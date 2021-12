Vier jaar cel en tbs voor schutter Saoedische ambassade Den Haag

Mohamed A. is vrijdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag en voor poging tot moord. De 41-jarige man uit Zoetermeer vuurde in november vorig jaar 29 kogels af op het gebouw, terwijl een bewaker in het pand aanwezig was.

A. nam het pand vorig jaar dertig seconden onder vuur en in de kamer waar de bewaker zat, zijn kogelgaten gevonden. Hoewel de bewaker ongedeerd is gebleven, is dat niet aan A. „te danken”, aldus de rechtbank. A. ontkende schuld, maar de rechter acht bewezen dat hij het ambassadegebouw heeft beschoten, omdat er bewakingsbeelden van de beschieting zijn gemaakt. Ook is er op een van de kogelhulzen dna van A. gevonden en zijn er schotresten op zijn jas en trui gevonden.

De rechtbank rekent het A. „zeer aan” dat hij „een ambassade van een ander land, waarvan de ambassadeur en zijn medewerkers die te gast zijn in Nederland zich daar veilig moeten kunnen wanen, meermalen heeft beschoten” en dat hij hen dus „angst en vrees” heeft aangejaagd. Toch valt de straf lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat wilde dat A. tien jaar cel en tbs opgelegd zou krijgen. Het OM heeft echter rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van A. Ook ging het niet mee in de stelling van het OM dat A. vanuit een terroristisch oogmerk handelde.

Volgens de rechter handelde de veertiger uit wraak, omdat hij eerder geen reisdocumenten kreeg voor een pelgrimstocht naar Mekka. Vorig jaar kreeg hij al een geldboete opgelegd voor het bekladden van dezelfde ambassade.