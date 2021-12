Een feest met 500 man, in plaats van 1.000

Lees meer verhalen over geboorte, huwelijk en de dood

Samet (28) zag Ece (24) voor het eerst op het verlovingsfeest van een gemeenschappelijke vriend en zijn interesse was meteen gewekt. Hij vroeg haar via-via mee uit. Eigenlijk had ze helemaal geen zin in een man in haar leven, ze was haar opleiding tot economieleraar aan het afronden en had het daar druk mee, maar toen hij haar mee uit vroeg zei ze toch – „geen idee waarom” – ‘ja’. Tijdens hun eerste afspraakje gingen ze met de auto naar Amsterdam voor een diner bij Istanbull Steakhouse. „Ik merkte onderweg al dat het klikte”, zegt ze. „De autoradio deed het niet dus het had ongemakkelijk kunnen worden, maar we waren alleen maar aan het praten.” Ze weet niet eens meer waarover, maar herinnert zich „een gevoel van saamhorigheid”. Ece weet nog wel precies wat hij aan had: een wit shirt van Hugo Boss met een opstaande kraag en een zwarte broek. Die outfit had hij weer aan toen hij haar op 4 juni 2020 ten huwelijk vroeg, op een gehuurd bootje op een plas in Nesselande (Rotterdam). Ece zei volmondig ja. Ze gingen op bezoek bij haar vader, om toestemming te vragen. „Daarna maakten onze families kennis met elkaar. Het is traditie dat de bruidegom dan een Turkse koffie met heel veel zout en paprikapoeder erin drinkt. Als hij dat kopje leeg heeft, is hij mans genoeg om te trouwen.”

Het lukte. Tot zover alles volgens plan, maar dat was buiten het voortwoekeren van het coronavirus gerekend. „We verheugden ons echt op een groot verlovingsfeest, dat is in de Turkse cultuur een traditie.” Aangescherpte maatregelen staken een stokje voor een spetterend evenement. „We waren met z’n dertienen bij mij thuis. Ook leuk, maar anders.”

Bijna zou het wettelijk huwelijk, dat gepland stond in een ruimte van het gemeentehuis van Rotterdam, niet doorgaan vanwege weer nieuwe maatregelen. „We zouden mondkapjes op moeten, maar dat wilde ik echt niet. Heb je mooie make-up, moet je zo’n ding op.” Ece belde huilend met het gemeentehuis. „Hoe gaan we dit doen”, vroeg ze. „Uiteindelijk mochten we met 35 mensen in de Burgerzaal van burgemeester Aboutaleb, omdat we daar afstand konden houden. Zo mooi, met wandschilderingen en kroonluchters. Volgens mij is ons huwelijk het enige dat daar voltrokken is.”

Er kwam nog een horde. Het grote huwelijksfeest op 27 november zou voor duizend mensen zijn, maar: maatregelen. „Ik weer huilend opbellen, maar ze konden niks veranderen aan de regels.” Het aantal bezoekers moest terug naar vijfhonderd. Ece: „Misschien vind je dat heel veel, maar voor mij is het nog weinig.” In plaats van tot in de late uurtjes duurde het van twaalf tot vijf ’s middags. „Om half vijf ging de muziek uit, maar het gaf niks.”

