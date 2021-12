Veel menstruatiestoornissen na vaccinatie, maar ‘cyclus herstelt zich vanzelf weer’

Veel bloedverlies, weinig bloedverlies, of ineens helemaal geen bloed meer. Bij bijwerkingencentrum Lareb kwamen tot 1 december dit jaar ruim 17.000 meldingen binnen van ‘menstruatiestoornissen’ na een coronavaccinatie. Nog altijd meldt het gros van de mensen alleen vermoeidheid of spierpijn na een prik, maar van de „onbekende vermeende bijwerkingen”, zegt Lareb-directeur Agnes Kant, vormen menstruatiestoornissen de grootste groep.

Een hevige menstruatie werd het vaakst gemeld (4.537 keer), gevolgd door een verlate (3.198 keer) of onregelmatige (3.079) menstruatie. Ruim drieduizend vrouwen meldden tussentijds bloedverlies. Een nieuwe grote studie uit Noorwegen geeft een vergelijkbaar beeld: ruim een derde van de vrouwen tussen de 18 en 30 jaar had tijdens de eerste menstruatie na vaccinatie last van tijdelijke veranderingen.

Is daar een verklaring voor?

Bertho Nieboer, gynaecoloog bij het Radboudumc in Nijmegen noemt menstruatiestoornissen een „lastig onderzoeksgebied”: ze komen veel voor. Wat hier opvalt, vindt hij, is dat veel melders noteren dat zij doorgaans een volstrekt normale cyclus hebben. Bij Lareb loopt nu vervolgonderzoek onder tweeduizend vrouwen. Nieboer, voorzichtig: „Er lijkt geen sprake van toeval.”

Biologische verklaring

Er is ook een biologische verklaring, legt Nieboer uit. De menstruatiecyclus is de uitkomst van een samenspel tussen de hersenen, geslachtshormonen en de eierstokken. En allerlei factoren kunnen dat samenspel beïnvloeden. Nieboer: „We weten dat het immuunsysteem van invloed is op de geslachtshormonen.” Zo worden niet alleen na vaccinatie, maar ook na een infectie (zoals Covid-19) afwijkingen gerapporteerd. „We zien hetzelfde bij vrouwen die veel stress ervaren. Of vrouwen die sterk in de rouw zijn. Dan kan een menstruatie ook een paar maanden uitblijven”, zegt Nieboer. „Er is voor het lichaam biologisch gezien geen voordeel om onder die condities zwanger te raken.” Daarbij maakt de gynaecoloog een belangrijke kanttekening: de gemelde afwijkingen zijn zeer waarschijnlijk tijdelijk. „Je immuunsysteem herstelt zich vanzelf weer, net als je cyclus.”

De conclusie dat vaccins dus onvruchtbaar maken, is onterecht. „Bij een verstoorde cyclus weet je minder goed wanneer de eisprong is. Om die reden kan het in die maand onduidelijk zijn wannéér je zwanger kunt raken”, zegt hij. „Maar uit onderzoek weten we ook: op de eicel of de zaadcel heeft dit vaccin geen effect.”

Onverstandig

Dat vrouwen die zwanger willen raken hun vaccinatie uitstellen, is erg onverstandig, zegt Nieboer, die op dit punt ook namens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) spreekt. „Zwangeren lopen verhoogd risico ernstig ziek te worden na een corona-infectie.” Terwijl veel menstruatiestoornissen zich „binnen twee of drie maanden” herstellen – ook de Noorse studie bevestigt dat.

Bertho Nieboer pleit voor aandacht voor sekseverschillen in studies naar de werking en veiligheid van vaccinaties. Als het om vaccinatiedoses gaat bijvoorbeeld, dan is het „one size fits all”. Alleen kinderen krijgen een andere dosis dan volwassenen. „Misschien moeten mannen wel een andere dosis krijgen dan vrouwen.” Hij legt uit dat vrouwen pas sinds twintig jaar deelnemen aan deze studies. „Er is nog altijd weinig aandacht voor het verschil in bijwerkingen.” Als vrouwen vooraf weten dat de menstruatie tijdelijk verstoord kan worden, zou dat veel onrust kunnen wegnemen, denkt hij.

Behalve de meldingen van menstruatiestoornissen kwamen er bij Lareb 537 meldingen binnen van vrouwen die na de menopauze plots last van bloedingen kregen. Nieboer kan dat niet verklaren. „De relatie tussen je geslachtshormonen en je immuunsysteem blijft je hele leven bestaan, maar als er geen eisprong en opbouw van baarmoederslijmvlies meer is, is die bloeding lastig te verklaren.”