Thaise en Oostenrijkse concerns nemen moederbedrijf Bijenkorf over

Het moederbedrijf van de warenhuisketen de Bijenkorf krijgt een nieuwe eigenaar. Het Thaise conglomeraat Central Group meldt vrijdag dat het, samen met het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa, Selfridges Group overneemt van het Canadese Weston Group. Laatstgenoemde had Selfridges al eerder in de etalage had gezet.

Lees ook: Rijke toeristen en extreme luxe: zo bleef de Bijenkorf over als laatste Nederlandse warenhuis

Central Group en Signa, die elk een belang van 50 procent in Selfridges Group krijgen, hebben geen uitspraken gedaan over het overnamebedrag. Het Britse dagblad The Guardian schrijft dat het zou gaan om ongeveer 4 miljard pond (4,73 miljard euro). De Canadese miljardairsfamilie achter Weston Group had volgens Britse media afgelopen zomer nog een vraagprijs van 3 miljard pond in gedachten.

De twee bedrijven zouden de overnamestrijd om Selfridges hebben gewonnen van Qatar Investment Authority, eigenaar van het Britse warenhuis Harrods, en Lane Crawford, een in Hongkong gevestigde warenhuiseigenaar. Central Group en Signa zijn al eigenaar van het beroemde Berlijnse warenhuis Kaufhaus des Westens (KaDeWe) en het Italiaanse Rinascente. Central Group, eigendom van de Thaise miljardairsfamilie Chirathivat, heeft meerdere winkelketens in Thailand. Begin vorig jaar haalde het bedrijf, goed voor een omzet van 16 miljard dollar (14,1 miljard euro), via een beursgang nog 2,5 miljard dollar op. Signa is het grootste vastgoedbedrijf van Oostenrijk en onder meer eigenaar van de Duitse Karstadt-warenhuizen en meerdere luxehotels in Europa. Eigenaar René Benko kocht in 2019 het iconische New Yorkse Chrysler building voor ongeveer 150 miljoen dollar, samen met het bedrijf RFR Holding LLC.

Naast de zeven Bijenkorf-filialen bezit Selfridges winkels onder de eigen naam in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Canada, met het monumentale winkelgebouw aan de Londense Oxford Street als bekendste winkel. De Bijenkorf, dat in 2011 in handen kwam van Selfridges Group, heeft filialen in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Eerder had de Bijenkorf twaalf filialen, maar Selfridges Group besloot na de overname al snel vijf winkels te sluiten.