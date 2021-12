Een te dun boekje voor zoveel schokkende turnverhalen

De scheidslijn tussen topsport en dwangarbeid is een dun koord. Wil je de beste zijn, dan moet je er alles voor doen en alles voor laten. Oost-Europese kadaverdiscipline, naar het voorbeeld van de Roemeense Nadia Comaneci die als veertienjarige bleekneus foutloze oefeningen turnde en als eerste ooit een tien kreeg – op de Spelen van Montreal in 1976.

In Nederland deden de turnsters in die tijd voor spek en bonen mee. Tot zich in de jaren negentig, na de val van de Muur, een talentvolle lichting aandiende, getraind en gecoacht door ambitieuze mannen die de grenzen van het toelaatbare opzochten – en er naar later bleek ook vaak overheen gingen.

In 2013 deden de oud-turnsters Stasja Köhler en Simone Heitinga een boekje open over hun coach Gerrit Beltman. Ze somden om beurten in De onvrije oefening gedetailleerd zijn misdragingen op. „Ik werd over de grond gesleurd, in mijn gezicht gespuugd, aan de nek omhoog getild, tegen de muur gegooid.” En: „Het was mishandelen, uitschelden en intimideren. Ik was een vuile slet.”

Beltman kwam pas jaren later met een volgens zijn slachtoffers halfslachtige mea culpa in het Noordhollands Dagblad. „Het ontging mij dat ik hun talent misbruikte. Ik wilde naar de Spelen en aasde op medailles. Ik vroeg mij nooit af of de turnsters wilden wat ik wilde.”

De affaire-Beltman stond niet op zichzelf. Zijn collega’s Frank Louter en Vincent Wevers werden ook beticht van misdragingen en eveneens op een zijspoor gezet. Over haar coach Louter zei Suzanne Harmes in Helden: „Na een karatetrap was voor mij de maat vol. Frank schold me uit, altijd kreeg ik te horen dat ik een dikke koe was of een vet wijf.”

Vincent Wevers had zijn dochter Sanne in 2016 naar olympisch goud op de evenwichtsbalk geleid. Ook hij belandde in het beklaagdenbankje. Bij de Spelen van Tokio moesten de Nederlandse turnsters het afgelopen zomer zonder hun privétrainers stellen, de resultaten vielen dan ook tegen. De onttroonde titelhoudster Sanne Wevers wist de reden wel: „Onze sport is kapot gemaakt.” Ze nam het nadrukkelijk voor haar vader op.

Van de hak op de tak

En toen kwam er een boek waarin een halve eeuw topprestaties én misstanden in 139 pagina’s wordt samengevat. De onvolprezen voetbalcommentator Theo Reitsma, outsider in de turnsport, deed een niet erg geslaagde poging. In zijn pas uitgegeven Van hier tot Tokio springt hij aan de hand van gesprekken met oud-coach en -bestuurder Rietje Bijlholt van de hak op de tak.

Net als in de vele krantenartikelen lees je onthutsende voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag, maar er valt weinig lijn in het boek te ontdekken. Hoewel de titel nog zo veelbelovend is. Ergens tussen de Spelen van Tokio 1964 en Tokio 2021 vond de opgang én neergang van het Nederlandse turnen plaats.

Ans van Gerwen, in 1972 tot Sportvrouw van het Jaar uitgeroepen, was een westerse topper die in de schaduw turnde van de Oost-Europese meisjes: best of the rest. Ze beschrijft waar het in haar tijd aan schortte in Nederland. „Sport is ook een beetje masochisme. Met ‘schatje, ben je moe, ga maar even op de bank liggen’ red je het niet aan de top.”

De Russische coach Boris Orlov komt tot de kern: „Je heb te maken met kinderen, daarom is het zo’n moeilijke sport.” Uit een reportage van NRC-redacteur Remmelt Otten in 1993: „Bovenop een tas met kleren staat een knuffel. De deelnemers zijn topsporters én kleine meisjes.”

Het was de periode dat in Nederland het roer omging. Deelnemen was niet meer genoeg, meedoen om de prijzen werd het doel. Toeval of niet: met het uiteenvallen van het Oostblok kwam de Nederlandse turnsters begin jaren negentig in opkomst. Het boek gaat, gezien de vele incidenten en verdachtmakingen, vooral over de vrouwen. Golden boy Epke Zonderland wordt zijdelings aangestipt. Hij verdient een aparte, vuistdikke biografie.

De man die Epkes rekstokoefening in 2012 zo hartstochtelijk becommentarieerde („De Flying Dutchman. En hij staat!”), komt wél uitgebreid aan bod. En niet zonder reden. Hans van Zetten had de vele misstanden vergoelijkt, of in elk geval gebagatelliseerd. Hij moest eind 2020 afscheid nemen als NOS-commentator.

Samengevat kunnen we stellen dat een halve eeuw Nederlands vrouwenturnen zoveel schokkende verhalen heeft opgeleverd, dat die zich onmogelijk in één dun boekje laten bundelen. Dus wie volgt?