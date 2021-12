‘U moet zich melden bij het vaccinatiecentrum in Almere”, zei de alleraardigste boosterhost van de GGD tegen mij. Ik vertelde haar dat ik in de Amsterdamse RAI geprikt zou worden.

„Klopt”, zei de vriendelijke mevrouw, „maar de rij begint in Almere. Via Amsterdam-West, Nieuw-Sloten en Abcoude schuifelt u in twee dagen naar de RAI. En als u slecht ter been bent gaat u via Muiderberg en Diemen. Dat lijkt korter, maar dat is de schildpadroute voor strompelende invaliden.”

„Hoe kom ik na afloop weer bij mijn auto?”

„Dat mag u geheel zelf weten. Daar is geen vaste route voor. U kunt zich door een van uw eigen mantelzorgers laten vervoeren, maar er staan ook wat werkloze taxichauffeurs van Schiphol klaar. Die rijden u dan via Amersfoort, Zwolle en Lelystad terug naar Almere. In die auto’s kunt u niet pinnen. Het liefst ontvangen zij het eindbedrag in bitcoins. Aan u de keuze!”

„Dus twee dagen in de rij?”

„Ja”, lachte de GGD-mevrouw, „maar de tijd vliegt hoor. Met de andere spuitschuifelaars is veel te bespreken. De Toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Dat lijkt een afgekloven botje maar u kunt lang babbelen over de diepe spijt van onze demissionaire regering in het algemeen en die van de heer Rutte in het bijzonder. En u kunt natuurlijk klessebessen over het ontroerende mea culpa van de Belastingdienst, het oprechte sorry van zowel de Tweede als de Eerste Kamer, de welgemeende excuses van de rechterlijke macht en de Raad van State en uiteraard over het diep door het stof gaan van alle ambtenaren die kinderen routineus uit huis hebben geplaatst. Geweldig toch die nationale krokodillentranenkaravaan vol berouw, inkeer en wroeging. Woorden waar verder niemand iets mee doet. Het gaat om de beladen blik in de verdrietige ogen. Het is gezegd, het is gehoord en binnen eigen politieke werkkring wordt het allemaal moedig gevonden. Maar een beetje ouderwets dom lachen om het kapsel van mevrouw Van Huffelen mag ook hoor.”

Ze ratelde vrolijk verder: „Daarna is het misschien leuk om met elkaar een quizje te doen wie de meeste van de meer dan 1.700 Groningse aardbevingen kan opnoemen. Maar het is ook leuk om een gokje te wagen over de recente kwaal van de advocaat van Willem Engel. Die heeft zich namelijk ziek gemeld. Ik vrees een allergische reactie op de booster. De zogenaamde spijtprik. Is dat trouwens nou echt het leukste woord van 2021? Allitereert spijtspuit niet veel lekkerder? Of geldt spijtspuit meer voor Gooise vrouwen die een verkeerde dosis botox in hun lege hoofden hebben laten jassen? Ben jij ook zo blij dat de essentiële Gall&Gall en even essentiële coffeeshop tijdens deze jubileumlockdown gewoon open zijn?”

Ik antwoordde dat bij mij alleen de essentiële smartshop belangrijk is. En die is gelukkig niet dicht. Een paddovrije kerst zou voor mij namelijk desastreus zijn. Ik vier de geboorte van de Verlosser al jaren zonder boom en stalletje. Die komen vanzelf als ik een hallucinogene psilo slik. Na het consumeren van dat geestverruimende schimmeltje lig ik onder een blinkende zilverspar te kraaien in een kribbe en vraag ik aan drie wijzen uit het Oosten of ze een baantje voor Sywert, Bernd en Camille hebben. Omdat die van de rechter hun zuur gegraaide miljoenen moeten teruggeven. De meest wijze zegt dat hij Randstad zal bellen en de domste van de drie koningen heeft andere zorgen. Hij moet meer dan zeshonderd miljoen aan een van zijn exen aftikken. Dus Sywert moet niet zo zeiken over die paar rotcenten.

Mijn enthousiaste boosterbunny onderbrak mijn fantasietje. Of ik zin had in de komende feestdagen?

Nee! Waarop zij met de gouden tip kwam: gewoon positief testen. En daarna heerlijk in quarantaine. Paar goeie boeken, flesje rood, flesje wit, stuk of drie series en keihard muziek draaien. Goed idee?

Ik zei dat ik bij haar wel in de rij kwam staan. En na de prik sluit ik me meteen achteraan voor de vierde. En daarna voor de vijfde en de zesde en de zevende. Het is zo 2023.

