk zit en veel thuis is, tegen lagere kosten dan wanneer hij stroom van het net zou krijgen. Dat is een interessante discussie waar we nog maar net de oppervlakte van hebben opengekrabd.”