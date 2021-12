Lange termijn? Geef mij ad hoc coronabeleid

Tip voor uw kerstdiner. Wanneer uw disgenoten kakelen over boosters, varianten en immuniteit, over pillen en prikken, over het nut van FFP2-maskers vergeleken met chirurgische maskers, weersta dan de behoefte om meteen uw zegje te doen. Wacht tot het gesprek bijna ten einde is, veeg dan bedachtzaam uw mond af en zeg: „Waar we behoefte aan hebben is een strategie voor de lange termijn. Niet meer van persconferentie naar persconferentie rennen, maar een visie, een plan.”

Het is een compleet holle frase, maar de ervaring leert dat dat zelden opvalt. Grote kans dat u een verstandige indruk maakt. U distantieert zich van het gepeupel, de rest mag zich bekommeren om de kruimels. U kijkt naar het grotere plaatje. U zoomt uit. U houdt het overzicht.

De ervaring leert ook dat het louter noemen van een langetermijnstrategie volstaat. Niemand dwingt u daadwerkelijk te schetsen wat dat plan moet behelsen, laat staan verantwoordelijkheid te nemen voor een langetermijnplan dat dertig dagen na de presentatie ondermijnd wordt door een plotselinge wending in de virusbiologie, in het beleid van de buurlanden, of gewoon niet meer bij de realiteit past waarna het bezwijkt onder druk van een woedende menigte.

Het slechte nieuws is dat ze in Den Haag ook zwichten voor dat type gewichtige opmerkingen. Premier Rutte kondigde afgelopen dinsdag in de Kamer aan dat er momenteel aan een plan gewerkt wordt. Honderdvijftig creatievelingen en kritische geesten bedenken nu wat er in vredesnaam in dat plan moet staan – iets dat langer dan een seizoen nuttig is. Eind januari moet het gepresenteerd worden.

Tegen die tijd is deze langetermijnvisie alweer achterhaald. Er zijn deze dagen een handvol potentiële game changers die onze coronarealiteit zomaar op de helling kunnen zetten. Paxlovid, de Pfizer-pil, zou het aantal ziekenhuisopnames sterk kunnen terugdringen. Nieuwe vaccins van Novavax en een update voor de huidige vaccins kunnen Covid-golven dempen. Omikron is zo besmettelijk dat het RIVM ook met de huidige volledige lockdown nog steeds een golf verwacht. En dankzij de groeiende immuniteit die de bevolking van Nederland, goedschiks of kwaadschiks, door vaccin of besmetting, heeft opgebouwd, verloopt Covid steeds milder. Op de dag na de aankondiging van de langetermijnvisie publiceerden de Britten een studie waaruit blijkt dat de eerdere positieve ervaringen met een Omikron-golf in Zuid-Afrika in ieder geval ten dele ook in Noord-Europa standhouden. Zowel in Denemarken, Schotland en Engeland zien ze minder ernstige Omikron-gevallen.

Ik heb momenteel meer behoefte aan de oude Rutte die weleens zei dat mensen die last hebben van visie maar naar de oogarts moeten gaan. Wanneer je in deze afgelopen weken, in een van de meest uitzichtloze periodes van de crisis, je langetermijnvisie vaststelt en er straks iemands ego of politieke geloofwaardigheid afhankelijk is van het vasthouden aan die strategie – koers houden, u kent het wel –, dan vrees ik dat we onze toekomst in beton gieten, juist wanneer we op de bodem van de put zitten en dat we daarmee onherroepelijk schade doen aan Nederland.

Geef mij maar ad hoc-beleid. Dan maar minder investeren en meer improviseren. Verwacht het onverwachte, houd je webshop standby. Haal dit jaar voor één keer de verloren schooldagen in door een week minder meivakantie of zomervakantie. Maar zorg dat het omkeerbaar is. Want we moeten terug naar normaal.

Dat is mijn langetermijnvisie: ooit halen we al die lelijke coronameuk uit de publieke ruimtes. Gooien we de plexiglas-schermen weg, krabben we de stickerpijltjes van de grond, wordt de booster vervangen voor een jaarlijks mild coronakuchje opgelopen in een discotheek of restaurant, van een besmette vriend die gewoon binnenkwam omdat de CoronaCheck-app tot de verleden tijd behoort. Is het nog niet tijdens deze golf, dan wel tijdens de volgende.

Beperk je visie tot wat er in andere landen gebeurt. In februari 2020 hadden we in China en Italië kunnen zien dat we twee weken later een groot probleem zouden hebben. Deze zomer hadden we in Israël kunnen zien dat we snel boosters nodig hadden. Afgelopen maand konden we in Zuid-Afrika zien dat coronagolven steeds milder verlopen.

Ik wil geen plan. Ik wil een met spoed ingelaste persconferentie mocht het onverhoopt tegenvallen. Of – deze winter wellicht al – meevallen.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.

