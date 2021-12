Populariteitswedstrijd met rouwadvertenties op de dodenpagina’s

‘Want je bent ’r pas echt, geweest, en je hebt ’t pas echt gehad/ Als je stijlvol bent gestorven in ’t NRC Handelsblad”, zong Joop Visser in 1989. En nog steeds zie je wat Nederland aan standenmaatschappij bezit het beste terug in de familieberichten van deze krant.

Politici, diplomaten, wetenschappers, medici, juristen, captains of industry, kunsttypes, mensen uit ‘oude families’ – niet dat je ze in andere kranten nooit ziet, maar hun namen duiken vaker op in een zwart kader in NRC. Vooral op zaterdag. Vermoedelijk is het iets vaker een man. Wit. En met – bij leven – een rode broek.

Wat betreft de adel heeft NRC Handelsblad (1970) vermoedelijk baat gehad bij het de facto einde van ‘OSM-krant’ Het Vaderland in 1972. „Mijn tante, met de trein uit de provincie in Den Haag aangekomen, stortte zich op Het Vaderland”, schrijft Agnies Pauw van Wieldrecht in Het dialect van de adel (1985), over adelijke taal en mores. „Na een nauwkeurig onderzoek van de pagina’s met overlijdensberichten riep ze opgelucht: ‘Gelukkig, er is niemand dood’.”

Op die pagina’s is sindsdien wel veel veranderd. Allereerst visueel. Want tot ongeveer 2005 was daar in NRC juist geen sprake van rangen en standen maar van eenvormigheid: de tekst van elk overlijdensbericht – er was alleen tekst – was gezet uit dezelfde letter, met de naam van de overledene iets groter in kapitalen, en elk bericht omgeven door een identieke rouwrand.

Voor advertenties van overleden mensen was er voor Tina ’t Lam geen deadline

Bij krantenconcern PCM, waar NRC toen deel van uitmaakte, waren veel niet-redactionele zaken zoals de familieberichten centraal geregeld. „Toen NRC in 2009 verzelfstandigde, moesten we dat zelf opzetten”, zegt Tina ’t Lam, die dit jaar bij die afdeling met pensioen ging.

In die tijd steeg ook de vraag naar typografische variatie. „Het eerste verzoek om kleur in een rouwbericht werd aan directie én hoofdredactie voorgelegd. Het mocht, voor één keer dan, als experiment. En toen een logootje, een fotootje, stapsgewijs werd het geaccepteerd, al bleef het vaak eerst omstreden.” ’t Lam herinnert zich hoe er voor het eerst een grote rouwadvertentie werd geplaatst met de foto van een zeilboot als achtergrond. „Waarna de mensen van de advertentie ernaast woedend opbelden: hoe hadden we zoiets ordinairs kunnen bedenken!”

Het heeft doorgezet. „Hier”, zegt Sophie Ham, en ze spreidt tien pagina’s met familieberichten uit een zaterdagse NRC van dit jaar op haar bureau in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. „Hier zie je ongeveer alle trends van de afgelopen jaren bij elkaar.”

Vrijwel geen advertentie is gelijk aan een andere. Zelfs als een overledene meerdere advertenties krijgt, zijn ze vaak allemaal verschillend in opmaak. Ze wijst op de afdruk van een hondenpoot; in 2021 tekenen huisdieren gerust mee. Soms zeggen ze zelfs dat ze „het baasje” zullen missen. Er is meer dan één bedrijfslogo. Er zijn tekeningen. En er zijn foto’s van de doden, soms klein, soms veel uitbundiger en in kleur.

Sophie Ham, was eerder betrokken bij Delpher, waarin een groot aantal Nederlandse kranten en tijdschriften sinds de zeventiende eeuw digitaal wordt ontsloten. Ook advertenties en familieberichten zijn er te doorzoeken; „een goudmijn voor sociologen”, zegt ze. „De woorden die mensen kiezen bewegen mee met de tijd.” Neem ‘crematie’ en ‘crematorium’; die beleven een piek begin jaren 80 – ze tovert een grafiekje uit haar computer – om daarna weer te dalen. Terwijl dan woorden als ‘afscheid nemen’ en ‘uitvaartcentrum’ juist toenemen. „Kennelijk is er behoefte aan omfloerstere taal”, zegt Ham.

