Boerencake

Ik was regelmatig te gast bij Omroep Gelderland, altijd in van die gezellige DWDD-achtige talkshows met gasten uit de regio of gasten met een band met de regio. De laatste keer was ik er vanwege een boek over mijn dementerende moeder die lang in Gelderland heeft gewoond. Tegenover me een muggendeskundige die eerder aan de kijkers van Omroep Gelderland had gevraagd om voor onderzoek zoveel mogelijk dode muggen op te sturen, maar die avond een tegenovergestelde oproep deed. Hij werd gek van de hoeveelheid enveloppen met dode muggen. Gelderland was een nog veel groter muggengebied dan verwacht.

Ik associeerde Omroep Gelderland nog wel met Gelderland, maar niet per se met nieuws. Maar de laatste tijd doet hoofdredacteur Sandrina Hadderingh er alles aan om dat te veranderen. Na de rellen rond de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse in oktober waarbij een NEC-supporter met zijn scooter over de voet van een verslaggever van Omroep Gelderland reed kondigde zij aan dat Omroep Gelderland voortaan geen verslaggevers meer stuurt naar risicowedstrijden en risicodemonstraties.

„Onze mensen krijgen verbaal van alles naar hun hoofd geslingerd, van enge ziektes tot donder op”, zei Hadderingh. „Door op afstand te blijven, of door te vertrekken worden fysieke aanvallen voorkomen.”

Dapper is anders, tegelijkertijd dub ik nog steeds hoe hard de persvrijheid wordt getroffen door het schrappen van ‘sfeerreportages’ met een hoog ‘man bijt hond’-gehalte. Positief was wel dat Omroep Gelderland op deze manier op eigen kracht nieuws maakte.

Of het een in verband staat met het ander weet ik niet, maar donderdag trok een groep boze boeren op naar de Rosendaalseweg in Arnhem om het hoofdkantoor van Omroep Gelderland te belegeren. Ze hadden het vermoeden dat er wat te halen was en eisten dat de omroep een WOB-verzoek zou intrekken. Omroep Gelderland wilde weten hoeveel dieren er op welke boerderijen worden gehouden.

Een belegering door boeren is nou typisch zo’n zaak waar Omroep Gelderland principieel geen verslag meer van doet. In plaats daarvan stonden hoofdredacteur Sandrina Hadderingh en directeur Guus van Kleef de boze boeren ‘hartelijk’ op te wachten met kannen koffie en schalen koekjes.

„Wij zijn er niet om de boeren te grazen te nemen”, zei Hadderingh in haar welkomstwoordje, maar ze was ook „te veel journalist” om zomaar een onderzoek stil te leggen.

Boze boeren die je pand blokkeren getrakteerd op koffie en lekkers en de poot vooralsnog stijf gehouden, het was een grote dag voor journalistiek Gelderland.

