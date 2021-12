De favoriete foto’s van onze fotografen

Simon Lenskens

Naast de aanhoudende coronacrisis was er dit jaar ook meer en meer aandacht voor die andere grote crisis, die van het klimaat. De urgentie om de klimaatverandering te beperken is groot. In Nederland kwam dit jaar zelfs een recordaantal betogers op straat om te demonstreren voor een beter klimaat.

Zelf trok ik in oktober voor een fotoproject naar de Gran Chaco, een gebied in Paraguay. De Gran Chaco is erg onderbelicht, maar na de Amazone het grootste en belangrijkste natuurgebied van Zuid-Amerika. Met een snelheid van 334 hectaren per dag wordt er natuur gerooid om plaats te maken voor intensieve veehouderij, waardoor waardevolle ecosystemen verdwijnen. Tijdens een van mijn omzwervingen door de Paraguayaanse Chaco kwam ik dit stuk bos tegen, dat in brand was gestoken om zo plaats te maken voor meer vee. De hoge vlammen in combinatie met de zonsondergang, zorgden voor een vervreemdend en intens beeld.

Op de COP26 in Glasgow werd dit jaar afgesproken om tegen 2030 (pas) te stoppen met ontbossing. Hoewel het goed is dat hier eindelijk op zulk niveau afspraken over worden gemaakt, vrees ik dat het voor de Gran Chaco vooral too little, too late zal zijn.