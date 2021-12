Rechtbank veroordeelt 19 personen en 14 bedrijven om fraude bij Vestia

Negentien personen en veertien bedrijven zijn vrijdag veroordeeld in een corruptiezaak rondom woningcorporatie Vestia. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag beslist. De rechtbank gaf de straffen vanwege om omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Het Openbaar Ministerie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst deden al bijna twee jaar onderzoek naar de omkopingszaak.

De twee hoofdverdachten, medewerkers van Vestia, krijgen gevangenisstraffen van 2,5 en 1 jaar. Zij spraken tussen 2015 en 2018 met een groot aantal schoonmaak- en onderhoudsbedrijven af dat zij werkopdrachten van Vestia zouden krijgen, in ruil voor een deel van de omzet of betaling van een extra bedrag. De twee Vestia-medewerkers manipuleerden de aanbestedingsprocedure met hulp van tussenpersonen.

Bij andere aanbestedingen zocht een van de Vestia-medewerkers een relatief dure organisatie uit om mee samen te werken. Vervolgens attendeerde de medewerker de frauderende bedrijven op de prijs van die samenwerking, zodat de fraudeur wist wat hij of zij kon vragen voor een opdracht. Hierdoor betaalde Vestia de frauderende bedrijven telkens zeker duizenden euro’s teveel.

Bestuurders van de bedrijven die meededen met de fraude hebben straffen gekregen van negen maanden cel tot 240 uur taakstraf. De bedrijven kregen bovendien geldboetes van maximaal 50.000 euro. De rechtbank heeft de tussenpersonen die de fraude mogelijk maakten gevangenisstraffen van vier tot achttien maanden gegeven. Daarnaast moeten de veroordeelde bedrijven en personen de schade terugbetalen die Vestia heeft opgelopen. Volgens de organisatie gaat dat om bijna 3 miljoen euro.

Derivatenschandaal

In 2018 werden ook al twee oud-medewerkers van Vestia veroordeeld voor onder meer omkoping. Zij speelden een belangrijke rol in het derivatenschandaal in 2012 dat de corporatie in grote financiële problemen bracht. De twee kregen 2,5 en 3 jaar cel.

Vestia had 23 miljard euro gestoken in derivaten, beleggingsinstrumenten die zijn afgeleid van een onderliggend beleggingsinstrument zoals aandelen. Uiteindelijk leed de woningcorporatie 2,7 miljard euro verlies en er werd gevreesd dat de financiële aderlating zo groot was dat Vestia andere corporaties in haar val zou meeslepen. De affaire riep vragen op over de manier waarop dergelijke ondernemingen omgaan met geld dat bedoeld is om te voorzien in betaalbare huurwoningen. Er werd uiteindelijk voor vele tientallen miljoenen aan schikkingen getroffen.