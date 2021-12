De inpandige bar van de Urker vissersloods werd gesloopt

Een visser keert niet zomaar terug van zee. Ook niet als hij voor de rechter moet verschijnen. En Jacob H. (19) kon onmogelijk voor één uurtje politierechter een week lang aan wal blijven. Zijn advocaat is deze dinsdagmiddag in haar eentje tegenover de rechter aangeschoven.

Jacob H. wordt verdacht van diefstal met braak. Hij zou op 31 oktober 2020 met vrienden een loods van een Urkse vishandelaar zijn binnengebroken. Het inpandig barretje werd gesloopt: de wc-pot, de wasbak, televisie, schilderijen. „Het was een chaos in die bar”, zegt de officier van justitie. De mannen werden daarna op straat gezien, met zwabbers, een barkruk, een speaker en een Heineken-klok in hun armen. Jongens uit het dorp. Op de beveiligingsbeelden kon de loodseigenaar zo aanwijzen wie wie was.

Zo kwamen er vier verdachten in beeld. Ze ontkennen allemaal iets met de avond te maken te hebben. Maar de andere drie mannen – allemaal twintigers – moeten om verschillende redenen pas in april voor de rechter verschijnen.

Hun motieven zijn onduidelijk. De officier van justitie vermoedt dat de slooppartij iets met wraak te maken heeft. De mannen hadden op Instagram „iets gepost” over een incident bij de Jumbo, een dag eerder. Met een vorkheftruck was daar een rolluik opengebroken.

Jacob H. woont nog thuis. Zijn vader vertelde de politie „met de handen in het haar” te zitten. „In het weekend gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen”, zei hij. „Die jongens versterken elkaar.” Over zijn alcoholgebruik verklaarde H. zelf tegen de politie: „Net zo lang tot ik niet meer kan.”

„Hoe vriendengroepen op Urk precies in elkaar steken, weet ik ook niet”, zegt de rechter tegen Jacobs advocaat. „Maar ik heb eerder zaken op zitting gehad van deze groep jongens. De namen kwamen me allemaal bekend voor.”

Na de eigenaar van de loods wezen ook twee agenten H. aan op de beveiligingsbeelden. Ze herkenden hem aan zijn kleding, een broek met twee rode en een witte streep. „Drie herkenningen”, zegt de officier van justitie. „Er bestaat geen discussie of hij het is.” „De volgende vraag” is of er sprake van medeplegen is. „Ik vind van wel”, zegt ze. Op inbraak in een bedrijfspand staat een forse werkstraf.

Maar ze zal „iets rekening houden” met de vorige twee veroordelingen van Jacob H.: ze eist een werkstraf van honderd uur, te vervangen door vijftig dagen hechtenis. Hij heeft net een taakstraf afgerond. H. werd deze zomer veroordeeld voor joyriding, nadat hij met een gestolen heftruck naar een bar was gereden. Hij had geen zin om te lopen, verklaarde hij.

En vorig jaar kreeg hij een taakstraf omdat hij met een vriend een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in de Urkse haven had geduwd.

Maar met die avond in het barretje had H. niets te maken, zegt zijn advocaat. „Hij wordt enkel en alleen door kleding gekoppeld aan dit feit.” Maar echt onderscheidend was de outfit niet. De man op de foto droeg een „generieke sportbroek”, zegt ze. En ja, Jacob H. heeft een trui waarop ‘132’ staat. Maar op Urk hebben zeker 25 jongens zo’n zelfde exemplaar: een beruchte vriendengroep. De naam verwijst, zo is het verhaal, naar de voorwaardelijke jaren aan gevangenisstraf die de leden bij elkaar opgeteld boven het hoofd zouden hangen.

132 kwam dit jaar al vaker in de rechtbank voorbij. Nadat er in januari op Urk een ggd-teststaat afbrandde, verklaarden de twee brandstichters tegen de rechter dat ze 500 euro aangeboden hadden gekregen van leden van 132 (de beloofde 500 euro kregen ze niet).

Of Jacob H. erbij was in het barretje van de vishandel laten de beveiligingsbeelden niet zien, zegt de rechter. Van sommige jongens is het gezicht wel zichtbaar. Anderen werden aan hun manier van lopen herkend. Maar alleen aan kleding? Dat is niet genoeg. „Het zou ook iemand anders kunnen zijn.” Jacob H. wordt vrijgesproken.

Politierechter: C. Fung Fen Chung Officier van justitie: N. Schipper Advocaat: Jacorine Jager