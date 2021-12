Zij brengt het licht

Tijdens de donkere dagen voor kerst verschijnen overal in het land lichtjes en lampjes. Niet alleen binnen, maar ook buiten worden bomen behangen, naast tuinkabouters en allerlei andere voorwerpen die geen duidelijk doel dienen. Hier en daar schijnen en knipperen zelfs hele gevels dat het een lieve lust is. Het brengt licht in de duisternis. En dan wordt het gezellig.

In het warmere seizoen zijn de meeste mensen minder geneigd zich met een overdaad aan flikkerlampjes te omringen. Dat hoeft ook niet, want ’s zomers gaat de zon veel later onder. Is het eenmaal donker, dan is er voor wie geluk heeft een magisch schouwspel te bewonderen dat veroorzaakt wordt door de geelgroene gloed die glimwormen verspreiden.

Een glimworm is geen worm. Een glimworm is ook geen vlieg, al zou je dat door de andere naam voor deze insecten (vuurvlieg) wel kunnen denken. Een glimworm is een kever die behoort tot de familie Lampyridae. En hij geeft licht. Of in het geval van de in de Benelux meest algemene soort, de grote glimworm, Lampyris noctiluca, kan ik beter zeggen dat zíj licht geeft. De mannen gloeien niet. Ze zijn wel vol vuur. Ze zijn hartstochtelijk op zoek naar een vrouw, die haar aanwezigheid kenbaar maakt door het uiteinde van haar achterlijf te laten oplichten. Dat doet ze door het pigment luciferine in haar lichaam te laten oxideren onder invloed van een enzym luciferase. Een stekker of batterij komt hier niet aan te pas. Deze truc is door mensen afgekeken. Wetenschappers kunnen een celtype of zelfs een heel organisme genetisch modificeren door er het enzym luciferase in te bouwen. De cellen lichten dan op zodra ze in contact komen met luciferine. Op deze manier zijn biologische processen te bestuderen zonder dat er in een dier gesneden hoeft te worden.

Een vrouwelijke volwassen grote glimworm ziet er niet alleen vanwege haar gloeiende achtereind vreemd uit. Ze lijkt op een jonge grote glimworm, een larve. Beide zijn vleugelloos, nogal plat met duidelijk onderscheiden, donkere segmenten die aan de achterhoeken oranjeroze zijn. Bij de volwassen vrouw hebben alleen de voorste segmenten een kleurtje; bij de larve allemaal.

Het jonkie wandelt ’s nachts rond op zoek naar smakelijke slakken en gloeit als hij verstoord wordt. Zo waarschuwt hij dat hij oneetbaar is. De volwassen vrouw eet niets en geeft licht om te laten weten waar ze is.

Vanwege haar eigenaardige uiterlijk denk je waarschijnlijk niet gelijk aan een tor als je haar ziet. Gelukkig laat een mannelijke vuurvlieg zich door haar kinderlijke gedaante niet van de wijs brengen. Zodra hij haar aantrekkelijke licht in het oog krijgt, snelt hij op haar af. Dat doet hij vliegend. De man heeft namelijk wel vleugels, die in rust onder bruingrijze dekschilden liggen. Hij lijkt dus helemaal niet op haar en is prima herkenbaar als kever. Wanneer hij bij de vrouwelijke glimworm landt, zou je niet zeggen dat die twee insecten soortgenoten zijn. Totdat hij boven op haar klimt. En dan wordt het gezellig.