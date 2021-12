Nog twee Hongkongse universiteiten verwijderen Tiananmen-standbeelden

Twee universiteiten in Hongkong hebben, in navolging van de Universiteit van Hongkong woensdagnacht, vrijdag standbeelden en gedenkstenen weggehaald ter nagedachtenis aan het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989 in Beijing. Dat melden internationale persbureaus.

Critici vrezen dat de Chinese Communistische Partij probeert om de prodemocratische Tiananmen-protesten ook uit het collectieve geheugen te wissen in Hongkong, de bijzondere bestuurlijke regio die rap aan autonomie verliest. In China waren gedenktekens en herdenkingen van de studentenprotesten op het Plein van Hemelse Vrede op 4 juni 1989, waarbij het leger honderden betogers doodde, al verboden. Of China inderdaad opdracht heeft gegeven tot de verwijdering, is vooralsnog onduidelijk.

Godin van Democratie

Op de Chinese Universiteit van Hongkong moest de 6,4 meter hoge bronzen Godin van Democratie, die het streven naar vrijheid en democratie uit 1989 symboliseert, het ontzien. De universiteit verwijderde de kopie van een door studenten gemaakt beeld dat op het beroemde plein in Beijing had gestaan naar eigen zeggen omdat de plaatsing ervan nooit „geautoriseerd” was en omdat niemand zich verantwoordelijk had gesteld voor het onderhoud.

De Lingnan Universiteit sloopte in de nacht van donderdag op vrijdag een Tiananmen-gedenkreliëf dat onder meer de beroemde ‘Tankman’ verbeeldde, die in 1989 in zijn eentje meerdere tanks de weg versperde. Ook schilderde de onderwijsinstelling een rode kopie van Godin van Democratie over. Volgens Hongkongse media baseerde de Lingnan Universiteit haar besluit op de „algemene bescherming van de universitaire gemeenschap na een recente beoordeling”.

De verklaringen lijken op die van de Universiteit van Hongkong, die woensdagnacht haar standbeeld Pilaar van Schaamte weghaalde vanwege niet-gespecificeerde „juridische risico’s voor de universiteit” en omdat de autoriteiten nooit toestemming zouden hebben verleend voor de plaatsing ervan. Na het verdwijnen van de beelden de afgelopen dagen zijn volgens persbureau Reuters in Hongkong nauwelijks publieke gedenktekens van de Tiananmen-protesten meer.

Toenemende macht China

De afgelopen twee jaar verbood China in Hongkong ook al de jaarlijkse Tiananmen-herdenkingen. De officiële reden daarvoor waren de coronacrisis en bijkomende gezondheidsrisico’s, maar volgens critici was daar eveneens sprake van politiek gemotiveerde censuur.

De ontwikkelingen rondom de Tiananmen-herdenkingen en -gedenktekens passen in het beeld dat China zijn grip op Hongkong flink aansnoert. In 2020 nam China te midden van grootschalige protesten een omstreden veiligheidswet aan over Hongkong, waarmee onder meer separatisme en het heulen met buitenlandse machten in strafbaar werden.