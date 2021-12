Wielrenster Pieters in kunstmatige coma na ernstige val

De Nederlandse wielrenster Amy Pieters wordt komende dagen kunstmatig in coma gehouden, na een ernstige val donderdag tijdens een trainingsrit in Spanje. Dat meldt wielerbond KNWU vrijdag. Pieters, Nederlands kampioen op de weg, ligt momenteel in een ziekenhuis in de Spaanse stad Alicante waar ze donderdag is geopereerd aan haar schedel.

Pas nadat Pieters uit haar coma wordt gehaald, kan eventuele neurologische schade worden vastgesteld. ,,De operatie op zichzelf is gelukt. De artsen waren tevreden’’, zei haar ploegleider Danny Stam van SD Worx tegen het AD. ,,Nu is het afwachten hoe Amy straks uit haar slaap komt. Fingers crossed. Er is veel onzekerheid.’’

Het ongeluk gebeurde in de Spaanse plaats Calp, in het zuiden van Spanje. Ze was op het moment van de val aan het trainen met de nationale baanploeg. Met een traumahelikopter werd ze naar het ziekenhuis vervoerd.

Pieters is, naast Nederlands kampioen op de weg, drievoudig wereldkampioen op de baan. Die drie titels veroverde ze op de koppelkoers, samen met de recent gestopte Kirsten Wild. Eerder in haar loopbaan won Pieters onder meer Omloop Het Nieuwsblad en de GP Plouay.