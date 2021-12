Koning roept in kersttoespraak op tot verbinding en aanpak klimaatcrisis

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagmiddag in zijn jaarlijkse kersttoespraak opgeroepen tot verbinding tussen burgers met verschillende verhalen en opvattingen. Ook zei hij dat Nederlanders samen moeten werken aan een oplossing voor „de klimaatverandering, die we zelf hebben gecreëerd en waarvan we nu de gevolgen aan den lijve ondervinden.” Het was de eerste keer dat de vorst het thema klimaatverandering zo groot uitlichtte in zijn jaarlijkse boodschap.

De koning opende met de Bijbel in zijn hand met het verhaal van de geboorte van Jezus, „dat tot de verbeelding blijft spreken”. Hij zei dat het kerstverhaal mensen overal „hoop en moed” geeft, ook nu de kerstdagen „soberder en stiller zijn dan we hoopten” - een referentie aan de coronabeperkingen.

Verhalen

Een rode draad in de toespraak was het belang van „verhalen”. Willem-Alexander lichtte enkele ontmoetingen met Nederlanders uit die indruk op hem hebben gemaakt, zoals met een IC-verpleegkundige die sprak over het werk op de intensive cares. „Ik moest meteen denken aan de uitputtingsslag van haar en haar collega’s”. Hij prees het zorgpersoneel voor hun inzet tijdens de pandemie.

Bekijk hier de toespraak van koning Willem-Alexander:



Een kritisch punt was er ook. De koning refereerde aan het „redeloze geweld” tegen politieagenten, brandweer- en ambulancepersoneel tijdens de rellen in Rotterdam vorige maand. Hij sprak met een agent die bekogeld werd met stenen tijdens het verlenen van hulp aan een gewonde. „Ik sprak een politieagent met 37 jaar ervaring die zei: dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus de vorst.

„Grote indruk maakte op mij een gesprek met een groep ouders die bekneld raakte door de Toeslagenaffaire”, vervolgde Willem-Alexander. „Hun levens zijn verwoest.” Hij zei diep geraakt te zijn door de gesprekken.

Verbeelding

Volgens de koning kennen alle mensen het verlangen naar verbinding. „Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal”, zei hij, waarna hij opriep om samen te werken bij de aanpak van zowel het coronavirus als klimaatverandering. „In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Dat verhaal maken wij zelf.”

Alvorens iedereen een gezegend kerstfeest te wensen, sloot de koning af met een Joods gezegde: „Als je één leven hebt gered, heb je de mensheid gered.” Een jaar eerder eindigde de toespraak met een uitspraak van apostel Paulus uit 1 Korintiërs over het belang van onbaatzuchtige liefde.

Tweede jaar ‘corona’

Vorig jaar riep de vorst in zijn toespraak op tot verdraagzaamheid, nuance en redelijkheid. Verder stond de speech in het teken van de coronacrisis en de beperkende maatregelen. De koning zei om te kijken naar mensen die het moeilijk hadden.

De koning droeg tijdens de zaterdag uitgezonden opname een donker pak met paarse das. Hij sprak vanuit de ontvangsthal van zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Het was de derde keer dat de toespraak vanuit Huis ten Bosch plaatsvond.