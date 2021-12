De bravoure is weer helemaal terug bij Sven Kramer

Het is doodstil in Thialf als de rit waar het meest naar werd uitgekeken bij dit olympisch kwalificatietoernooi (OKT) op het punt van beginnen staat. De man om wie het draait strekt zijn armen tot achter zijn rug, zijn schouders in het geel-zwarte schaatspak lijken nog breder dan ze al zijn. Hij zet zijn bril goed, buigt naar voren en zakt in de schaatshouding. Door de lege hal galmt een stem die hem aankondigt: „Regerend en drievoudig olympisch kampioen op de vijf kilometer, Sven Kramer.”

Het was alles of niets deze zondag voor Kramer, een van de beste schaatsers aller tijden. Zijn seizoensstart mislukte, met een negende plaats in de B-groep op de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Polen als dieptepunt. Daarop besloot hij tot aan het OKT geen wedstrijden meer te rijden. Op de langebaan dan, want als onderdeel van zijn voorbereiding reed Kramer wel marathonwedstrijden.

Terwijl hij van het podium verdween, rees de vraag of Kramer kon terugkeren op zijn oude niveau. Zou hij opnieuw de Spelen kunnen halen, en zo niet, zou hij dan misschien stoppen met schaatsen? Zelfs een veelwinnaar zoals Kramer voelt zulke druk, bleek in aanloop naar het OKT. Hij vertelde aan de NOS gespannen te zijn, omdat het een nieuwe sensatie voor hem was niet zeker te weten of hij zich wel zou plaatsen. Bij de voorgaande OKT’s was dat nooit een issue geweest.

Maar Kramer, inmiddels 35 jaar, wordt al jaren geplaagd door fysiek ongemak, en dat speelde hem dit jaar parten. Met het oog op de Winterspelen in Beijing liet hij zich in het voorjaar opereren aan zijn rug, in de hoop voorgoed van de problemen af te zijn. Het herstel duurde echter lang, de eerste wedstrijden van dit seizoen kwamen te vroeg.

Daarom besloot hij het anders aan te pakken. Met behulp van de marathonwedstrijden en een stevig trainingskamp in het Italiaanse Collalbo werkte Kramer aan een gestage terugkeer op het hoogste niveau. In Italië werden „bergen werk verzet”, zegt zijn coach Jac Orie, veel meer dan gewoon is tijdens een trainingskamp gedurende het seizoen. In Collalbo merkten Kramer en Orie voor het eerst dat het langzamerhand weer de goede kant opging.

Seconde verval

Kramer begint zondag wisselvallig aan zijn rit tegen Lex Dijkstra, met een seconde verval tussen de eerste twee rondjes. Dan is hij wakker: de overige rondes worden tussen de 29,3 en de 29,6 afgewerkt. Naarmate de finish dichterbij komt beginnen zijn coaches hem steeds luider aan te moedigen, vanuit alle hoeken van de baan klinken opeens kreten als hij voorbijkomt. Kramer weet nog te versnellen en eindigt met een ronde 28,9 – wat hem een luide ‘Yes!’ van coach Orie oplevert – en een ronde 29,1. Als hij na 6.12,29 over de finish komt, buigt hij zo diep over zijn knieën dat hij zijn coaches ongezien voorbij glijdt.

Dan begint het lange wachten. Overal in het stadion leggen camera’s vast hoe Kramer gebiologeerd de races na hem in de gaten houdt. Patrick Roest en Jorrit Bergsma zouden in staat moeten zijn Kramer voor te blijven, maar de andere concurrenten – Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker, Marwin Talsma en Beau Snellink – moeten nog maar aan deze tijd zien te komen.

Bosker komt in een rit tegen Blokhuijsen nog het dichtst in de buurt, maar de versnelling van Kramer in de laatste ronden zijn hem teveel. Van boosheid trapt hij in de catacomben hard tegen een deur. Talsma, die in aanloop naar het OKT griep kreeg, blijkt niet op tijd hersteld en maakt er noodgedwongen een trainingsrit van, waarbij hij bijna wordt ingehaald door Roest, die de wedstrijd uiteindelijk wint. En als in de laatste rit Snellink rondjes boven de 30 seconden begint te rijden, weet Kramer het zeker: de derde plaats op de 5.000 meter is van hem.

Even later zit Kramer in de mixed zone, en is de bravoure die hij zijn hele carrière heeft tentoongespreid, weer helemaal terug. Pers en schaatsers zijn vanwege de coronamaatregelen strikt gescheiden door hekken en plastic schermen, maar Kramer duikt onder de afscheiding door en doet op een klapstoel met de benen over elkaar zijn verhaal aan de om hem heen verzamelde journalisten.

Ja, hij is wel opgelucht, ja, hij was zenuwachtig voor de start, en ja, in Polen was het minder leuk, maar slapeloze nachten heeft hij niet gehad, zegt Kramer. „Ik heb teveel lol en plezier in het schaatsen om er wakker van te liggen.” Hij kijkt alweer naar boven, want „het verschil met Jorrit [Bergsma, die 6.11,14 reed] is best te doen”.

‘Schoonheidsfoutje’

Naast hem zegt zijn coach Orie met een grote glimlach dat je iemand als Kramer nooit af moet schrijven. „Hij is net zo’n type als Ireen [Wüst]. Als zij ruiken dat er iets mogelijk is, dan zijn ze tot veel in staat.” Ook Orie denkt „dat er meer inzit” bij Kramer, diens tweede rondje met een seconde verval noemt hij „een schoonheidfoutje”.

Orie: „We hebben de achterstand die hij had op de rest goed kunnen maken. Daar hebben we hard voor gewerkt, en alles op de vijf kilometer gezet. Het was alles of niets, en eindelijk lukte het weer eens.” Kramer begon zelfs de marathons die hij moest rijden als onderdeel van zijn trainingsprogramma leuk te vinden. „Vanavond Noordlaren hè”, zegt hij grappend, doelend op de marathon op natuurijs deze zondagavond.

Helemaal zeker van plaatsing is Kramer nog niet, omdat de derde plaats op de vijf kilometer op een lage positie in de selectiematrix van schaatsbond KNSB staat. Maar zelf denkt Kramer dat dit genoeg is, ook omdat hij een belangrijke kracht is voor Nederland bij de ploegenachtervolging. „Het is makkelijk praten achteraf, maar ik heb op het juiste moment mijn beste rit van het seizoen gereden.” Wat iedereen ook zei, hij heeft er steeds vertrouwen gehouden in een goede afloop, zegt Kramer. „Ik heb altijd gedacht: we rekenen op 26 december af.”