Geld en status, maar de ziel niet gevoed

Het is een wonderlijk mysterie. Hoe kan het dat ik dit jaar alles bereikte wat ik altijd wilde hebben, en mij diep van binnen toch leeg voel? Het was 2007 toen ik als vijftienjarige vluchteling naar Nederland kwam. Mijn droom: schrijver of politicus worden. Anno 2021 heb ik een progressieve denktank gelanceerd, een vaste column in NRC gekregen en mijn eerste boek gepubliceerd, Met Nederland in therapie, deze maand door VPRO Boekengids geselecteerd als een van de vijf politieke boeken uit 2021 die je gelezen moet hebben.

Het is geen overdrijving om te stellen dat ik in 2021 successen heb geboekt die de wildste dromen van mijn vijftienjarige ik overstijgen. En toch kijk ik met enige jaloezie naar dat jongetje. Hij straalde een rust uit waar ik nu alleen maar van kan dromen. Hij leidde een bezield en vervuld leven.

Je kan zweverige clichés gebruiken om mijn leegte en onrust te duiden. ‘De reis is belangrijker dan de bestemming.’ ‘Wie zijn dromen verwezenlijkt, heeft niets meer om voor te leven.’ Mij lijkt het dat spirituele armoede ten grondslag ligt aan mijn leegte en fundamentele onrust.

Armoede is een veelzijdig verschijnsel – het gaat voorbij de materiële werkelijkheid. Je kunt geld en status hebben en toch in armoede verkeren omdat je ziel niet wordt gevoed. Daar waar mijn vijftienjarige ik de zin van het leven invulde met Bijbelse wijsheden, heeft mijn huidige ik de neiging om zijn bestaansrecht te definiëren aan de hand van ambities en prestaties.

Een vriendin vroeg mij laatst hoe ik mijzelf zou definiëren buiten mijn schrijverschap en politiek engagement. Het eerlijke, maar tegelijkertijd beangstigende antwoord is dat ik mij geen leven zonder schrijven kan voorstellen. Ik dacht aan mijn ex-geliefde, bij wie ik vijf jaar geleden mijn frustratie uitte over het feit dat ik door de buitenwereld in hokjes werd gestopt waarin ik mij als jonge en ambitieuze schrijver niet thuis voelde. Ik was veel meer dan een vluchteling, een zwarte man, een allochtoon, protesteerde ik.

„Hoe zie jij mij eigenlijk?” vroeg ik haar.

„Mijn vriendje”, antwoordde zij na een korte stilte. Een bevrijdend antwoord dat mij met de neus op de feiten drukte: ik was veel meer dan mijn prestaties.

Het lezen van zelfhulpboeken brengt mij terug bij de Bijbelse wijsheden waarmee ik ben grootgebracht: het leven draait niet alleen om brood, maar ook om het woord van God. „Het beoefenen van spiritualiteit brengt een gevoel van perspectief, betekenis en doel in ons leven”, schrijft Brené Brown in The Gifts of Imperfection.

Ik laat haar analyse op mij inwerken, terwijl ik aan mijn vijftienjarige ik denk. Hij had geen status en netwerk in Nederland, en leed toch een bezielder leven dan mijn huidige ik. Ik zie het ook aan familieleden en vrienden, die net als ik grote persoonlijke klappen moeten verwerken (verlies en ziektes binnen de familie), maar veel meer rust uitstralen omdat ze in direct contact staan met God.

Ik kwam als vluchteling naar een land dat God in feite dood had verklaard. Het woord ‘God’ of ‘spiritualiteit’ komt niet één keer voor in het nieuwe coalitieakkoord waarin met miljarden wordt gestrooid. Dure begrippen zoals secularisering en individualisering verklaren waarom ik in de eerste plaats mijn coach een mailtje stuur bij een tegenslag, in plaats van in gebed te gaan. De dominee maakte plaats voor de psychiater – en intussen heeft de helft van de studenten psychische klachten en zijn de wachtlijsten binnen de GGZ gigantisch.

De keerzijde van succes is dat het ons kan gijzelen in een overvloed aan niet-essentiële zaken (zoals mooiere auto’s en huizen of meer volgers op Twitter). Greg McKeown betoogt in Essentialism. The Disciplined Pursuit of Less waarom wij scherpe keuzes moeten maken (minder doen maar beter) om essentiële zaken, zoals tijd doorbrengen met dierbaren en geestelijke voeding, centraal te stellen.

Het is een stille nacht, Christus is geboren. Een mooi moment om na te denken over de manier waarop wij zowel op persoonlijk als collectief niveau onze geestelijke armoede te lijf kunnen gaan.

Kiza Magendane is politicoloog en schrijft om de week op vrijdag een column. De rubriek de Rechtsstaat is op 8 januari terug.