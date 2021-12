Indiase politie onderzoekt hindoe-nationalistische ophitsing

Hindoes moeten zich bewapenen tegen de „dreiging van moslims” in India, tenminste met stokken maar liever nog met vuurwapens. Daartoe riepen vorige week meerdere religieuze leiders op tijdens een driedaagse bijeenkomst in de stad Haridwar, in de noord-Indiase deelstaat Uttarakhand. De lokale politie liet donderdadagavond weten een onderzoek in te hebben gesteld naar de toespraken die zijn gehouden, nadat via sociale media grote verontwaardiging was ontstaan over de hatelijke uitspraken jegens religieuze minderheden.

Op video’s van de speeches op Twitter zijn meerdere ophitsende uitspraken te horen. Zo stelde één spreker dat geweld tegen moslims noodzakelijk is, „al moeten wij met honderd strijders ieder tienduizenden van hen vermoorden, en draaien we de bak in, dan kunnen we onze staat veilig stellen”. Ook werd gedreigd hotels waar versieringen voor Kerst worden opgehangen, te beschadigen.

Verwijzing naar Myanmar

De bijeenkomst, een zogeheten Dharma Sansad, vond plaats van 17 tot en met 19 december. Haridwar is vanwege de ligging, nabij de plek waar de rivier de Ganges uit de voorlopers van de Himalaya’s een vallei instroomt, een heilige plek voor hindoes.

Pas na de maatschappelijke ophef deze week besloot de lokale politie een onderzoek naar de bijeenkomst in te stellen. In een reactie aan nieuwszender NDTV stelden de autoriteiten dat hiermee was gewacht, omdat niet eerder officiële klachten waren ingediend. Volgens de politie moeten veel aanwezigen, die zouden hebben bijgedragen aan „het bevorderen van haat tussen religieuze groeperingen” nog worden geïdentificeerd. Op de videobeelden zijn de sprekers echter duidelijk in beeld, onder wie prominenten van de Hindutva-beweging, zoals de politieke stroming van hindoe-nationalisten wordt aangeduid.

Zo was Swami Prabodhanand Giri aanwezig, de leider van een rechtse militante organisatie in de staat Uttarakhand. Hij spoorde toehoorders aan zich „voor te bereiden”. Want, zei hij: „Net als in Myanmar is dit het moment voor de politie, politici, het leger en elke hindoe om de wapens op te nemen en hetzelfde te doen.” Dit zou een verwijzing zijn naar het dodelijke geweld tegen de moslimminderheden in Myanmar, die leidde tot de massale vlucht van Rohingya uit dat land. De online publicatie The Wire noemt de uitspraken van Giri extra verontrustend omdat hij nauwe banden zou hebben met regeringspartij BJP.

Lees ook: Moslims vrezen onder Modi hun plek in India te verliezen

Oplevend anti-moslimsentiment

De centrale regering van premier Narendra Modi heeft een uitgesproken hindoe-nationalistische agenda. Mensenrechtenorganisaties signaleren een toename in anti-moslimsentimenten in India. Sinds begin 2020 bijvoorbeeld wordt het migranten uit buurlanden makkelijker gemaakt een Indiase nationaliteit te verkrijgen - zolang zij maar geen moslim zijn. De wet leidde tot zeer bloedige rellen.

Moslims die ervan worden verdacht koeien naar de slacht te brengen of koeien te doden, worden op straat regelmatig aangevallen door militante hindoes. In de staat Gujarat, waar Modi zelf vandaan komt, wordt islamitische straatverkopers het werk bemoeilijkt en worden publieke bidplaatsen verwoest.