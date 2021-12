Orang-oetans kunnen op eigen houtje, zonder enig voorbeeld, noten kraken, schreven Duitse onderzoekers in augustus in het Journal of Primatology. Dat zet een langlopend debat over mensapen op scherp: want geldt het notenkraken nu wel of niet als geavanceerde, aangeleerde cultuur? Op deze foto kraakt het orang-oetanvrouwtje Padana noten in de dierentuin van Leipzig.

Foto Claudio Tennie