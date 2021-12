Roest zeker van Olympische Spelen op 5.000 meter, Kramer en Bergsma maken nog kans

Patrick Roest heeft zondag de 5.000 meter gewonnen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf in een tijd van 6.08,64. Hij is daarmee als enige schaatser al zeker van een olympisch startbewijs. Drievoudig en regerend olympisch kampioen Sven Kramer reed in Thialf naar de derde tijd (6.12,29) en moet nog afwachten of hij zich voor de vijfde keer plaatst voor de Olympische Spelen. Jorrit Bergsma werd tweede in 6.11,14 en maakt daarmee nog goede kans op een startplek.

Alleen de winnaar van de 5.000 meter plaatst zich op het OKT rechtstreeks voor de Spelen. De nummers 2 en 3 moeten nog afwachten of ze zich op basis van de selectievolgorde weten te plaatsen. De 35-jarige Kramer deed op het kwalificatietoernooi alleen mee aan de 5.000 meter, zijn beste afstand.

Lees ook: Voor schaatsers staat bij het olympisch kwalificatietoernooi hun identiteit op het spel

Leerdam wint 1.000 meter

Eerder was Jutta Leerdam al zeker van een olympisch startbewijs na de winst op de 1.000 meter. Jorien ter Mors, de olympisch kampioene van de Spelen van 2018 op de 1.000 meter, werd vijfde en greep dus naast het olympisch ticket. Antoinette de Jong en Ireen Wüst eindigden respectievelijk als tweede en derde in Heerenveen. Of zij mogen deelnemen op deze afstand op de Spelen is nog afwachten.

Op de Olympische Spelen in Beijing mogen negen Nederlandse mannen en negen Nederlandse vrouwen meedoen. Per afstand mag Nederland in principe met drie schaatsers uitkomen, behalve op de langste afstanden: bij de 5.000 bij de vrouwen en de 10.000 bij de mannen zijn dat er twee. Voor het OKT is daarom berekend op welke afstanden Nederland de meeste kans maakt op een medaille en een selectievolgorde vastgesteld. De selectiecommissie kan bij de mannen en bij de vrouwen daarnaast drie aanwijsplekken verdelen.

Maandag worden op het OKT de 500 meter bij de mannen en de 3.000 meter bij de vrouwen gereden. Het kwalificatietoernooi duurt nog tot en met donderdag.