Gevoelsontboezemingen

Dat gaat wel hand in hand met meer emotie. „Aankondigingen in het publiek moeten kort, zakelijk en bovenal duidelijk zijn”, schreef Amy Groskamp-ten Have in 1939 in haar ‘etiquette-bijbel’ Hoe hoort het eigenlijk. „De goede smaak eischt, dat men zich zooveel mogelijk onthoude van gevoelsontboezemingen in advertenties.” Ook het bedanken van artsen of verplegend personeel kon volgens haar „beter achterwege blijven”.

Dat laatste is allang ingeburgerd. En steeds vaker is er sprake van ‘ongeloof’ en „verbijstering” bij nabestaanden, die „diep geschokt” of „intens bedroefd” zijn. Wie vroeger kortweg „overleed” of „heenging”, is nu bijvoorbeeld „verslagen in een ongelijke strijd met zijn ziekte”. Ook op het noemen van euthanasie of suïcide rust geen taboe meer („Wij respecteren haar keuze”), althans in NRC.

Familieberichten behoren tot de bestgelezen delen van NRC. Ook omdat ze fascinerende doorkijkjes geven, in netwerken bijvoorbeeld. Zie de vaak meerdere pagina’s met advertenties van elk bedrijf, bestuur, genootschap, partij, jaarclub, dispuut of roeivereniging waar de overledene ooit lid van was. „Het heeft wel iets van een populariteitswedstrijd”, zegt Sophie Ham: van de nabestaanden wel te verstaan. Vooral als de adverteerders en passant ook nog even vertellen hoe geweldig de instelling is waar de overledene werkte. Op sociale media heet zulke zelffelicitatie intussen #HowCanIMakeThisAboutMe.

Rouwadvertenties prikkelen de fantasie. Waarom wél zeven advertenties uit de werkkring, maar geen van de familie? Waarom plaatst die ene zus een aparte advertentie? En wat te denken van de advertentie die begon met de woorden: „Door toeval vernam ik dat is overleden mijn lieve, geestige echtgenoot…”? Cabaretier Ivo de Wijs vulde er ooit een boekje mee (De jobstijding), zoals, in de opmaak van een rouwadvertentie: „Rectificatie: het overlijdensbericht d.d. 1 oktober 1985 van G.S. Lim was een laffe streek. G.S. Lim.”

Je moet altijd op je qui-vive zijn voor zulke streken, zegt Tina ’t Lam. Al kan ze zich van haar NRC-tijd slechts één geval herinneren, uit 2018: een in memoriam voor een eerder overleden schrijver. Maar hij was niet dood en wilde zo publiciteit maken voor zijn boek. De ombudsman schreef er uitgebreid over („Over de doden niets dan goeds, tenzij ze nog leven”).

„Met familieberichten mag je geen fouten maken”, zegt ’t Lam. Die liggen wel op de loer: de ‘hoofdadvertentie’ niet boven de andere plaatsen, bijvoorbeeld. Of die van het bedrijf plaatsen voordat de familie heeft geadverteerd. Advertenties voor één dode met verschillende namen (zeg, Annemarie en Mieke) die niet bij elkaar worden geplaatst. Of omgekeerd: twee doden die toevallig hetzelfde heten wel bij (en door) elkaar.

Standaardteksten

Soms greep ze zachtjes in. Groskamp-ten Have schreef het al: „Verkeerd is: Heden overleed mijn geliefde echtgenoot, vader, grootvader, broeder en behuwdbroeder. Neemt men het letterlijk, dan is de heele familie uitgestorven.” Of, pijnlijker, bedrijven die voor personeel standaardteksten hebben en in de aangeleverde tekst op de stippeltjes „blablabla” laten staan.

’t Lam was zich altijd bewust dat haar klanten verdriet hebben of zelfs in shock verkeren. Het woord ‘deadline’ voor de familieberichten verving ze daarom door ‘sluitingstijd’. En ze had ook eindeloos geduld met het steeds opnieuw toezenden van de opgemaakte proef van een advertentie, ook als een collega haar al drie keer had gebeld dat er wel degelijk zoiets als een deadline bestaat.

Maar de vraag hoe het voor haar en haar collega’s is om jarenlang die doodsberichten aan te nemen, krijgt ze niet zo vaak. „Ik probeerde me een beetje af te schermen”, zegt ze. „Het zoveel mogelijk te zien als pure tekst die moet kloppen. Maar af en toe moest ik wel een blokje om na een telefoongesprek.” En soms was afstand houden helemaal niet meer mogelijk. „MH17 zal me altijd bijblijven: tien, veertien pagina’s rouwadvertenties. Dagenlang. En al die families aan de telefoon, al die levens. Ja, toen stonden we allemaal te huilen bij de printer.”