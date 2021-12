Berichten over ‘aanval op burgers’ in Myanmar, medewerkers hulporganisatie vermist

In een oostelijke regio van Myanmar zijn volgens de internationale hulporganisatie Save the Children „mannen, vrouwen en kinderen” omgebracht, in een „aanval op burgers” waarvoor de ngo de militaire junta in dat land verantwoordelijk houdt. Zaterdag zouden de lichamen van „zeker 38 mensen” zijn aangetroffen, stelt de organisatie in een persbericht. Op vrijdag had het regime aan persbureaus bevestigd dat in dezelfde staat, Kayah, gevechten hebben plaatsgevonden.

Zaterdag circuleerden op sociale media foto’s van uitgebrande voertuigen die zouden zijn aangetroffen op een snelweg in de regio Kayah. In de verwoeste vrachtwagens zouden ook verkoolde lichamen liggen. Het collectief Myanmar Witness, dat poogt berichten uit het land te verifiëren, maakte zaterdag ook gewag van lokale berichtgeving over gewelddadigheden, waarbij „35 mensen, onder wie kinderen en vrouwen, door het leger zijn verbrand en omgebracht”. Het is moeilijk dergelijke berichten onafhankelijk te verifiëren. Volgens het regime probeerden legereenheden vrijdag enkele auto’s te stoppen die „verdacht” waren. Volgens een officiële verklaring ontstonden daarna gevechten.

Tegen persbureau AFP wilde iemand anoniem vertellen over wat er zaterdagochtend gebeurde, toen leden van een tegen de junta gekante verzetsgroep zouden zijn gaan kijken bij de weg. „In het gebied vonden we 27 lijken”, citeert AFP. En andere getuige stelt dat er bij de voertuigen waarschijnlijk meer doden waren, maar dat vanwege de brand die had gewoed moeilijk kon worden vastgesteld om hoeveel slachtoffers dat ging.

Voertuig van hulpverleners

Nadat deze berichtgeving op gang kwam, bracht Save the Children naar buiten dat twee medewerkers naar alle waarschijnlijkheid „in deze situatie terecht zijn gekomen”. De twee, die in de buurt werkzaam waren geweest en over de weg naar een vakantiebestemming zouden hebben gereisd, zijn vermist. Het Britse hoofdkantoor laat in een verklaring weten dat bevestigd is dat hun privévoertuig in brand is gestoken.

„We zijn geschokt door het geweld tegen onschuldige burgers en onze medewerkers die zich inzetten voor humanitaire taken in Myanmar”, aldus directeur van de organisatie ngo Inger Ashing. Save the Children heeft activiteiten in meerdere regio’s van het land opgeschort.