Israël wil aantal kolonisten op Golanhoogvlakte binnen vijf jaar verdubbelen

Israël wil het aantal kolonisten op de Golanhoogvlakte, het grondgebied dat het meer dan vijf decennia geleden op Syrië veroverde, de komende vijf jaar verdubbelen. Dat heeft de Israëlische premier Naftali Bennett zondag laten weten. De overheid heeft 1 miljard shekel (280 miljoen euro) voor het plan vrijgemaakt. Dat geld zal onder meer worden gebruikt voor de bouw van nederzettingen, het aanleggen van wegen en investeringen in plaatselijk onderwijs en economische ontwikkeling van het gebied. Ook wordt er flink geïnvesteerd in duurzame energie op de Golan.

De Golanhoogvlakte is een omstreden heuvelachtig gebied op de grens tussen Libanon, Syrië, Jordanië en Israël, dat tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël werd veroverd. Het land annexeerde de hoogvlakte in 1981. Volgens het internationaal recht hoort de streek nog steeds bij Syrië. In 2019 erkenden de Verenigde Staten bij monde van toenmalig president Donald Trump de Israëlische soevereiniteit over de hoogvlakte. De rest van de internationale gemeenschap beschouwt de hoogvlakte als door Israël bezet gebied.

„Na meer dan tien jaar van verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië, begrijpt ieder weldenkend mens op de wereld dat Israëlische, kalme, bloeiende en groene Golanhoogten beter zijn dan enig ander alternatief”, zei Bennett. „De Golanhoogvlakte is Israëlisch, dat staat buiten kijf.” Op de Golan wonen zo’n 50.000 mensen, van hen zijn ongeveer de helft Joodse Israëliërs, de rest zijn druzen en een kleine groep alawieten.

Lees ook: Steeds openlijker claimt Israël nu ook Zone C