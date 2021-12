‘Dankzij de telefoon voel ik mij nooit eenzaam’

Terwijl menigeen op kerstochtend voorbereidingen treft voor een dag vol eten en samenzijn, besluiten Anna (81) en Irving (80) een telefoonnummer te draaien voor een gesprek. Waarover en met wie? Dat weten ze nog niet. Wat ze wel weten is dat ze behoefte hebben aan uurtje gezelligheid, met ruimte voor diepgang.

Om iets over elven worden ze welkom geheten door Alet Klarenbeek (60), initiatiefnemer van In Je Uppie – groepsgesprekken voor thuiswonende, veelal alleenstaande ouderen. Vier mensen hadden zich aangemeld, maar twee personen laten het afweten. Grote kans dat ze het idee van een uurtje telefoneren met vreemden bij nader inzien toch te spannend vinden.

Anna en Irving hebben er zin in. Irving heeft een latrelatie, vertelt hij, met een vrouw met wie hij regelmatig belt. Dankzij de telefoon blijft hij nooit achter met „een gevoel van eenzaamheid”. Anna dineerde op Kerstavond nog met dierbaren, er werd uitgebreid de tijd genomen voor het bespreken van hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

IJsbreker

Tijdens dit telefoongesprek staat, hoe kan het ook anders, Kerst centraal. „Wat roept Kerst bij jullie op”, vraagt gespreksleider Bertien Minco als ijsbreker. Al is die ijsbreker niet echt nodig, Anna en Irving duiken direct de diepte in.

Beiden zijn religieus opgevoed, vertellen ze. Irving koestert warme herinneringen aan zijn katholieke opvoeding. Voor hem is Kerst een periode van overwegen en nadenken, bijvoorbeeld over de almaar veranderende wereld om zich heen. Zijn jeugdherinneringen, hij komt uit een groot gezin waar veel feest werd gevierd, blijken de „brandstof” voor zijn leven nu. Zijn herinneringen helpen hem vervlogen tijden opnieuw te beleven.

Daar denkt de gereformeerd opgevoede Anna anders over. Ze ziet de goede aspecten van het christelijke geloof, maar heeft zich nooit kunnen verzoenen met het „schuldgevoel dat we met de paplepel ingegoten hebben gekregen”. Toen een vriendin eens opmerkte dat mensen de aarde vernielen, kwam Anna tot een inzicht. „Wij dénken dat we de aarde vernielen, maar de aarde zal óns vernielen”, vertelt ze opgewekt. De natuur weet zichzelf altijd te herstellen, denkt ze, waardoor ze het schuldgevoel over de vernietigende kracht van de mensheid van zich af heeft kunnen schudden. Schuld heeft bij haar plaats gemaakt voor verantwoordelijkheidsgevoel.

Alet Klarenbeek, hiervoor werkzaam in de cultuur- en reclamewereld, begon in 2018 met de groepsgesprekken voor ouderen. Zij maakte iets mee dat ze niet meer voor mogelijk had gehouden: kort voor het overlijden van haar moeder, met wie ze een „ingewikkelde band” had, raakte ze weer met haar in gesprek. „We vonden een weg om vragen te stellen”, vertelt Klarenbeek voorafgaand aan het telefonische uurtje op kerstochtend. „Een geweldige ervaring”, vervolgt ze.

Ook een ervaring die ze iedereen gunt – vandaar dat ze zich nu al een aantal jaar bezighoudt met het organiseren van groepsgesprekken. Inmiddels werken er achter de schermen een kleine dertig mensen mee. „Als ouderen elkaar, wij de ouderen, en de ouderen ons verleiden om te vertellen wat ons bezighoudt, krijgen we een veel betere band met elkaar.”

In Je Uppie heeft één doel voor ogen: thuiswonende, veelal alleenstaande eenzame ouderen in contact brengen met generatiegenoten. De gesprekken vinden plaats in bibliotheken, kerken, buurthuizen – eigenlijk overal waar ouderen komen. Vaak gaat het over dingen waarover ouderen piekeren, maar zelden praten. Onderwerpen als afscheid, vergiffenis en spijt.

Bibliotheken en buurthuizen

Toen de coronacrisis uitbrak wisten de mensen achter het initiatief: juist nu moeten we er zijn voor ouderen, die door alle maatregelen veelal veroordeeld worden tot een bestaan achter de voordeur. Daarom werd In Je Uppie aan de Lijn ontwikkeld – telefonische groepsgesprekken onder leiding van een ervaren gespreksleider. Het Kerstgesprek wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd.

Anna en Irving, die allebei al vaker meededen, missen de gesprekken in de bibliotheek. Gesprekken in levenden lijve worden even niet gevoerd, vanwege de coronacrisis. Hoewel het virus een „enorme stoorzender” is (Anna), zijn ze het erover eens dat het ook veel heeft gebracht. Zoals afscheid nemen van een leven in haast.

Het geheime recept tegen eenzaamheid? Initiatiefnemer Klarenbeek denkt dat het te maken heeft met je open durven stellen naar anderen. Ze ziet veel ouderen die achterdochtig zijn omdat ze eerder in hun leven zijn gekwetst. Deelnemers, zegt ze, zijn altijd verbaasd over het begrip dat ze van gespreksgenoten krijgen.

Ook Anna voelt zich aan het einde van het gesprek „bevrijd”. Het gesprek dat ze zojuist met Irving en Bertien heeft gevoerd, helpt haar om straks nóg bewuster te genieten van de feestdagen. „Bezinnen is prettig”, sluit ze af.