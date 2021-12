Voor corruptie 20 jaar vastgezette oud-president Zuid-Korea krijgt gratie

De huidige president van Zuid-Korea Moon Jae-in verleent zijn voorganger, Park Geun-hye, eind deze maand gratie. Dat heeft hij volgens persbureau AP vrijdag aangekondigd. Begin dit jaar bestendigde het Koreaanse Hooggerechtshof nog een celstraf van twintig jaar vanwege corruptie voor Park Geun-hye, een politieke tegenstander van de links-liberale Moon Jae-in.

Moon laat de 69-jarige Park, die momenteel behandeld wordt in een ziekenhuis, naar eigen zeggen vrij vanwege haar gezondheidsproblemen en omdat hij ervoor wil zorgen dat het land niet blijft hangen in oude rivaliteiten in deze moeilijke coronatijd. „Het is tijd om moedig al onze krachten te bundelen voor de toekomst, in plaats van tegen elkaar te vechten terwijl we bezig zijn met het verleden”, aldus Moon. Critici zeggen dat de president de vrijlating van zijn grote, conservatieve rivaal inzet om de oppositie te verdelen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van maart komend jaar.

Park, dochter van de in de jaren zeventig doodgeschoten dictator Park Chung-hee, werd in 2017 afgezet en gedetineerd na een corruptieschandaal dat had geleid tot grootschalige demonstraties. Ze zou onder meer voor omgerekend tientallen miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben aangenomen. Park, die in 2012 bij verkiezingen Moon had verslagen, was de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea.

In augustus kwam ook al de Zuid-Koreaanse topman van techgigant Samsung, Lee Jae-yong, vervroegd vrij. Lee was veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf omdat hij een van de mensen was die oud-president Park steekpenningen zou hebben gegeven.