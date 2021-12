Paus Franciscus roept in jaarlijkse kersttoespraak op tot wereldwijde dialoog

Paus Franciscus heeft in zijn jaarlijkse toespraak op Eerste Kerstdag, voorafgaand aan het traditionele kerstgebed Urbi et Orbi, opgeroepen tot dialoog. Vanaf het balkon van de Sint-Pieter in Vaticaanstad pleitte de paus zaterdagmiddag voor „geduldige dialoog tussen vele ruimhartige mensen” tussen personen onderling, maar ook in de internationale gemeenschap. Die gesprekken zijn volgens de paus nodig om „families en gemeenschappen bij elkaar te houden”.

„Ons vermogen tot sociale relaties wordt zwaar op de proef gesteld. Er is een groeiende neiging om ons terug te trekken, om het allemaal alleen te doen, om niet langer moeite te doen om anderen te ontmoeten en dingen samen te ondernemen”, aldus de paus, daarbij ook verwijzend naar de wereldwijde coronacrisis. „Ook op internationaal niveau bestaat het risico dat de dialoog gemeden wordt en dat deze complexe crisis zal leiden tot het nemen van kortere wegen in plaats van de langere wegen van de dialoog in te slaan.”

De paus riep daarbij ook op extra aandacht te hebben voor degenen die lijden onder de pandemie. „Troost slachtoffers van geweld tegen vrouwen, dat in deze tijd van pandemie verergerd is”, zo sprak paus Franciscus. „Bied hoop aan kinderen en jongeren die gepest en mishandeld worden. Troost ouderen, vooral degenen die zich eenzaam voelen.”

Zoals gebruikelijk stipte de paus ook enkele conflictgebieden aan. Zo sprak hij over het Syrische volk „dat al meer dan tien jaar in oorlog leeft die talloze slachtoffers heeft geëist”, over Irak „dat nog steeds moeizaam probeert te herstellen na een lange strijd”, over Jemen „waar een enorme tragedie al jaren in stilte voortduurt”. Ook riep hij op het Afghaanse volk te troosten, „dat al meer dan veertig jaar zwaar beproefd wordt”, te denken aan Myanmar, „waar christenen vaak geconfronteerd worden met intolerantie en geweld” en niet toe te laten dat in Oekraïne „een langdurig en etterend conflict weer oplaait”.