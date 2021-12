Het is een gemis dat de sociale kring noodgedwongen beperkt is

Een klein zinnetje van de premier, anderhalve week geleden, symboliseerde het eind van dit tweede coronajaar. Hij raadde iedereen aan met Kerst „de stoelen gewoon een beetje uit elkaar” te zetten. Alsof het voor de typisch Nederlandse kringgezelligheid, door buitenlanders altijd met verbazing en enigszins besmuikt aanschouwd, niet uitmaakt als die kring op anderhalve meter en met maximaal vier bezoekers, wordt gevormd.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Zijn woorden maakten opnieuw duidelijk dat de eigen sociale contacten zijn teruggebracht tot de basis. Tot vier bezoekers, wat voor de meeste mensen neerkomt op vier familieleden. Vier goede vrienden. De kennis is uit het leven verdwenen. De vreemdeling die misschien een kennis wordt, een vriend of zelfs een geliefde, raakt helemaal uit zicht.

Spontane ontmoetingen zijn in een land in lockdown lastiger. Small talk met onbekenden een rariteit. Omdat er nu eenmaal weinig is om over te praten als er weinig gedeelde ervaringen zijn – op corona en de weersomstandigheden na. Omdat de meeste mensen selectiever zijn in waar zij heen gaan en waar niet, en met wie. Omdat het contact met collega’s zich opnieuw beperkt tot virtuele vergaderingen zonder opsmuk, of voor diegenen die wel fysiek aanwezig moeten zijn op hun werk, louter tot korte interacties.

Waar 2020 zich nog kenmerkte door raamvisites, balkonserenades en andere vrolijkheden op anderhalve meter afstand, en het digitale samenzijn en zoomvergaderingen nog nieuw waren, kenmerkt het einde van 2021 zich voor velen door moedeloosheid. De boodschap vorig jaar rond deze tijd om thuis te blijven om opa en oma te beschermen, was lastig. Maar er was ten minste de hoop dat grootschalige vaccinatie in de zomer verlichting zou geven. Even was dat ook zo. Deze december is er de wetenschap dat de Omikronvariant er voor zal zorgen dat het lockdownleven voorlopig niet voorbij is, en dat wellicht de winterse werkelijkheid er een is met coronamaatregelen.

Het is begrijpelijk dat sommigen proberen hun sociale kring tóch uit te breiden. Het gebrek aan interactie druist tegen de menselijke natuur in. Isolatie maakt kwetsbaar, maar beschermt tegelijk ook tegen het virus. Uit het gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat voor een deel van Nederland de baten van naleving van de regels niet meer opwegen tegen de mentale kosten. In de mensen een verminderd welbehagen.

Vooral jongeren onder de 25 voelen zich eenzamer en somberder dan voor corona, zo laten verschillende onderzoeken zien. Ze vervelen zich in juist die tijd van hun leven dat ze een sociaal netwerk moeten opbouwen. Maar als ‘quarantinderen’ alleen kan leiden tot een burgerlijk kopje thee ’s middags of een boswandeling, zijn de jaren vijftig terug, toen dat nog als het ultieme eerste afspraakje werd gezien. Dat een app als Amigos – „voor spontane gezelligheid” – bedacht werd, is daarom veelzeggend. Nog veelzeggender is dat verreweg de meeste gebruikers op zoek zijn naar een feestje, tegen het dringende advies in om thuisbezoek te beperken.

Het is ook begrijpelijk dat sommige gevaccineerden en degenen die al een boosterprik kregen zich beschermd genoeg voelen de anderhalve meter los te laten. Dat ouders die een balans moeten vinden tussen werk en gezin, toch grootouders inschakelen voor de opvang. Zoals het ook verklaarbaar is dat anderen juist voorzichtig blijven, en anderen mijden. Begrip voor beide behoeftes blijft noodzakelijk – ook om niet van naasten te vervreemden.

Al eeuwenlang wordt het moment waarop de dagen lichter en langer worden uitbundig begroet en gevierd. Het einde van december symboliseert daarmee ook optimisme, het geloof in en de hoop op een nieuw leven.

De aanblik van alle gezelligheid en saamhorigheid die daarbij horen, kan echter ook voor extra eenzaamheid zorgen. Juist daarom is het een gemis dat de sociale kring noodgedwongen beperkt is. Dat er voor de vreemdeling geen plaats is in de spreekwoordelijke herberg. Daarom kan zeker nu dat korte praatje, de belangstellende vraag of het spontane gebaar voelen als een welkome omhelzing.