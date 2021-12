Voetbaltrainer krijgt drie jaar cel voor mensenhandel en uitbuiting

Voetbaltrainer Gwendell van R. (37) is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor mensenhandel, het bezitten en maken van kinderporno, en het uitbuiten van jonge, kwetsbare vrouwen. Volgens de rechtbank in Haarlem dwong Van R., samen met zijn vriendin, drie vrouwen van achttien en twintig jaar te werken als prostituee in zijn woning in Nieuw-Vennep. Ook filmde hij seksuele handelingen tussen de vrouwen en minderjarige jongens van zijn eigen voetbalschool.

De dertigjarige Chaneequa C., met wie Van R. een relatie had, moet twee jaar de cel in. De twee zochten actief naar nieuwe vrouwen, bepaalden de prijzen voor hun diensten en gaven de vrouwen ook instructies over hoe zij hun werk moesten doen. Van R. beheerde hun geld. In de huurwoning werden meerdere camera’s aangetroffen waarmee het stel de vrouwen in de gaten hield. Ook moesten de vrouwen toestemming vragen om de woning te verlaten.

De vrouwen hadden alle drie geldproblemen toen zij in aanraking kwamen met de trainer. Van R. zei tegen hen dat ze veel geld konden verdienen om uit de schulden te komen, terwijl zijn vriendin lingeriefoto’s maakte voor seksadvertenties. Het stel bemoeide zich continu met de prostitutiewerkzaamheden.

Minderjarig

De rechtbank oordeelde dat Van R. misbruik heeft gemaakt van hun vertrouwen. Hij heeft hen „in een afhankelijke positie gebracht” en „er is een zeer ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke vrijheid”. Van R. en C. verklaarden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak in november dat zij de vrouwen „alleen maar wilden helpen”.

In dezelfde huurwoning in Nieuw-Vennep verbleef een aantal jongens tussen de 15 en 23 jaar. Zij kregen voetbaltraining van Van R. bij zijn eigen voetbalschool. Deze jongens hadden volgens de trainer een „extra duwtje” nodig in het leven, dat deed hij door hen te laten dromen van een voetbalcarrière. De voetbalpupillen, onder wie minderjarigen, hadden ook seks met de vrouwen in het huis, terwijl Van R. hen filmde en aanwijzingen gaf vanaf de bedrand. „Zodat zij hun werk beter konden doen”, verklaarde Van R. in november.