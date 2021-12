Koning zoekt verbinding in tijden van onenigheid

De woorden verdeeldheid of polarisatie vielen niet. Maar de echo van een jaar waarin Nederland sterker gepolariseerd raakte, zoals ook onlangs bleek uit het Nationaal Kiezersonderzoek, klonk door in de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Hij gaf de opdracht te „blijven zoeken naar wat we wél met elkaar delen”, zelfs als er onenigheid bestaat of ontstaat.

Dat droeg hij eveneens uit in zijn eerdere kersttoespraken. De toon was ditmaal alleen zorgelijker, dwingender ook. Was in 2018 „een luisterend oor” nog een geschenk, nu viel het woord ‘moeten’. Vorig jaar hield de koning „de zachte stemmen” voor dat ook zij gehoord mochten worden, nu constateerde hij dat er bij iédereen de behoefte bestaat gehoord te worden.

En hij signaleerde dat het duidelijk meer moeite kost om naar elkaars verhalen te luisteren „en de mensen erachter te zien”. Ook dat bleek uit het Nationaal Kiezersonderzoek: mensen zijn het vaker oneens over standpunten, zijn negatiever over politieke tegenstanders gaan denken, en omdat zij steeds vaker uiteenlopende bronnen van informatie zijn gaan gebruiken, is hun perceptie van de werkelijkheid uiteen gaan lopen.

Klimaatverandering

Willem-Alexander refereerde specifiek aan klimaatverandering, volgens het Nationaal Kiezersonderzoek het meest polariserende onderwerp in Nederland. Het was de eerste keer dat klimaatverandering zo nadrukkelijk in de kersttoespraak naar voren kwam. De koning noemde het „zelf gecreëerd” en volgens hem ondervindt iedereen de gevolgen „aan den lijve”.

Hij ziet echter wel „bereidheid” om samen oplossingen te vinden, „voor een gezamenlijke onderneming ter bescherming van ons leven op aarde”. „Ook dát kan een deel van ons verhaal zijn”, zei hij.

Maar die oproep tot een gezamenlijk verhaal, tot verbinding, klonk aarzelender dan in voorgaande jaren. Uitdragen „wat ons Nederlanders verenigt” is de opdracht die de koning zichzelf bij zijn inhuldiging in 2013 gaf. Tot nu toe gaf hij in iedere kersttoespraak een concrete invulling, nu leek het eerder een zoektocht naar wat dat verhaal kan zijn.

Want hoewel de koning signaleerde dat „zelfs onder het dikste pantser altijd het verlangen [leeft] om samen met anderen aan een betere toekomst te werken”, zei hij ook dat dat verlangen „misschien” „de kiem” is voor een gezamenlijk verhaal. Wel een waarbij iedereen „nodig is”, zei hij, ook een nieuw kabinet. Ook dat klonk als een opdracht.

De koning refereerde verder aan gesprekken die hij het afgelopen jaar had. Die kwamen nadrukkelijker aan bod dan voorgaande jaren (en op de website van het Koninklijk Huis staan er in de toespraak linkjes naar al die gesprekken) – juist vorig week bleek uit een onderzoek in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst dat mensen nauwelijks weten wat de dagelijkse werkzaamheden van Willem-Alexander en Máxima zijn. Werkbezoeken, waarvan er wekelijks meerdere zijn, vallen niet op.

Uit het onderzoek blijkt verder dat in de coronatijd „hun rol niet sterk uit de verf gekomen” is. „Pas na enig nadenken komt men tot de constatering dat er een of enkele (virtuele) bezoeken zijn afgelegd aan ziekenhuizen.” Wat wel bleef hangen, zijn de keren waarop de koninklijke familie het niet zo nauw nam met de coronaregels, waaronder de herfstvakantie naar Griekenland vorig jaar oktober. Het onderzoek werd gehouden voor anderhalf week geleden bekend werd dat prinses Amalia haar verjaardag vierde met meer gasten dan het kabinet adviseert te ontvangen. Daar verwees de koning in zijn kersttoespraak allemaal niet naar.

