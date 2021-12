Hup, de auto in en naar Tirol, om er vóór de quarantaineplicht te zijn

Er is, zoals altijd, een geschikt Duits woord voor: Torschlusspanik. De ineens opspelende angst dat je geen tijd meer te verliezen hebt, dat je voorgoed te laat zult zijn en dat alles waarvoor je gezwoegd hebt in rook zal opgaan. In dit geval: de jaarlijkse wintersportvakantie.

Bevangen door zo’n acute aanval van Torschlusspanik rolde afgelopen donderdag een lawine Nederlanders over de snelwegen, die halsoverkop besloten hun skitrip naar Oostenrijk te vervroegen nadat de Oostenrijkse regering Nederland als hoogrisicogebied had aangewezen en had aangekondigd dat Nederlanders zonder derde prik zeker vijf dagen in quarantaine moeten. Ingangsdatum van de nieuwe regels: Eerste Kerstdag.

Mooi dat ze haar vakantie daar niet door zou opgeven, dacht Angela Fielmich toen ze het hoorde. Eigenlijk zou ze precies díe dag met het hele gezin en aanhang uit Nederland naar Oostenrijk zijn afgereisd. Maar na de aangekondigde reisbeperkingen haalde het gezin een gepland kerstdiner een paar dagen naar voren en stapte iedereen zo snel mogelijk in de auto naar Kirchberg, een van die dorpen in Tirol waar de voertaal in de winter Nederlands lijkt te zijn en waar je in de snackbar frikadellen en patatje oorlog kunt bestellen.

‘Maskers op!’

En zo heeft Angela op zaterdagochtend haar eerste uren op de piste al achter de rug en kunnen haar zoons dit jaar om half twaalf ’s ochtends met een biertje proosten op een witte kerst, op 1.470 meter hoogte. De hemel is knalblauw, de bergflanken zijn besneeuwd, de terrassen open en alleen de luidspreker die over de rij bij de stoeltjeslift schalt, herinnert aan het virus: „Maskers op! Óver de neus!”

Ze had zich dolgraag laten boosteren, zegt Angela Fielmich. Maar wie ze ook belde, ze kon nergens terecht en de 51-jarigen waren nog niet aan de beurt. Dus wat doe je dan? De vakantie laten schieten, terwijl je keurig je eerste prikken hebt gehaald omdat de Nederlandse overheid te laat begonnen is met boosteren? Dacht het niet. „Die booster komt wel als ik weer in Nederland terug ben. Of ik haal ’m hier, bij een praktijk in Kitzbühel schijn je terecht te kunnen.”

Wie twee keer is geprikt en op tijd in Oostenrijk is gearriveerd, hoeft zich voorlopig geen zorgen te maken. Binnen de landsgrenzen is dat nog steeds voldoende om een hotel, kroeg of skipiste te mogen betreden. Enkel aan de grens gelden strengere regels – en dan alleen voor een klein clubje landen dat er slecht voor staat. Reizigers uit Nederland, Noorwegen het Verenigd Koninkrijk, Denemarken zijn de ongelukkigen, vanwege het hoge aantal Omikrongevallen in die landen.

Oostenrijk staat voor een dilemma. Het wintersporttoerisme is een inkomstenbron van jewelste, maar de vaccinatiegraad onder de eigen bevolking ligt naar Europese verhoudingen laag. Om die reden gaat het land voorop in het nemen van strenge maatregelen. Vanaf februari geldt een vaccinatieplicht voor alle Oostenrijkers en tot half december was het land nog in lockdown. Nu is vrijwel alles open, op de après-skibars na. De strenge inreisregel moet voorkomen dat het virus weer oplaait door bezoekers uit een land dat corona minder goed onder controle heeft.

Storm voor de stilte

„Onzinregeltjes”, vindt Lennart van Ginkel, die gehuld in zijn skipak langs de piste aan zijn koffie nipt. „Niet zozeer dát ze er zijn, maar dat je dubbel gevaccineerd en getest bent en dan nog niet het land in kan, en dat ze dan ook nog een paar keer per week die regels veranderen.”

Vanuit Baarn is hij in allerijl naar Kirchberg getogen met zijn kinderen en zijn vrouw, net als haar zus met haar man en gezin én twee schoonouders. De kinderen waren toch al vrij, met zijn werk was het „even regelen” maar dat lukte wel, en van het hotel mochten ze eerder komen. Donderdagavond waren ze hier, „want voor je het weet hadden ze de regels nog verder aangescherpt en waren we vrijdag al aan de grens gestopt”.

Skipiste in Tirol. „Die booster komt wel als ik weer in Nederland ben.” Foto Lex van Lieshout/ANP

Zij zijn de gelukkigen, degenen die vrij konden krijgen en een extra nacht konden bijboeken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de middenstanders van Kirchberg voelt de vroeg gearriveerde colonne van Nederlanders als de storm voor de stilte. Nu is het weliswaar even extra druk, maar binnen een paar dagen zal het grote aantal annuleringen terug te zien zijn in lege hotelkamers en uitgestorven restaurants, is de vrees.

Zelfs de Oostenrijkse hoteleigenares kan nu vol hoon meepraten over de tekortkomingen van het Nederlandse coronabeleid. Want heel Kirchberg heeft het lastig als de stamgasten wegblijven.

„Nederlanders herken je hier zo”, zegt accordeonist Monika Währstätte, die zelf in het dorp woont en met haar vader al spelend ’s avonds de restaurants afgaat. „Laut und lustig zijn ze.” Maar nu die Nederlanders dreigen weg te blijven, zegt het ene na het ander etablissement haar optredens af. Haar vaste repertoire aan kerstliedjes zal ze de komende dagen amper kunnen spelen. „En dat net op een moment in het jaar dat we normaliter onze beste dagen maken.”

„Mam, wat denk je, gaan we in januari nog veel Nederlanders krijgen?” Jesper Braunstätter van skiverhuurwinkel Gerry Sport hoopt van wel, maar rekent er niet meer op. Hij is zelf Nederlands, net als zijn moeder, met wie hij de zaak uitbaat. En net als veel van zijn klanten, die hier hun latten en boards huren.

Wintersporters bij Serfaus-Fiss-Ladis, een skigebied in Tirol waar veel Nederlanders komen. Foto Lex van Lieshout/ANP

„Dat hangt van de regering af”, antwoordt die van achter de kassa. De Oostenrijkse én de Nederlandse regering, bedoelt ze. Misschien dat Oostenrijk de strenge regels toch intrekt. Of dat er een snelle booster-optie bijkomt voor de Nederlanders.

Geen versoepeling in zicht

In een brandbrief riep de toerismebranche van Kirchberg en de omliggende dorpen de Oostenrijkse regering op om de strenge maatregelen weer in te trekken, om het toerisme te redden. Dat zit er niet in. Integendeel, de regels worden nog wat verder aangescherpt. Vanaf maandag gaan de restaurants om 10 uur in plaats van 11 uur ’s avonds dicht. En de strenge inreisregel werd zaterdag aan de grens direct gehandhaafd.

Lees ook de column van Carolina Trujillo: Blokkeer de egoïstische wintersporters

„Het is afwachten, maar eigenlijk hebben we december en januari al opgegeven”, zegt Jesper Braunstätter in zijn skizaak, meer gelaten dan boos. „We hopen nu dat februari nog te redden is.”