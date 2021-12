De ene tweelingzus van 101 verloor de andere

An zag Diny voor het laatst op hun verjaardag, 30 augustus. Met haar zoon Frank en zijn gezin reed ze van Brabant naar Den Haag, naar het zorghotel waar haar zus sinds drie maanden woonde. De verhuizing was Diny zwaar gevallen, ze was de laatste tijd fysiek achteruit gegaan. Dat de nieuwe plek haar niet beviel had ze niet onder stoelen of banken gestoken. Als An belde, nam ze de telefoon op met de woorden: „Met het crematorium.”

Dit keer was de stemming feestelijker. Na de koffie en taart waren de kinderen en kleinkinderen een wandeling gaan maken zodat de zussen in alle rust konden bijpraten. Die dag spraken ze af dat, mocht een van de twee overlijden, ze niet naar elkaars uitvaart zouden gaan. Ze waren het, zoals altijd, roerend eens geweest. Ze waren 101 geworden, er was dus geen reden om lang te treuren. Eén dag, en dan was het wel weer genoeg.

An hield zich aan de afspraak. Toen Diny een maand later stierf, volgde ze de afscheidsdienst vanuit huis, via een videoverbinding. „Dat maakte wel indruk natuurlijk”, zegt An in haar appartement in een seniorencomplex in Waalre. De boterkoek die ze bij de koffie serveert is zelfgebakken, haar koningsblauwe vest kleurt bij het sjaaltje om haar nek. Zoon Frank (70), ook aangeschoven, zegt dat hij niet de indruk heeft dat zijn moeder door het verlies van haar tweelingzus erg van de wijs is.

„Heel veel getreurd heb je niet, toch?”

An: „Wat dat betreft ben ik nuchter. Je bent toch een mens van de dag op die leeftijd. Het is logisch dat een van beiden als eerste gaat.”

An en Diny van Lunteren werden in 1920 geboren in een portiekwoning op de Delftselaan in Den Haag. Op een tweeling hadden hun ouders niet gerekend: ‘Wacht eens, volgens mij komt er nog één aan’, had de verloskundige gezegd toen Diny ter wereld kwam. Drie minuten later volgde An. De meisjes werden vernoemd naar hun grootmoeders: Gijsje Berdina en Johanna Alida.

Je weet niet beter dan dat je met z’n tweeën bent

Hun jeugd, vertelt An, was zorgeloos. Moeder Maartje was coupeuse en de meisjes zagen er altijd piekfijn uit. Vader Leendert-Jan, fervent amateurfotograaf, legde hen veelvuldig vast. „De familie noemde ons Annedientje, ze hielden ons nooit uit elkaar.” Hun ouders waren vrijdenkers: ze geloofden in wetenschap, logica en rede. Religie speelde in het huishouden nauwelijks een rol. Vader, opgeklommen van storingszoeker tot technisch hoofdambtenaar bij de gemeentetelefoon, moedigde zijn dochters aan om naar de mulo te gaan. „Hij wilde dat we vooruit kwamen. Hoe meer je leerde, hoe beter.”

Bij de koeien slapen

Toen de oorlog uitbrak, waren de zussen begin twintig. An werkte inmiddels als Rijkstelefoniste, Diny bij de Postcheque- en Girodienst. „Ellendige jaren”, zegt An. Ze herinnert zich de „hongertochten” waarbij Diny en zij met de fiets naar het platteland trokken en bij de koeien sliepen. Ze gingen nooit tegelijk. „Dat mocht niet van mijn vader. Hij dacht: als er iets gebeurt, heb ik er tenminste nog één over.”

Ook het bombardement van Bezuidenhout op 3 maart 1945 maakte veel indruk. Engelse bommenwerpers hadden het voorzien op Duitse V2-raketten in het Haagse Bos maar loosden hun lading te vroeg en raakten een woonwijk, hún woonwijk, 550 mensen kwamen om. Het gezin Van Lunteren vluchtte naar familie in Voorburg. Toen ze ’s avonds terugkeerden, vertelt An, stonden er nog maar een paar huizen overeind. Hun straat was een van de weinige straten die niet was geraakt.

Frits en Frits

Tijdens de oorlog leerden Diny en An hun latere echtgenoten kennen. Beide mannen – wie verzint het – heetten Frits. An trouwde net na de oorlog, op 28 september 1945. Ze bleef, net als Diny, in Den Haag wonen. Terwijl haar zus al snel een zoon kreeg, wilde het stichten van een gezin bij An niet direct lukken. „Toen Dien voor de tweede keer zwanger raakte, durfde ze dat niet aan mij te vertellen. Maar ja, zij kon er natuurlijk ook niets aan doen.”

Dat er toch een kind kwam, is aan Ans vastberadenheid te danken. In 1949 nam ze de trein naar Leiden voor een bezoek aan het ziekenhuis: ze had een artikel gelezen over kunstmatige inseminatie en was benieuwd wat er mogelijk was. Als je iets graag wilde, vond ze, moest je er ook wat voor over hebben. De arts die ze trof wilde op de nieuwe techniek promoveren en had dus een zeker belang bij het slagen van de missie. Na twee afspraken was ze zwanger, van haar eigen man.

De zussen hielden hun hele leven nauw contact. Ook toen An in de jaren zeventig naar het oosten van het land verhuisde, spraken ze elkaar om de zoveel dagen. Ze hadden veel gezamenlijke vrienden en gingen met hun gezinnen samen op vakantie. Toen hun mannen er niet meer waren, maakten ze reizen naar Oostenrijk, Marokko, Spanje en Italië.

Geen geheimen

Ze hadden geen geheimen voor elkaar. En ook, zegt An, dezelfde smaak.

Frank: „Hoe vaak is het niet voorgekomen dat jullie onafhankelijk van elkaar precies hetzelfde gekocht hadden?”

An, luchtig: „Een blouse of een trui, bedoel je?”

Frank, wijzend naar Ans in glitterbloemen gehulde voeten. „Ja, of wat dacht je van die schoenen?”

„O, die. Dat was toeval hoor. Die stonden in een boekje.”

Ze waren, tot Diny overleed, de oudste tweeling van Nederland. De vraag hoe dat kan, vindt An lastig te beantwoorden. Een beetje onzinnig ook. Ze heeft er niets speciaals voor gedaan en niets voor gelaten. Voor zover ze weet geldt hetzelfde voor Dien. Misschien, oppert Frank, komt het doordat ze „redelijk stressvrij” geleefd hebben? Ja, knikt An. „Dat is het, denk ik.”

Afgezien van een probleem met haar ogen – maculadegeneratie, Diny had het ook – is ze gezond. Ze maakt wandelingetjes, zit bij een boekenclub, gebruikt geen medicatie en een griepprik heeft ze nooit gehaald.

Hoe oud ze zich voelt?

„Zeventig.”

Hoe is het om iemand te missen met wie je meer dan een eeuw samen bent geweest?

„Ja, ik mis het wel natuurlijk. Je weet niet beter dan dat je met z’n tweeën bent.” Ze loopt nog vaak naar de telefoon toe, zegt An. Het nummer van Diny staat onder sneltoets 1. „Straks denk ik waarschijnlijk ook weer: ‘Even Dien bellen’. Dat blijft.”